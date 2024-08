News Brevi – 20.08.2024

AERONAUTICA MILITARE: DOPPIA MISSIONE PER TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 50 – Due voli-emergenza nella sola giornata di oggi, martedì 20 agosto, per i velivoli del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Dopo il trasporto effettuato alle prime ore dell’alba di questa mattina da un velivolo Falcon 50 sulla tratta Napoli-Genova a favore di un bambino di 2 anni, successivamente un altro Falcon 50, dello stesso Stormo, ha permesso a un uomo di 76 anni di poter essere trasferito tempestivamente da Catania a Pisa. La prima missione ha permesso il trasferimento del bambino, in imminente pericolo di vita (da qui l’acronimo IPV per indicare questa tipologia di trasporti effettuati dai velivoli dell’Aeronautica Militare) dall’Ospedale Pediatrico “Santobono- Pausilipon” di Napoli, dove era ricoverato, all’Ospedale “Giannina Gaslini” di Genova, per ricevere cure specifiche. Il Falcon 50, partito dall’aeroporto di Napoli Capodichino intorno alle 4 di stamattina, dopo aver imbarcato, con il supporto del personale in servizio presso la base militare, il piccolo paziente, accompagnato dai genitori e assistito in volo da un’equipe medica dell’ospedale campano, è atterrato sull’aeroporto di Genova poco prima delle 6. Qui il bimbo è stato affidato alle cure dei medici che l’attendevano, per il successivo trasferimento presso l’ospedale ligure. La seconda missione è servita per trasportare d’urgenza, con un altro Falcon 50 dello stesso Stormo, un signore di 76 anni accompagnato dall’equipe medica dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania. Il volo d’urgenza, richiesto in questo caso dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Dopo le operazioni di imbarco, effettuate dall’equipaggio, il velivolo è decollato verso l’aeroporto di Pisa, dove all’arrivo l’attendeva un’ambulanza che si è diretta immediatamente verso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Cisanello” di Pisa. Terminata la missione il velivolo militare ha fatto poi rientro all’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

