Mostrati al Farnborough Airshow 2024 i passi avanti del GCAP

Rolls-Royce informa: “Esponendo per la prima volta insieme al Farnborough Air Show a luglio, le tre nazioni del Global Combat Air Programme (GCAP) – Regno Unito, Italia e Giappone – hanno mostrato i significativi passi avanti che il governo e l’industria stanno facendo per far progredire lo sviluppo e la consegna dell’aereo di nuova generazione.

Durante l’evento, i partner GCAP hanno svelato un nuovo concept model del next generation combat aircraft, caratterizzato da un design molto più evoluto con un’apertura alare maggiore rispetto ai concetti precedenti, per migliorare l’aerodinamica del futuro aereo.

L’aereo, che dovrebbe entrare in servizio nel 2035, sarà uno dei fighter jets più avanzati, interoperabili, adattabili e connessi al mondo, vantando una integrated hybrid power and propulsion solution, advanced weapons system, un software-driven interactive cockpit e un potente next generation radar in grado di fornire 10.000 volte più dati rispetto ai sistemi attuali”.

“Oltre ad avere il proprio chalet all’airshow, Rolls-Royce ha supportato lo stand GCAP e ha rappresentato il ‘Power and Propulsion’ domain del programma insieme alle controparti internazionali Avio Aero e IHI.

Per la prima volta è stato esposto anche un nuovo interactive GCAP engine model che consente ai partner di mostrare alcune delle tecnologie che definiscono la sixth generation power and propulsion. Tra queste, la smart generation di molta più energia elettrica per alimentare tutti i sistemi dell’aereo e garantirne la futura protezione per le tecnologie emergenti come i directed energy weapons systems”, prosegue Rolls-Royce.

Mark Tivey, SVP Business Development and Future Programmes, che ha rappresentato Rolls-Royce, ha affermato: “Il Farnborough International Air Show 2024 non avrebbe potuto andare meglio per GCAP. Il programma continua a essere una partnership vitale tra Giappone, Italia e Regno Unito”.

Mark Tivey ha aggiunto: “Abbiamo anche avuto un notevole interesse da tutto il mondo, comprese delegazioni militari e politiche di alto livello di nazioni che un giorno potrebbero aver bisogno della capacità di sesta generazione offerta da GCAP”.

“Durante la settimana del Farnborough Airshow, l’UK Parliament ha anche ratificato il GCAP Treaty, firmato dalle tre nazioni a Tokyo lo scorso dicembre. La formalità del trattato consente la costituzione di un’organizzazione governativa trinazionale incaricata di fornire GCAP, un vero punto di riferimento che consente sia ai governi che all’industria di prepararsi per la fase successiva del programma”, prosegue Rolls-Royce.

La Partnership Programme Manager, Silvia D’Errico, ha anch’essa rappresentato Rolls-Royce e ha commentato: “L’evento è stata una grande opportunità per concentrarsi sull’importanza della sovereign combat air capability per le generazioni a venire. Il programma è estremamente significativo per la sicurezza, la prosperità politica ed economica di ogni nazione. Ciò include l’impiego di decine di migliaia di persone qualificate nel Regno Unito, in Italia e in Giappone per sviluppare competenze industriali e collaborare con fornitori e mondo accademico per sviluppare tecnologie innovative e processi trasformativi”.

“L’ultimo giorno dell’airshow si è trasformato in un evento pubblico, noto come ‘Pioneers of Tomorrow’, con l’obiettivo di ispirare la prossima generazione a impegnarsi in carriere STEM”, conclude Rolls-Royce.

Silvia D’Errico ha aggiunto: “Ho anche avuto la possibilità di vedere i “Pioneers of Tomorrow” che hanno interagito con il nostro Power and Propulsion model. L’entusiasmo e le domande stimolanti poste sul programma e sulle opportunità future sono state fantastiche”.

