Boeing investe nella produzione di Sustainable Aviation Fuel in Australia

Boeing è diventato uno dei primi investitori in Wagner Sustainable Fuels per supportare lo sviluppo della sua sustainable aviation fuels (SAF) production facility in Brisbane, aumentando la fornitura di SAF australiana e riducendo le emissioni di carbonio dell’aviazione.

“L’investimento di Boeing nella Wagner refinery fa parte della sua strategia per supportare lo sviluppo della fornitura locale di SAF ed espandere l’accesso globale al SAF, che rimane la leva più efficace per decarbonizzare l’aviazione entro il 2050. Il SAF, che riduce le emissioni di CO2 fino all’84% rispetto al jet fuel derivato dal petrolio, rappresenta attualmente lo 0,1% del global jet fuel use”, afferma Boeing.

“Siamo orgogliosi di investire in questo progetto perché farà davvero la differenza nello sviluppo di una SAF industry in Australia”, ha affermato Kimberly Camrass, Boeing’s sustainability lead for Australia and New Zealand. “Accelerare la fornitura locale di SAF consente all’Australia di raggiungere gli obiettivi climatici e supporta l’impegno della global commercial aviation industry per emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050”.

“Le SAF facilities come il nuovo sito Wagner di Brisbane rafforzano anche la fuel security in Australia, poiché il paese attualmente importa il 90% del suo liquid fuel, incluso il jet fuel, e si prevede che la domanda aumenterà del 75% entro il 2050”, ha aggiunto Camrass.

“La nostra partnership con Boeing per far progredire la Wagner SAF refinery a Brisbane è un impegno a far crescere in modo proattivo la SAF industry in Australia”, ha affermato Matt Doyle, Wagner Sustainable Fuels Chief Executive Officer. “L’investimento del governo del Queensland e di Boeing sosterrà il primo impianto di produzione SAF completamente integrato in Australia”.

“Sulla base di una partnership iniziale Boeing-Wagner annunciata ad aprile, il nuovo investimento di Boeing sosterrà uno studio di ingegneria per l’eventuale costruzione di una raffineria SAF. L’impianto di Brisbane utilizzerà la tecnologia waste-to-SAF che converte l’etanolo prodotto da materie prime a base di rifiuti, come i rifiuti industriali, in SAF”, prosegue Boeing.

“Questo progetto consente all’Australia di continuare a distinguersi come leader nel SAF, sfruttando ora la soluzione che abbiamo co-creato con LanzaTech per convertire il carbonio di scarto in carburanti sostenibili”, ha affermato Jimmy Samartzis, CEO of LanzaJet. “La combinazione della nostra piattaforma con il front-end della tecnologia di riciclaggio del carbonio di LanzaTech consente di creare una fornitura di SAF in Australia utilizzando flussi di rifiuti locali, supportando ulteriormente la sicurezza energetica del paese e proteggendo il suo ambiente naturale”.

“La produzione nazionale di SAF sarà fondamentale per decarbonizzare il settore dell’aviazione e per l’Australia per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni”, ha affermato Andrew Parker, Chief Sustainability Officer, Qantas. “Abbiamo l’obiettivo di utilizzare il 10% di SAF entro il 2030 e abbiamo investito nella produzione di biofuel del Queensland tramite il nostro Climate Fund da 400 milioni di dollari”.

“La Sustainable Fuels Roadmap di CSIRO e Boeing nel 2023 ha identificato che la produzione di SAF australiana non solo consente alla local fuel production capacity di soddisfare la domanda commerciale, ma contribuisce anche alla fuel security e ai posti di lavoro regionali”, conclude Boeing.