AERONAUTICA MILITARE, AIB 2024: ELICOTTERO DELL’82° CENTRO SAR DI TRAPANI INTERVIENE PER DOMARE INCENDIO – Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 19 agosto un intervento dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, con sede a Trapani, per lo spegnimento di un incendio a Montallegro, in provincia di Agrigento. La missione rientra nell’accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della campagna AIB 2024, che prevede anche il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza. L’elicottero dell’82° Centro SAR, un HH-139B, è decollato dall’aeroporto di Trapani intorno alle ore 16:30 su richiesta del COAU per reprimere un focolare estesosi nell’entroterra dell’agrigentino, concorrendo di fatto all’esito positivo della missione. Dopo un’ora e mezza di volo, 16 scarichi e 13.000 litri di acqua versati infatti, l’incendio è stato represso e l’elicottero, poco dopo le 18:00, ha fatto rientro nella base militare di Trapani, riprendendo il suo servizio di prontezza operativa a favore della collettività. La campagna AIB 2024, iniziata lo scorso 15 giugno e che si protrarrà fino al prossimo 15 ottobre, consolida la collaborazione pluriennale tra le Forze Armate, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi. Ogni anno, con l’arrivo delle alte temperature estive infatti, la Difesa mette i propri mezzi a supporto dei cittadini e a salvaguardia del territorio, come nel caso di attività volte a fronteggiare eventi calamitosi o, appunto, incendi, con una gestione integrata e coordinata di tutte le forze in campo e le risorse disponibili, sia a livello regionale che nazionale. Nello specifico, l’Aeronautica Militare concorre alla Campagna AIB 2024 con due elicotteri HH-139B del 15° Stormo di Cervia, dislocati, rispettivamente, presso l’82° Centro SAR di Trapani e presso l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), operando in stretta sinergia con le altre forze armate e a supporto delle diverse Agenzie e Corpi dello Stato. Dall’inizio della Campagna ad oggi, i due HH-139B, equipaggiati con una speciale benna in grado di caricare fino a circa 900 litri di acqua, hanno effettuato un totale di oltre 330 scarichi nelle operazioni di spegnimento roghi divampati principalmente nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento, Oristano, Cagliari e Sud Sardegna (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA GROUP ANNUNCIA IL SUO REVISED FLIGHT SCHEDULE PER LA CECONDA META’ DEL FY2024 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato il suo revised flight schedule per la seconda metà dell’anno fiscale 2024 (FY2024). In risposta a una costante ripresa della domanda, ANA lancerà tre nuove rotte: Haneda-Milano il 3 dicembre 2024 (leggi anche qui), Haneda-Stoccolma il 31 gennaio 2025 e Haneda-Istanbul il 12 febbraio 2025. Ogni rotta avrà tre viaggi di andata e ritorno a settimana. Con queste aggiunte, le destinazioni di ANA verso Europa e Turchia totalizzeranno otto paesi e nove città. Inclusi gli alliance partners, dal Giappone all’Europa e in collegamento con il Medio Oriente e l’Africa, ANA offrirà ai clienti un totale di 76 destinazioni in 34 paesi. ANA riprenderà la rotta Narita – Perth il 14 ottobre con tre voli a settimana. Per soddisfare la forte domanda di viaggi in Giappone, la frequenza della rotta Haneda – Bangkok sarà aumentata a tre voli di andata e ritorno al giorno a partire dal 9 gennaio 2025. La rotta Narita – Hong Kong aumenterà a quattro voli a settimana a partire dal 27 ottobre 2024. Come risultato di questi voli aggiuntivi, gli Available Seat per Kilometer (ASK) aumenteranno del 144% in Europa e Turchia e del 108% in totale su tutte le rotte nella seconda metà dell’anno. AirJapan continuerà a operare tre rotte da Narita Airport per catturare la forte domanda di voli per il Giappone. Peach aumenterà la rotta Kansai – Taipei (Taoyuan) e Narita – Taipei (Taoyuan) a 21 viaggi di andata e ritorno a settimana per soddisfare la crescente domanda. Peach prenderà anche in considerazione l’idea di lanciare nuove rotte in futuro. Riguardo le rotte domestiche, ANA riprenderà la rotta Miyako – Ishigaki per migliorare la comodità e l’efficienza dei voli per le isole Sakishima. Con questa aggiunta di voli, gli Available Seat per Kilometer (ASK) saranno incrementati 105%, con ANA e Peach combinate. Nel complesso, si prevede che il numero di voli operati da ANA e Peach rimarrà allo stesso livello dell’anno intero precedente (circa il 100%). Gli aerei cargo dedicati saranno operati in base alla domanda e all’offerta per catturare una forte domanda. ANA sfrutterà la sua forza come vettore combinato e massimizzerà la redditività utilizzando il cargo space su freighter and passenger aircraft.

AEROPORTO DI PALERMO: 175 MILA PASSEGGERI NEL PERIODO DAL 14 AL 18 AGOSTO – L’Aeroporto di Palermo informa: “Ferragosto da record all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Secondo i dati diffusi dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, dal 14 al 18 agosto la torre di controllo ha dato il via libera a decolli e atterraggi di ben 1.144 voli – l’11,18% in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (1.029) – di cui 431 voli internazionali (+23,85% rispetto al 2023 con 348 voli). I viaggiatori sono stati 175.411, +13,20% rispetto al 2023 (154.956), di cui 68.243 hanno viaggiato sui voli internazionali (+24,48% rispetto al 2023 con 54.821 passeggeri). Ad agosto, dalle due piste del Falcone Borsellino si registrano punte di 220/240 al giorno, con circa 35 mila/37 mila passeggeri al giorno che transitano dal Terminal. La media passeggeri/volo è di 156. Nella settimana tra il 16 e il 22 agosto ci saranno 1.586 voli. L’operatività programmata è stata garantita agevolmente nonostante i tanti voli deviati su Palermo per via dell’emergenza Etna. Infine, le stime di traffico indicano che ad agosto potrebbe essere superato per la seconda volta il tetto di un milione di passeggeri in un solo mese, come è già successo lo scorso luglio”.

