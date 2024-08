Emirates lancia elite wine learning experiences per i cabin crew

Per migliorare l’esperienza di Emirates in volo, dove l’equipaggio di cabina invita i clienti ad assaporare una collezione di vini acclamati e annate rare, la compagnia prevede di integrare ulteriormente il suo world class service con il recente lancio di wine courses personalizzati per cabin crew: L’art du vin.

“Offrendo all’equipaggio di cabina l’opportunità di apprezzare il valore dello straordinario wine programme di Emirates e di accendere la curiosità sul mondo del vino, il nuovo programma è stato meticolosamente progettato dall’Emirates Crew Training design team e lanciato ufficialmente a giugno 2024 presso l’Emirates Cabin Crew Training College a Dubai. In un’aula dedicata che riproduce una lounge di lusso, sono disponibili tre corsi intensivi sul vino pensati per diversi livelli di conoscenza: L’art du vin Introduction, L’art du vin – Business Class e L’art du vin – First Class.

Con musica d’ambiente, l’atmosfera della classroom lounge è creata da luci soffuse, esposizioni di champagne, vini e bicchieri e una selezione di libri dedicati all’enologia e alla viticoltura. L’equipaggio di cabina di Emirates è invitato a sedersi al bar a forma di ferro di cavallo che emula la lounge di bordo dell’A380, caratteristica di Emirates, per iniziare la propria esperienza di apprendimento. Ogni corso dura fino a 8 ore in aula ed è completato da guide di studio per l’apprendimento a casa, un’app interattiva e note di degustazione dettagliate. Per ogni livello del corso, l’Emirates cabin crew è invitato ad assaggiare personalmente la spettacolare selezione di bordo.

Come parte del continuo investimento di Emirates in persone e prodotti, più di 1.000 Emirates cabin crew hanno già completato un corso, ed Emirates mira a condurre la formazione per più di 22.000 additional cabin crew entro il 2026″, afferma Emirates.

“Ogni livello di L’art du vin è progettato per supportare diversi livelli di conoscenza ed esperienza. L’art du vin introduction course è rivolto ai nuovi cabin crew Emirates e copre l’investimento di Emirates nel vino, fatti sul vino e sul processo di vinificazione, degustazione di vini bianchi e rossi, introduzione ai vini spumanti, come consigliare al meglio i vini, facilitando inoltre le tecniche di mescita.

L’art du vin – Business Class porta l’esperienza di apprendimento iniziale a un nuovo livello, per i membri dell’equipaggio di cabina più esperti. Per comprendere le caratteristiche strutturali del vino, gli studenti assaggiano prima acque aromatizzate per essere in grado di riconoscere acidità, secchezza, dolcezza e fruttato, quindi passano ad assaggiare le differenze nella polpa e nella buccia dell’uva. Gli studenti apprendono anche informazioni sulla cantina vinicola Emirates, sulle regioni vinicole del mondo, su come il clima influisce sui vini, oltre a esplorare i red and white wine heroes Emirates, godendo di un’introduzione allo champagne e al porto e su come abbinare perfettamente vino e cibo, con sessioni di degustazione personalizzate. L’equipaggio di cabina può anche utilizzare l’esclusiva app L’art du vin durante la formazione come guida professionale ai vini, consentendo loro di tenere anche le proprie note di degustazione e raccomandazione, per prepararsi a interagire con i clienti sui loro voli.

L’art du vin – First Class si basa sulle conoscenze di base acquisite in Business Class e offre un’immersione profonda nel mondo dei vini Premier e Grand Cru Classè. Questo corso avanzato si concentra sulla prestigiosa classificazione Bordeaux del 1855, con sessioni di studio dettagliate sulle tenute di classe Premier Cru come Château Cos d’Estournel 2006 di St. Estèphe, insieme ai vigneti Grand Cru della Borgogna, tra cui l’illustre Bâtard-Montrachet 2013 di Louis Latour. Il curriculum si estende oltre Bordeaux e la Borgogna, esplorando vini iconici in tutto il mondo. L’equipaggio di cabina acquisirà competenze sui migliori produttori, come Vega Sicilia Unico 2006 di Ribera del Duero e Ornellaia 2012 di Bolgheri, Toscana. La formazione comprende anche Opus One 2012 della California, da Napa Valley, assicurando una conoscenza completa dei vini di livello mondiale. Il programma fornisce anche un’introduzione approfondita allo Champagne Dom Pérignon, allo Château d’Yquem Sauternes e ai porto vintage invecchiati di rinomate case come Graham’s, Dow’s e Sandeman. Le lezioni di abbinamento cibo-vino portano le competenze dell’equipaggio di cabina a nuovi livelli, insegnando l’intricato equilibrio tra acidità, sapidità, dolcezza e umami. L’equipaggio di cabina impara anche a consigliare ai viaggiatori il vino perfetto per completare la loro selezione di formaggi.

Come parte dell’impegno di Emirates per l’innovazione e la promozione dei talenti, i partecipanti ricevono un certificato di conseguimento dopo aver completato il loro corso e l’opportunità di presentare domanda per il livello successivo durante la loro carriera con Emirates. I corsi L’art du vin sono guidati da un gruppo selezionato di cabin crew members identificati come wine ambassadors, ognuno dei quali ha conseguito la official WSET Level 2 and 3 certifications dal The Wine & Spirit Education Trust”, prosegue Emirates.

“La passione di Emirates per l’offerta del meglio al mondo significa che i clienti di tutte le classi possono provare vini eccezionali. Per i clienti di First Class, Emirates offre una straordinaria gamma di annate a bordo, provenienti dalle celebri regioni di Francia, Australia, Spagna, Italia e Stati Uniti.

In Business Class, i clienti possono assaporare una serie di Bordeaux maturi dalla cantina della spettacolare annata 2009. Emirates acquista vino da tutta la Borgogna, tra cui Chassagne-Montrachet, Saint-Aubin e Pouilly-Fuissé e Chablis Premier Cru da una serie di produttori. I clienti possono anche gustare vini spagnoli eccezionali come il Crognolo 2021 e Terre à Terre Cabernet-Shiraz dall’Australia, serviti su voli selezionati.

In Premium Economy Class, i clienti ricevono una selezione di spumante d’annata, vino rosso premium e vino bianco premium.

In Economy Class, Emirates offre un vino rosso e uno bianco, entrambi di qualità eccezionalmente elevata”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)