News Brevi – 21.08.2024

SABRE FIRMA UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE A LUNGO TERMINE CON DELTA AIR LINES – Sabre Corporation, un fornitore leader di tecnologia per l’industria globale dei viaggi, ha finalizzato il rinnovo pluriennale del suo accordo di distribuzione con Delta Air Lines. L’accordo a lungo termine consente agli agenti di viaggio collegati a Sabre di accedere sia ai contenuti tradizionali EDIFACT sia ai contenuti della Nuova Capacità di Distribuzione (NDC), migliorando la loro capacità di offrire proposte di viaggio complete ai loro clienti. All’inizio di quest’anno, Delta ha annunciato i dettagli della sua trasformazione nella vendita e nei servizi, che include la NDC. Sabre e la compagnia aerea collaboreranno per integrare i contenuti NDC nel mercato dei viaggi di Sabre per supportare questa strategia. Il rinnovo dell’accordo sottolinea un impegno condiviso verso l’ecosistema di distribuzione di terze parti e l’innovazione collaborativa nel commercio al dettaglio. Indipendentemente dalla tecnologia, le agenzie collegate a Sabre possono offrire una vasta gamma di scelte di viaggio, che evolveranno per includere ulteriori fasce di prezzo e servizi omnicanale. “Siamo lieti di estendere il nostro accordo di contenuti completo e il nostro modello commerciale basato sul valore con Sabre”, ha dichiarato Jeff Lobl, Direttore Generale della Strategia di Distribuzione e dei Programmi di Vendita alle Agenzie per Delta Air Lines. “Non vediamo l’ora di collaborare con Sabre per rendere disponibile la soluzione tecnologica NDC di Delta a tutti gli agenti di viaggio collegati a Sabre, assicurando che i nostri clienti ricevano la migliore esperienza di viaggio possibile, personalizzata in base alle loro esigenze”. Sia Delta Air Lines che Sabre sono impegnati a promuovere un mercato dei viaggi che dia priorità all’innovazione e alla flessibilità. Questo rinnovo di accordo rafforza la visione condivisa di entrambe le aziende per un panorama di distribuzione a prova di futuro che si adatti a diverse tecnologie e tipi di contenuti, e che favorisca un ecosistema di viaggio prospero. “Sabre è entusiasta di estendere la nostra lunga collaborazione con Delta Air Lines e di supportare il loro percorso NDC”, ha dichiarato Roshan Mendis, Chief Commercial Officer di Sabre Travel Solutions. “Questo accordo sottolinea il nostro impegno a costruire un mercato dei viaggi completo che fornisca agli agenti di viaggio gli strumenti e i contenuti di cui hanno bisogno per eccellere nell’ambiente dinamico dei viaggi di oggi, inclusa la capacità di sfruttare il potenziale della NDC”.

QANTAS MIGLIORA LA PUNTUALITA’ DEI VOLI DOMESTICI A LUGLIO – Qantas informa: “Qantas è stata la domestic airline più puntuale a luglio, con gli ultimi dati che mostrano che i voli Qantas (Qantas e QantasLink) sono partiti in orario il 74,1% delle volte. Da aprile a fine luglio, quasi l’80% dei voli Qantas è partito in orario, avvicinandosi alle medie a lungo termine. È stato il risultato più alto di luglio per Qantas dal 2021, ma in leggero calo rispetto ai mesi recenti, con le compagnie aeree colpite da gravi eventi meteorologici. Le difficili condizioni meteorologiche, tra cui forti venti, hanno creato ritardi e cancellazioni in tutta la rete in 27 dei 31 giorni del mese scorso e le compagnie aeree sono state limitate a una sola pista all’aeroporto di Sydney in 9 giorni separati. Il 3,2% dei voli domestici Qantas è stato cancellato a luglio, leggermente inferiore al risultato di giugno del 3,3%. Jetstar è stata gravemente colpita dall’interruzione globale di Crowdstrike con circa 150 voli cancellati di conseguenza. In totale, il 3,7% dei voli domestici Jetstar è stato cancellato a luglio e il 65% dei voli è partito in orario”. Un portavoce di Qantas commenta: “La nostra puntualità per il mese è stato il nostro miglior risultato di luglio dal 2021 e dimostra che stiamo continuando a risalire verso le medie a lungo termine. Negli ultimi quattro mesi, quasi l’80% dei voli Qantas è partito in orario”. Il Chief Operating Officer di Jetstar, Matt Franzi, commenta: “Abbiamo avuto alcune sfide operative significative a luglio, ma il nostro tasso di cancellazione è rimasto basso, con solo il 3,7% dei voli domestici cancellati”.