VUELING E NASONI AND FRIEND ODV INSIEME PER L’INTERNATIONAL DOG DAY – Vueling informa: “Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del Cane: sensibile, intelligente, affettuoso, a pelo lungo o corto, piccolo o grande, in questa data si festeggiano proprio tutti. Introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni, questa ricorrenza fu ideata dall’addestratrice cinofila americana Colleen Paige, per ricordare il giorno in cui i suoi genitori adottarono il cane di famiglia. Per l’occasione Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario, ha collaborato con l’associazione Nasoni and Friends ODV a un progetto per sensibilizzare sul tema delle adozioni dei quattro zampe in difficoltà. Vueling è, infatti, una compagnia aerea pet-friendly che consente agli animali domestici di peso fino a 8 kg (compreso il peso del trasportino omologato) di viaggiare in cabina con i loro proprietari. Sempre con un particolare occhio di riguardo per gli amici a quattro zampe, Vueling è stata la prima compagnia aerea europea a vendere petfood sui propri voli, introducendone alcune opzioni nel Menù invernale del 2023 disponibili ancora per l’estate 2024. La compagnia ha deciso di supportare Nasoni and Friends ODV, che si appoggia a due rifugi in Spagna per salvare i galgos, levrieri spagnoli (i “Nasoni”), addestrati per la caccia e spesso poi uccisi quando non servono più, ma anche altri cani bisognosi di aiuto di ogni età, taglia e razza (i “Friends”)”. “Abbiamo collaborato con Vueling, in vista della Giornata Internazionale del Cane, per dimostrare che possiamo condividere tutti i momenti della nostra giornata e del nostro tempo libero, con i nostri cani e portarli dove vogliamo, anche in volo”, ha commentato Paola Turati, Presidente di Nasoni and Friends ODV. “Vueling è orgogliosa di essere una compagnia aerea pet-friendly: è per questo che scende in campo attivamente con iniziative come questa speciale partnership con Nasoni and Friends ODV, un chiaro esempio del proprio impegno nei confronti non solo dei suoi passeggeri, ma anche dei loro amici a quattro zampe”, conclude Vueling.

EUROWINGS INAUGURA LA SUA MONGOLFIERA A MAIORCA – Eurowings informa: “Ieri sera, nell’atmosfera pittoresca dell’Hacienda Son Antem Golf Resort sulla soleggiata isola di Maiorca, si è svolto il battesimo della nuova mongolfiera Eurowings. Circa 60 ospiti invitati, tra cui personalità di alto calibro della politica, dell’economia e dei media, si sono riuniti per celebrare questo evento speciale insieme al CEO di Eurowings Jens Bischof e all’imprenditrice e presentatrice Victoria Swarovski. Da uno scherzo per il pesce d’aprile alla realtà: il nuovo pallone porta l’illustre nome Burgundy Dreams Victoria I, un omaggio alle destinazioni da sogno verso cui Eurowings vola ogni giorno. Il grande e colorato pallone è alto otto piani (22 metri) e porta i colori e le lettere di Eurowings. Ma non è questo a renderlo speciale, in quanto è il primo pallone ad aria calda con jet design a mostrare il contorno di un aeroplano: una cockpit nella parte anteriore, la tail unit nella parte posteriore e le ali sui lati”. “La storia è iniziata come uno pesce d’aprile: “Eurowings sta entrando nell’hot-air ballooning business”, si leggeva in un comunicato stampa del 1° aprile 2024. La risposta alla storia è stata così grande che i piloti di mongolfiere hanno fatto domanda a Eurowings a dozzine e numerose parti interessate hanno chiesto quando sarebbero effettivamente iniziati i voli per Maiorca nel pallone bordeaux. In vista dell’euforia, la Germany’s No. 1 holiday airline ha ricordato il suo ruolo preferito di realizzatore di sogni e ha fatto produrre l’insolito oggetto volante senza ulteriori indugi. Il pallone è stato personalizzato in una fabbrica di Barcellona. Da ora in poi, fluttuerà sull’isola come punto di riferimento per dieci anni. La decisione di battezzare il pallone Mallorca non è una coincidenza: l’isola è una destinazione preferita in assoluto dai tedeschi da decenni ed è anche una seconda casa per Eurowings”, prosegue Eurowings. “Con la nostra più grande stazione internazionale e ora quasi 1.000 dipendenti, Mallorca è il nostro fulcro fuori dalla Germania”, afferma il CEO di Eurowings, Jens Bischof. “La cerimonia di battesimo si è conclusa con un’imponente ascesa del pallone nel cielo serale di Maiorca. Da ora in poi, il Burgundy Dreams Victoria I simboleggia non solo la passione per i viaggi, ma anche la leggerezza e tutte le esperienze emozionali che Eurowings rappresenta come la più grande vacation airline della Germania”, conclude Eurowings.

