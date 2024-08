AeroSHARK debutta sui Boeing 777-200ER di Austrian Airlines

Insieme ad Austrian Airlines, Lufthansa Technik sta introducendo il fuel-saving AeroSHARK surface film su un altro tipo di aeromobile. “Dall’inverno 2024, quattro aeromobili Boeing 777-200ER di Austrian Airlines saranno dotati della sharkskin technology. Il riblet film riduce la frictional resistance durante il volo e quindi riduce il consumo di cherosene e le emissioni di CO2 degli aeromobili a lungo raggio.

Quattro dei sei Boeing 777-200ER di Austrian Airlines saranno modificati in sequenza con l’AeroSHARK surface film di Lufthansa Technik a partire da dicembre 2024. Di conseguenza, si prevede un risparmio totale di circa 2.650 tonnellate di carburante e oltre 8.300 tonnellate di CO2 in una durata di servizio di quattro anni. Ciò corrisponde a circa 46 voli da Vienna a New York”, afferma Lufthansa Technik.

“Prendiamo sul serio la nostra responsabilità e adottiamo ogni possibile misura per ridurre le emissioni di CO2 nelle nostre operazioni di volo. Con l’1%, il potenziale di efficienza dello sharkskin potrebbe non sembrare molto, ma in totale farà risparmiare migliaia di tonnellate di CO2 all’anno sui voli a lungo raggio”, afferma Francesco Sciortino, Chief Operating Officer, Austrian Airlines. “Anche se i nostri Boeing 777-200ER sono negli ultimi anni di servizio, facciamo questo investimento per avvicinarci di un passo ai nostri obiettivi di riduzione della CO2”.

“Il rollout della fuel-saving sharkskin technology su un altro tipo di aeromobile con Austrian Airlines è un’ottima notizia anche per gli altri operatori di aeromobili Boeing 777-200ER”, sottolinea Harald Gloy, Chief Operating Officer, Lufthansa Technik. “Questi sono i primi di molti altri aeromobili di questo tipo che, grazie ad AeroSHARK, avranno un consumo di cherosene inferiore e un’impronta di carbonio migliorata”.

“AeroSHARK è una surface technology per aeromobili sviluppata da Lufthansa Technik e BASF che consiste in riblet spessi circa 50 micrometri. Imita la speciale struttura della sharkskin, comprese le sue caratteristiche di riduzione dell’attrito. Ciò ottimizza l’aerodinamica nelle aree rilevanti dell’aeromobile, il che riduce il consumo di carburante e taglia le emissioni di CO2. Applicando circa 830 metri quadrati di riblet film alla fusoliera e alle engine nacelles del Boeing 777-200ER, è possibile ottenere un risparmio di circa l’1% sul consumo totale di carburante per volo.

Un totale di 17 aeromobili di Lufthansa Group sono già stati dotati di AeroSHARK e il numero è in costante aumento. La flotta modificata include un Boeing 747-400 di Lufthansa Airlines, 12 Boeing 777-300ER di SWISS e quattro Boeing 777F di Lufthansa Cargo. La modifica dei quattro Boeing 777-200ER operati da Austrian Airlines dovrebbe essere completata nel marzo 2025″, conclude Lufthansa Technik.

Austrian Airlines decolla con la sharkskin

“A partire da dicembre 2024, Austrian Airlines sarà la prima compagnia aerea al mondo a dotare i propri aeromobili Boeing 777-200ER dell’innovativa “AeroSHARK” surface technology. Su un totale di quattro Boeing 777-200ER, la fusoliera e le engine nacelles saranno ricoperte dallo “sharkskin” film sviluppato da Lufthansa Technik e da BASF. La frictional resistance significativamente ridotta risultante dal film ridurrà le emissioni di CO2 della flotta a lungo raggio di Austrian Airlines e il consumo di carburante.

Applicando un totale di 830 metri quadrati di Riblet film per aeromobile sulla superficie della fusoliera e delle engine nacelles, si può ottenere un risparmio di circa l’1% sul consumo totale di carburante per volo. Applicata a quattro B777, la tecnologia può ottenere risparmi di circa 2.650 tonnellate di carburante e oltre 8.300 tonnellate di CO2, corrispondenti a circa 46 voli da Vienna a New York”, afferma Austrian Airlines.

“AeroSHARK è una surface technology sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e BASF, che consiste in transparent ribs di circa 50 micrometri di dimensione, le cosiddette riblets. Imita le proprietà di una sharkskin e ottimizza quindi l’aerodinamica nelle aree rilevanti dell’aeromobile.

Austrian Airlines equipaggerà progressivamente quattro dei suoi sei aeromobili a lungo raggio Boeing 777-200ER con la surface technology a partire da dicembre 2024. L’applicazione a tutti e quattro gli aeromobili sarà completata entro marzo 2025.

La sharkskin technology è un altro importante elemento costitutivo del percorso di riduzione della CO2 di Austrian Airlines. Insieme a Lufthansa Group, Austrian punta a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 30,6% entro il 2030 rispetto al 2019″, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Austrian Airlines – Photo Credits: Lufthansa Technik)