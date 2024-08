News Brevi – 19.08.2024

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA LA NUOVA SILVER LOUNGE – Ethiopian Airlines annuncia l’inaugurazione della Silver Lounge, una struttura esclusiva dedicata ai membri ShebaMiles Silver. “Situata strategicamente all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba Bole, la Silver Lounge offre un ambiente sereno e accogliente, ideale per i passeggeri che desiderano rilassarsi e godere di numerosi servizi di intrattenimento. Con una superficie di ben 810 metri quadrati, la Silver Lounge è progettata per offrire un’oasi di tranquillità ai viaggiatori. Dispone di una vasta gamma di servizi pensati per soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea, tra cui aree di ristorazione con buffet e servizi, comode aree relax, una sala fumatori dedicata, un angolo per i bambini, ampio spazio per il deposito bagagli e ulteriori servizi per migliorare l’esperienza dei passeggeri. Con una capacità di accogliere fino a 200 ospiti nelle ore di punta, la Silver Lounge garantisce un’esperienza di viaggio senza stress e in totale comodità”, afferma Ethiopian Airlines. “Siamo lieti di aprire le porte di questa magnifica Lounge, che rappresenta i nostri continui sforzi per elevare gli standard di ospitalità, sia in volo che a terra”, ha dichiarato Mesfin Tasew, Amministratore Delegato di Ethiopian Airlines Group. “La Silver Lounge è più di un semplice spazio; è la prova della nostra visione di migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri ospiti e consolidare Addis Abeba come hub dell’aviazione leader in Africa”. “La Silver Lounge è il simbolo della continua ricerca di eccellenza della compagnia aerea e del suo impegno costante nel fornire ai propri ospiti il massimo comfort, convenienza e lusso. L’impegno di Ethiopian Airlines nel garantire un’esperienza di viaggio superiore è ulteriormente dimostrato dalla disponibilità di più lounge all’interno dei terminal dell’aeroporto, pensate per soddisfare le esigenze diversificate della sua clientela. I passeggeri in possesso di carte Cloud Nine, ShebaMiles Platinum, Star Alliance Gold e Silver hanno il privilegio di accedere a queste lounge per ristorarsi durante il transito attraverso Addis Abeba”, conclude Ethiopian Airlines.

CARIBBEAN AIRLINES LANCIA UN NUOVO VOLO PER TORTOLA, ISOLE VERGINI BRITANNICHE – Caribbean Airlines annuncia il lancio della nuova rotta per Tortola, Isole Vergini britanniche, a partire dal 14 ottobre 2024. Questa espansione fa parte del piano strategico della compagnia aerea per ampliare la connettività nella regione dei Caraibi, sviluppando ulteriormente il suo solido network. I voli saranno operati quattro volte a settimana dalla base della compagnia aerea a Trinidad, offrendo comodi collegamenti con altre destinazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Antigua, Barbados e San Juan, Porto Rico. Garvin Medera, CEO di Caribbean Airlines, ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “La connettività regionale è al centro della missione di Caribbean Airlines. Il nostro nuovo servizio per Tortola è un passo significativo nella nostra strategia di crescita e ci impegniamo a fornire comode soluzioni di viaggio per i nostri passeggeri. Entro la fine di quest’anno, Caribbean Airlines collegherà tra loro i Caraibi di lingua spagnola, francese, olandese e inglese, così come la regione nordamericana e i viaggiatori business e leisure che desiderano esplorare i Caraibi”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 21 agosto compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

IBERIA E SEPLA SIGLANO ACCORDO CHE CONSENTE DI CONDIVIDERE I BENEFICI CON I PILOTI SE VENGONO RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI FINANZIARI, OPERATIVI E DI SERVIZIO AL CLIENTE – Iberia e SEPLA hanno siglato oggi un accordo che rappresenta un’importante evoluzione dell’attuale Accordo X e che prevede l’estensione della sua validità fino al 31 dicembre 2027. “Come risultato della negoziazione, viene lanciato un modello che consente alla compagnia di condividere i propri vantaggi con i dipendenti. Grazie a questo accordo, i piloti riceveranno entrate aggiuntive in base non solo ai risultati economici, ma anche al raggiungimento di obiettivi legati all’eccellenza operativa: puntualità, NPS (livello di soddisfazione del cliente) e produttività”, afferma Iberia. Marco Sansavini, presidente di Iberia, afferma: “L’accordo con SEPLA è un tassello fondamentale per costruire il futuro della compagnia. Condividere i successi finanziari e operativi con le persone ci permette di alimentare il nostro circolo virtuoso, la cui base è il raggiungimento di ottimi risultati, per poter investire ancora di più nella fidelizzazione dei nostri talenti, nel miglioramento del servizio al cliente e nella sostenibilità ambientale”. “Alcune delle questioni più importanti dell’accordo sono la proroga della validità, che garantisce stabilità per i prossimi anni: l’Accordo X sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027, invece di terminare nel 2025. I miglioramenti contenuti nell’accordo vengono aggiunti senza la necessità di modificare alcuna delle sue sezioni. Una nuova tabella degli stipendi viene aggiunta a quella attuale (che rimane come prima). Questa nuova tabella aggiuntiva contempla un aumento consolidato legato alla redditività della compagnia aerea superiore al 12% e un altro aumento non consolidato, legato non solo alla redditività della compagnia aerea, ma anche agli obiettivi di eccellenza in puntualità, NPS e produttività. Il numero di aerei LEVEL che saranno operati dai piloti Iberia passerà da sei a otto. Le attuali condizioni economiche vengono mantenute per coloro che voleranno con gli aerei di quella compagnia di IAG. Vi sarà l’invio garantito della programmazione con quattordici giorni di anticipo, consentendo ai piloti di organizzare al meglio la propria vita personale e familiare, senza compromettere la propria produttività. L’ambizione era quella di concordare un quadro per la crescita della nostra flotta a corto raggio in Iberia e Iberia Express in base alle opportunità commerciali che vediamo in ciascun segmento. Al momento non è stato possibile concludere un accordo con i rappresentanti sindacali dei piloti di Iberia Express. Ciò implica che la crescita di Iberia Express sarà congelata e che i prossimi quattro aerei assegnati a Iberia Group saranno integrati in Iberia. L’ambito dell’accordo tra Iberia e SEPLA è il gruppo di piloti. La compagnia intende espandere questo modello di migliore distribuzione degli utili con tutte le persone che fanno parte di Iberia Group, che sono coloro che rendono possibili gli eccellenti risultati finanziari e operativi. Il management della compagnia è impegnato a lavorare intensamente affinché il percorso iniziato con i piloti possa essere aperto anche con il resto dei gruppi di lavoratori in Iberia. Il dialogo inizierà con le diverse rappresentanze sociali, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuno, con l’ambizione di raggiungere accordi positivi per tutti coloro che fanno parte della compagnia”, conclude Iberia.