IL MIT AL MEETING DI RIMINI 2024 – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Dal 20 al 25 agosto 2024, alla Fiera di Rimini, il MIT presenta “l’Italia in Movimento”, una grande area interamente dedicata alle infrastrutture e trasporti nell’ambito del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli. Anche nota come Meeting di Rimini, la manifestazione – giunta ormai alla 45ª edizione – è caratterizzata da una fitta agenda di incontri, panel e workshop, ai quali presenziano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, richiamando migliaia di visitatori da tutta Italia. L’obiettivo de “l’Italia in Movimento” è mostrare ai cittadini lo stato dell’arte e le innovazioni di tutto il settore delle infrastrutture e trasporti, che riveste un’importanza centrale per la qualità di vita delle persone e la competitività delle imprese. Per farlo, il MIT ha attivato sinergie e coordinato oltre 3000 metri quadrati di spazi espositivi, definendo un’area ricca di esperienze immersive e interattive. Nel Padiglione A1 della Fiera di Rimini, sarà possibile visitare gli spazi espositivi di: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile; ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali; ACI, o Automobile Club d’Italia; Autostrade per l’Italia; FNM Group, società lombarda di mobilità sostenibile. Negli oltre 600 metri quadri direttamente afferenti al dicastero, i visitatori potranno scoprire l’impegno del MIT per costruire l’Italia del futuro attraversando gli spazi espositivi realizzati con il supporto della Guardia Costiera, di RAM SpA – società in-house del Ministero – e di alcune strutture interne: il Dipartimento dei trasporti e della navigazione, la Struttura Tecnica di Missione (STM), la Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali, responsabile del “Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020″. In calendario workshop, talk e incontri con esperti del settore per discutere le sfide e le opportunità nel settore. Per approfondire queste e molte altre iniziative, scoprire tutti i soggetti e i partner presenti e vedere gli aggiornamenti sulla partecipazione del dicastero al Meeting di Rimini, è possibile visitare la pagina dedicata a “l’Italia in Movimento” o il sito internet della manifestazione”.

MEETING RIMINI 2024: ENAC PRESENTE CON UNO STAND NELL’AREA DEL MIT – Al via oggi il 45° Meeting di Rimini “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale allora cosa cerchiamo?”: Enac sarà presente nell’ambito dell’area del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata al tema “l’Italia in Movimento”. “Domani, 21 agosto, Pierluigi Di Palma e Benedetta Fiorini, Presidente e consigliere di amministrazione ENAC, saranno presenti al dibattito sulla mobilità a cui partecipa il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il Presidente Di Palma, inoltre, interverrà sabato 24 agosto al convegno “Mobilità e Reti” insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami. Durante il Meeting, nello stand personale qualificato enac sarà a disposizione dei visitatori per fornire informazioni sulle attività e sulle iniziative dell’Ente riguardanti la sicurezza del settore e i diritti dei passeggeri, nonché sulle professioni aeronautiche e sulle prospettive di formazione in un settore dinamico e affascinante come quello dell’aviazione civile. Due simulatori di volo permetteranno, in sicurezza, a tanti ragazzi di misurarsi con l’affascinante esperienza del volo”, afferma Enac.

RYANAIR CHIEDE AL GOVERNO TEDESCO DI TAGLIARE I COSTI DI ACCESSO – Ryanair informa: “Ryanair oggi ha chiesto al governo tedesco di ridurre urgentemente i suoi costi di accesso aereo, invertendo il recente aumento del 24% della Aviation Tax (e infine abolirla). Oltre ad abolire la Aviation Tax, Ryanair ha anche chiesto al governo di ridurre urgentemente le sue tariffe ATC in forte aumento e di rinviare l’aumento del 50% delle Security Fees, previsto per gennaio 2025”. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha affermato: “Il mercato dei viaggi aerei in Germania ha bisogno di una soluzione urgente. Ryanair chiede nuovamente al governo tedesco di tagliare le sue alte tasse e commissioni per l’aviazione”.

