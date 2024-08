Sikorsky completa la consegna dei nuovi Presidential Helicopters

L’U.S. Marine Corps ha formalmente accettato il 23° e ultimo next-generation VH-92A® presidential helicopter costruito da Sikorsky, una società Lockheed Martin, segnando una pietra miliare significativa per la società, i cui velivoli hanno trasportato ogni presidente degli Stati Uniti dal 1957.

“Questa consegna rappresenta una pietra miliare significativa e un nuovo capitolo nella ricca storia di 67 anni dei Marines, che forniscono il trasporto in elicottero del Presidente degli Stati Uniti. Il VH-92A Patriot® offre maggiori capacità per questa no-fail mission, a supporto del Commander-in-Chief in tutto il mondo”, ha affermato il Lieutenant General Bradford Gering, Deputy Commandant for Aviation.



“La consegna dimostra il successo del VH-92A helicopter program nel progettare, costruire e consegnare il programma nel rispetto del budget e del planned delivery schedule.

Il VH-92A helicopter trasporterà il Presidente e il Vicepresidente degli Stati Uniti e altri funzionari. Sikorsky porta un’esperienza senza pari e una comprovata esperienza in questa missione, avendo fatto volare ogni presidente dal 1957. Il VH-92A, chiamato anche “White Top” per la sua notevole livrea bianca e verde, continuerà questa eredità per i decenni a venire”, afferma Lockheed Martin.

“Ancora una volta, i dipendenti altamente qualificati di Sikorsky hanno dimostrato la loro capacità di innovare, produrre e consegnare questi next-generation VH-92A presidential helicopters, che saranno operativi in tutto il mondo a supporto delle missioni presidenziali nel futuro”, ha affermato Richard Benton, Sikorsky vice president and general manager. “Questo traguardo è un merito per la nostra preziosa e duratura partnership con il Marine Corps, in quanto forniamo una soluzione altamente personalizzata per la missione unica e critica del Marine Corps”.

“Il VH-92A program garantisce convenienza a lungo termine utilizzando il FAA certified Sikorsky S-92 aircraft, che è il migliore della categoria per sicurezza e affidabilità. L’S-92 aircraft è stato modificato presso le strutture Sikorsky di Owego, New York, e Stratford, Connecticut per la VH-92A mission, in base ai requisiti definiti dal governo”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)