DELTA AIR LINES NOMINATA OFFICIAL AIRLINE OF THE WNBA – Delta Air Lines sta diventando la compagnia aerea ufficiale della WNBA. Questo ultimo accordo si basa sull’attuale rapporto di Delta con la WNBA e fa parte dell’attenzione costante della compagnia aerea verso lo sport femminile. Delta collaborerà con la WNBA per produrre contenuti unici che mostrino il percorso delle atlete, evidenziando al contempo l’impegno di Delta nel fornire un’esperienza di viaggio di qualità. “Siamo orgogliosi di collaborare con la WNBA, dove ogni partita è una testimonianza dei nostri valori condivisi di lavoro di squadra e perseveranza”, ha affermato il CEO di Delta Ed Bastian. “Non vediamo l’ora di servire queste atlete incredibili nei loro percorsi e di promuovere ulteriormente il supporto di Delta allo sport femminile”. Come compagnia aerea ufficiale, Delta sfrutterà le opportunità legate ai viaggi attraverso i media della WNBA, tra cui digitale, stampa e social media. La compagnia aerea, a sua volta, avrà l’opportunità di promuovere la WNBA e le storie fuori dal campo delle sue giocatrici attraverso reti digitali e social media.

L’AMERICAN AIRLINES CR SMITH MUSEUM ISPIRA LA PROSSIMA GENERAZIONE DI AVIATORI – Nel National Aviation Day, American Airlines onora i risultati dell’industria aeronautica e riflette sul potenziale sconfinato che detiene per il futuro. “In un campo in cui innovazione ed esplorazione sono processi fondamentali, American si impegna a costruire una pipeline diversificata di futuri professionisti dell’aviazione. Dare potere alla prossima generazione è fondamentale per il continuo progresso e avanzamento del volo moderno. American supporta diverse iniziative che offrono istruzione pratica e apprendimento interattivo per le giovani menti, tra cui il pluripremiato Aviation STEM Summer Camp dell’American Airlines CR Smith Museum”, afferma American Airlines.

WMO E ICAO RAFFORZANO LA LORO COLLABORAZIONE – Il Secretary General of the International Civil Aviation Organization (ICAO), Mr Juan Carlos Salazar, e il Secretary-General of the World Meteorological Organization (WMO), Prof. Celeste Saulo,, hanno recentemente firmato un aggiornamento dell’accordo che rafforza la collaborazione di lunga data tra le due organizzazioni. ICAO e WMO, entrambe agenzie specializzate delle Nazioni Unite, hanno mantenuto accordi di lavoro formali dal 1954. Dopo settant’anni di cooperazione produttiva, questo ultimo aggiornamento, formalizzato tramite un Memorandum d’intesa (MoU), delinea il quadro per il coordinamento, la cooperazione e la collaborazione continui in meteorologia aeronautica e altri settori. Questi includono gli impatti ambientali dell’aviazione e gli effetti del cambiamento climatico sull’aviazione. Mr. Yong Wang, Chief of ICAO’s Airport Operations and Infrastructure Section (Montreal, Canada), ha osservato: “Questo aggiornamento degli accordi di lavoro giunge in un momento opportuno, poiché il settore dell’aviazione sta modernizzando la gestione del traffico aereo globale attraverso la gestione delle informazioni a livello di sistema”. In aggiunta a ciò, Mr. Greg Brock, Head of WMO’s Services for Aviation Division (Geneva, Switzerland), ha evidenziato: “L’uso più integrato e più intelligente di servizi di informazione meteorologica e climatologica incentrati sul cliente e convenienti, necessari per un trasporto aereo sicuro, efficiente, economico e rispettoso dell’ambiente, sarà fondamentale per il successo di fronte al cambiamento climatico e agli eventi meteorologici estremi più frequenti”. Gli accordi di lavoro aggiornati consentiranno a entrambe le organizzazioni di soddisfare al meglio le esigenze degli ICAO Member States, dei WMO Members e delle meteorological and aviation stakeholder communities nei settori pubblico e privato. Gli accordi di lavoro saranno rivisti ogni cinque anni e aggiornati, se necessario, per garantire una pertinenza e un’efficacia continue.