EUROFIGHTER: MARTIN-BAKER CON IL TYPHOON DALL’INIZIO DEL PROGAMMA – Eurofighter informa: “Era 75 anni fa, il 30 maggio 1949, quando Jo Lancaster, che volava su un Armstrong Whitworth AW52 sopra Southam, Warwickshire, Regno Unito, ebbe problemi. Con le opzioni che si esaurivano, Lancaster decise di eiettarsi. Così facendo, divenne il primo pilota in servizio a eiettarsi dal suo aereo usando un sedile progettato da Martin-Baker. Non solo sopravvisse, ma non molto tempo dopo Jo tornò a volare. Da quel giorno il Martin-Baker ha salvato la vita a oltre 7.700 aircrew members. Il nome dell’azienda è diventato sinonimo di un prodotto, di eccellenza ingegneristica e sicurezza. Nel mondo occidentale, questa azienda a conduzione familiare è uno dei soli due produttori che riforniscono le forze armate di molte nazioni. Con sede a Denham, Buckinghamshire, l’azienda collabora con 106 operatori in 81 paesi su oltre 70 tipi di aeromobili. Oggi sono in servizio attivo oltre 16.000 sedili Martin-Baker“. “Siamo, in sostanza, un’azienda basata sui test, che investe costantemente nella risoluzione del problema successivo”, afferma Steve Roberts, Head of Business Development for Martin-Baker. “Il nostro team di 1.400 dipendenti, prevalentemente ingegneri, è sempre desideroso di sviluppare la soluzione successiva, sviluppando e perfezionando costantemente i nostri prodotti. Dal sedile Mark One del 1945, siamo passati al test del sedile Mark 18 per i nuovi aeromobili e al GCAP next-generation weapons system. Abbiamo un competitor statunitense, quindi continuiamo a innovare, migliorando le caratteristiche del nostro sedile. Il nostro motto è ‘Evolutionary, not Revolutionary'”. Con un fatturato di 400 milioni di sterline, la maggior parte dei quali deriva da contratti di esportazione, Martin-Baker ha ricevuto regolarmente il ‘Queen’s Award for Export’. “C’è un ticker sul nostro sito Web che mostra quante persone abbiamo salvato”, afferma Steve. È pari a 7.727 al momento. “Spesso invitiamo gli espulsi a Denham e presentiamo loro gli uomini e le donne che hanno realizzato i sedili. I nostri colleghi amano incontrarli e ascoltare le loro storie. Il nostro team in Martin-Baker sa quanto sia importante il lavoro. Costruiamo 50 sedili al mese e sappiamo che un sedile su 11 che esce dalla porta viene utilizzato”. Il team di produzione in Martin-Baker presta grande attenzione a ogni sedile che realizza. C’è un livello di controllo molto alto in ogni parte del processo. “Diciamo ‘Questo è l’equipaggiamento che deve funzionare quando l’aereo non lo fa'”, afferma Steve. “C’è un’ispezione indipendente per ogni compito. Per ogni sedile abbiamo sviluppato un processo di ispezione che possiamo replicare. Ogni componente ha un’ispezione al 100%. È abbastanza insolito su una linea di produzione, ma è il nostro standard perché questa è un’attrezzatura critica per la sicurezza”. “Il Martin-Baker è stato il sedile scelto per l’Eurofighter Typhoon sin dalla nascita del programma nel 1988. Il Typhoon presentava all’azienda diverse nuove sfide, alcune a causa delle sue nuove capacità e dell’ampio inviluppo operativo. Le specifiche affermavano anche che il sedile doveva adattarsi a una gamma più ampia di piloti, in termini di altezza e peso. Inoltre, doveva essere compatibile con nuovi equipaggiamenti. Tra il 1992 e il 2008 l’azienda condusse un totale di 69 test di espulsione. Ha aggiornato il sedile di sviluppo alla configurazione di produzione per il test Typhoon IPA1 nel 2008 e il sedile è rimasto lo stesso da allora. All’ILA Airshow di Berlino, l’azienda ha esposto il suo sedile più recente, il Mk16 NXG. È progettato per l’Eurofighter di nuova generazione, con particolari modifiche nel cockpit, in particolare l’arrivo del nuovo Helmet Mounted Display per il Typhoon“, conclude Eurofighter.

DELTA E’ STATA RICONOSCIUTA NELLA 2024 PEOPLE COMPANIES THAT CARE LIST DI QUEST’ANNO – Delta è stata riconosciuta nella PEOPLE Companies that Care List di quest’anno, classificandosi al 30° posto su 100 aziende nell’elenco. Delta è l’unica compagnia aerea nell’elenco. “Il potere di ciò che possiamo fare insieme come un unico team è ineguagliabile”, ha affermato Joanne Smith, Chief People Officer, Delta. “La nostra cultura incentrata sulle persone inizia e finisce con ciascuno dei nostri 100.000 incredibili membri del team, che sono instancabili nel loro impegno verso i nostri clienti, gli uni verso gli altri e nelle nostre comunità attraverso donazioni, volontariato e lavoro per proteggere il nostro ambiente”. Great Place To Work ha selezionato la PEOPLE Companies that Care List del 2024 raccogliendo e analizzando oltre 1,3 milioni di risposte riservate a sondaggi da parte di aziende che rappresentano oltre 8,2 milioni di dipendenti statunitensi presso organizzazioni certificate Great Place To Work. Di queste, più di un milione di risposte provenivano da dipendenti di aziende idonee per il ranking e queste classifiche si basano su tale feedback. Le classifiche aziendali derivano da 60 domande sull’esperienza dei dipendenti all’interno del sondaggio Great Place To Work Trust Index™.