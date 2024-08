Il Bombardier Global 7500 stabilisce oltre 50 Speed Records in meno di 50 settimane

Bombardier informa: “Bombardier ha annunciato che il suo business jet Global 7500 continua ad accumulare speed records, aggiungendo alle sue record-setting performances il raggiungimento di oltre 50 record in meno di 50 settimane. Alcuni dei nuovi record includono essential city pairs da Miami a San Paolo, da Tokyo a Los Angeles, da Jeddah a Londra e da Londra al Bahrein. Per accentuare ulteriormente le caratteristiche prestazionali del velivolo Global 7500, la velocità media dei suoi 10 nuovi record più veloci è stata registrata a più di 1.000 km/h”.

“Performance eccezionali e lusso sono i biglietti da visita del jet Global 7500. Con una top speed di Mach 0,925 e un baseline range di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), il Global 7500 avvicina sempre di più le destinazioni chiave. La Smooth Flex Wing dell’aereo è come un in-air shock absorber, progettato con un sofisticato slats and flap system che genera una portanza eccezionale in takeoff and approach, massimizzando l’efficienza aerodinamica e aumentando le performance, migliorando al contempo la sicurezza e offrendo il volo più fluido del settore. Riduce inoltre il consumo di carburante, abbassa le emissioni e produce eccellenti short-field and high-speed performance, il tipo di viaggio a cui aspirano i clienti più esigenti”, prosegue Bombardier.

“Con ogni nuovo speed record, il Global 7500 rafforza la sua meritata reputazione di ‘most impressive ultra long-range aircraft in the skies'”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “In termini di attributi di design, innovazioni tecnologiche uniche e altro ancora, l’aereo Global 7500 è ineguagliabile per affidabilità, produttività e stile”.

“Il Global 7500 è inoltre in una classe a sé stante in termini di eccellenza del design. Questo business jet è uno strumento aziendale produttivo che offre ai clienti tutti gli accessori del loro ambiente di lavoro preferito. L’aereo vanta interni spaziosi con quattro true living spaces, full-size equipped kitchen e dedicated crew suite, offrendo ai clienti la migliore esperienza di volo. Altri elementi di design innovativi stabiliscono il punto di riferimento per gli interni di cabina nella business aviation, tra cui il Nuage seat, brevettato da Bombardier, che presenta la prima zero-gravity position del settore”, continua Bombardier.

“Gli attributi del Global 7500 saranno ulteriormente migliorati con l’introduzione dell’aereo Global 8000, annunciato nel 2022. L’ammiraglia di una nuova era di Bombardier vanterà un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,94, rendendolo l’ultimate all-in-one business aircraft. Sarà inoltre caratterizzato dalla più bassa cabin altitude, meno di 2.900 piedi quando si vola a 41.000 piedi, inferiore a qualsiasi business jet odierno. Lo sviluppo dell’aereo Global 8000 di Bombardier è in corso e il programma sta procedendo per pianificare l’entrata in servizio nel 2025″, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)