DELTA BUSINESS TRAVELER DEBUTTA CON OFFERTE PER OGNI TIPO DI BUSINESS TRAVELER – Delta lancia Delta Business Traveler, un nuovo programma che premia i business travelers di tutti i tipi. “Con Delta Business Traveler, Delta offre ancora più valore aggiunto ai soci SkyMiles, che viaggino per lavoro o per piacere. Una volta iscritti questi viaggiatori riceveranno offerte esclusive, tra cui una free trial e un pass esclusivo da Industrious per utilizzare gli spazi di lavoro premium dell’azienda in tutto il mondo, miglia aggiuntive per dollaro con Delta Stays e Car Rentals, status Hertz Five Star omaggio per sei mesi e offerte speciali da Delta Vacations”, afferma Delta. “I viaggiatori d’affari di tutti i tipi hanno imparato a fare affidamento su Delta non solo per il nostro servizio e la nostra affidabilità, ma anche per l’esperienza di volo e il servizio pluripremiato. Ora possono sbloccare ancora più valore quando viaggiano per lavoro, per piacere o per la combinazione perfetta di entrambi”, ha affermato Benjamin van der Horst, General Manager, Loyalty Partnerships and SMB Strategy, Delta. “Se hai mai viaggiato per lavoro, Delta Business Traveler è per te”. “Delta consente da tempo ai suoi business travelers di sbloccare expert-level travel, indipendentemente da dove o dove stiano volando. I clienti di tutte le cabine possono rimanere connessi con in-seat power e fast, free Wi-Fi per i soci Delta SkyMiles, oppure staccare la spina per un momento per godersi più di 1.000 ore di intrattenimento premium gratuito tramite Delta Studio. Per maggiori informazioni visitare delta.com/deltabusinesstraveler“, conclude Delta.

DELTA E JUNIOR ACHIEVEMENT EUROPE COLLABORANO PER LANCIARE LA SUSTAINABLE SKIES CHALLENGE – Quest’anno Delta ha tenuto la prima Sustainable Skies Challenge, un ambizioso progetto in collaborazione con Junior Achievement (JA) Europe. La sfida mirava a formulare soluzioni innovative per l’aviazione sostenibile tra le giovani menti più brillanti d’Europa. “La competizione, tenutasi il 21 e 22 maggio ad Atlanta, ha ricevuto la ribalta al GEN-E 2024 festival (2- 4 luglio a Catania, Italia), dove migliaia di giovani imprenditori hanno presentato le loro idee imprenditoriali all’avanguardia e hanno gareggiato per i titoli di ‘Best Company’ and ‘Best Start-Up of the Year’. Il GEN-E 2024 festival ha riunito giovani imprenditori, leader del settore ed educatori per celebrare e ispirare l’innovazione. L’evento ha offerto una serie di attività, tra cui workshop, dibattiti, fiere del lavoro e opportunità di networking, tutte pensate per dare potere ai giovani e incoraggiare pratiche aziendali sostenibili. Ad aprile, nove team provenienti da tutta Europa si sono sfidati in una pitch competition in cui hanno ricercato e presentato soluzioni uniche ed ecologiche con un potenziale impatto positivo nel settore più ampio. Dalla ricerca avanzata sulla cogenerazione alla progettazione di uniformi di bordo utilizzando fibre di frutta, le soluzioni sono state una testimonianza della creatività e dell’impegno della prossima generazione nell’affrontare il cambiamento climatico. Tre team di Alumni JA Europe sono stati selezionati per partecipare al pitch finale della Sustainable Skies Challenge: Team Nocta dalla Lituania, Team Fictionnal Jobs dalla Francia, Team The Sky Isn’t the Limit dai Paesi Bassi. Due membri di ogni team sono volati alla sede centrale di Delta ad Atlanta e hanno presentato le loro idee a un gruppo di leader. Il vincitore, The Sky Isn’t the Limit, ha presentato un’idea innovativa e un piano aziendale per rendere la filiera alimentare delle compagnie aeree più sostenibile”, afferma Delta. “A GEN-E 2024, Tricia Rumola, General Manager of Community Engagement e Matteo Curcio, Senior Vice President for Europe, Middle East, Africa, and India (EMEAI) and JA Europe Board Member, hanno svolto il ruolo di giudici per la Upper-Secondary competition, dove il vincitore, Plantech, ha ricevuto il Delta Air Lines Sustainable Innovation Award”, prosegue Delta. Matteo Curcio ha espresso il suo entusiasmo per questa competizione e per gli sforzi di sostenibilità di Delta durante un episodio speciale del podcast registrato prima del GEN-E 2024 festival: “Non esiste un’idea o un’iniziativa troppo piccola da esplorare, quindi non lasciare che le difficoltà ti scoraggino. Delta supporta organizzazioni come Junior Achievement perché stiamo insegnando ai giovani come essere custodi del futuro. Le soluzioni esistono, dobbiamo solo crearle”.