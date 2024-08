Embraer inaugura un nuovo entrance gate alla Ozires Silva Unit come parte del suo 55° anniversario

Embraer ha inaugurato oggi un nuovo entrance gate nel suo principale complesso industriale, l’Ozires Silva Unit, a São José dos Campos, come parte della celebrazione del suo 55° anniversario. L’azienda è stata fondata in Brasile il 19 agosto 1969.

“Il nuovo ingresso largo otto metri presenta uno storico aereo EMB-110 Bandeirante sospeso a 10 metri di altezza. In precedenza in un’area interna dell’azienda, ora è posizionato per un’esposizione permanente più vicino al viale che dà accesso alla fabbrica e all’aeroporto della città”, afferma Embraer.

“Il nuovo portale rappresenta il decollo di un sogno che è diventato realtà, grazie agli sforzi di un gruppo di visionari che credevano fosse possibile per il Brasile costruire il proprio aereo”, ha affermato Luis Carlos Marinho, Executive Vice President & COO at Embraer. “L’aereo Bandeirante è un simbolo storico dell’azienda e siamo molto lieti di posizionarlo come monumento all’ingresso principale dell’azienda, per ispirare la nostra gente e la comunità di São José dos Campos”.

“Il design architettonico migliora sia la sicurezza che il comfort per l’accesso all’azienda, integrandosi al contempo con il paesaggio locale. Ciò consente al pubblico di apprezzare il design e rafforza il legame con la comunità”, prosegue Embraer.

“La prima fabbrica Embraer, che nel 2021 è stata ribattezzata “Ozires Silva” unit in onore dell’ingegnere ed ex Air Force officer che ha guidato il gruppo di visionari responsabili della creazione dell’azienda nel 1969, è stata il sito di produzione per gli aerei storici dell’azienda come Bandeirante, Xavante, Ipanema, Xingu, Brasília, Tucano, AMX, la ERJ-145 family e gli executive jets. Attualmente, si concentra principalmente sulle attività di sviluppo, produzione e supporto della E-Jets E1 and E2 family of commercial jets”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)