News Brevi – 22.08.2024

PAPA FRANCESCO VOLA IN INDONESIA CON ITA AIRWAYS – ITA Airways informa: “Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 2 settembre alle ore 17:15 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta viaggiando con ITA Airways ITA Airways ha scelto l’Airbus A330neo per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Dotato di tecnologie innovative, questo Airbus è più leggero, efficiente e silenzioso consente la riduzione del 20% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 11:30 ora locale. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi, il Direttore Generale di ITA Airways, Andrea Benassi, e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 13 persone, 3 piloti e 10 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale”. “Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico. Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Aviation Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”, conclude ITA Airways.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH CON SCONTI DEL 20% – Ryanair informa: “Ryanair è tornata con un’altra promozione flash: questa volta, la compagnia aerea offre ai suoi clienti appassionati di viaggi il 20% di sconto su tutti i voli per i viaggi nei mesi di settembre e ottobre”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è tornata con un’altra promozione flash, la scusa perfetta per pianificare una fuga di fine estate. Che tu stia organizzando la prossima avventura o semplicemente nel caso non fossi ancora pronto per la fine dell’estate, l’ultima promozione flash di Ryanair ti assicurerà di goderti un’ultima fuga estiva e di farti anche risparmiare sul budget. Vai su Ryanair.com prima della mezzanotte di domani (23 agosto) per usufruire di questa offerta del 20% di sconto”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 26 agosto compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

SWISS ESTENDE LA SOSPENSIONE DEI VOLI DA E PER TEL AVIV E BEIRUT FINO AL 26 AGOSTO – SWISS informa: “Dopo un’ulteriore revisione della situazione in Medio Oriente, SWISS ha deciso di estendere la sospensione dei voli da e per Tel Aviv e Beirut fino a lunedì 26 agosto incluso. Anche gli spazi aerei sopra Iran, Iraq e Israele saranno evitati fino al 26 agosto. Ci scusiamo molto per l’inconveniente che ciò potrebbe causare ai nostri passeggeri, ma la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio ha sempre la massima priorità. I passeggeri interessati saranno contattati direttamente. Naturalmente, offriamo una nuova prenotazione gratuita per una data successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto. Stiamo continuando a monitorare la situazione in Medio Oriente. I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili e sono in costante contatto con le autorità competenti in Svizzera e in loco”.

DELTA: INFORMAZIONI SUI VOLI TRA NEW YORK E TEL AVIV – Delta informa: “I voli Delta tra New York-JFK e Tel Aviv saranno sospesi fino al 31 ottobre, a causa del conflitto in corso nella regione. I clienti interessati dal cambio di programma riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione mentre queste cancellazioni vengono elaborate nel sistema Delta. I posti sulle Delta partner airlines, Air France ed EL AL Israel Airlines, restano prenotabili su delta.com e tramite Delta Reservations quando disponibili. Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in evoluzione e valuta le nostre operazioni in base alle linee guida sulla sicurezza e ai report di intelligence e comunicherà eventuali aggiornamenti se necessario. Come sempre, la sicurezza dei clienti e dell’equipaggio rimane fondamentale. I clienti devono essere preparati a possibili modifiche al TLV flight schedule di Delta, comprese ulteriori cancellazioni su base continuativa. È stata emesso un travel waiver per tutti i clienti che hanno prenotato un viaggio da/per TLV prima del 31 ottobre 2024”.

ENAC: PROSEGUONO LE VISITE E GLI EVENTI AL MEETING DI RIMINI 2024 – Enac informa: “Terza giornata del Meeting di Rimini 2024: proseguono le visite nello stand Enac, parte del padiglione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato al tema “l’Italia in Movimento”, in cui personale specializzato è a disposizione dei visitatori per far provare l’ebbrezza del volo con 2 simulatori e fornire informazioni su sicurezza e diritti dei passeggeri. Ieri il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Consigliere di amministrazione Benedetta Fiorini hanno accolto il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha condiviso l’esperienza del simulatore di volo”. Il Presidente Di Palma: “Il successo di pubblico che il nostro stand sta riscuotendo sono la prova di quanto il mondo dell’aviazione affascini giovani e adulti che, oltre a chiedere informazioni al personale Enac presente, stanno testando, come ha fatto anche il Vicepremier Salvini, il brivido del volo al simulatore. L’impegno dell’Enac è tutto rivolto a far conoscere meglio questo mondo, con il nostro slogan In volo verso il futuro”. Allo stand anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il campione del motociclismo Loris Capirossi.

L’EUROPEAN SPACE AGENCY SELEZIONA CGI PER UN PILOT STUDY PER EUROPEAN CIVIL SECURITY FROM SSPACE HUB NETWORK – CGI, una delle più grandi società indipendenti di servizi di consulenza IT e aziendale al mondo, ha ricevuto l’incarico di uno studio dall’European Space Agency (ESA) per definire meglio le esigenze e le specifiche di una suite di suite di Civil Security from Space (CSS) Hubs. CSS mira a riunire, come parte di una rete europea, una serie di tecnologie spaziali, come communication, Earth Observation (EO) and navigation, all’interno di un “integrated system” che fornisca informazioni fruibili in tempo reale ai primi soccorritori durante le crisi. Anche il Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich Hertz Institute (HHI) fa parte del team, aumentando l’esperienza di CGI nell’intelligenza artificiale (AI), uno strumento chiave necessario per integrare big data da diverse fonti e consentire previsioni rapide. Un obiettivo chiave dello studio sarà su una nuova generazione di un “digital marketplace” che consenta un rapido accesso a servizi satellitari ed EO integrati. L’obiettivo è consentire agli utenti, ad esempio ai soccorritori e ai centri di crisi, di ricevere soluzioni spaziali affidabili e praticabili in modo tempestivo e sicuro.

ETIHAD AIRWAYS ACCOGLIE A BORDO L’UAE PARALYMPICS TEAM – Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha accolto con orgoglio l’UAE Paralympics team a bordo questa settimana, mentre intraprende il suo ambizioso viaggio. La compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti ha mostrato il suo supporto al team di 22 atleti, allenatori, staff medico e personale con un saluto celebrativo allo Zayed International Airport mercoledì. La compagnia aerea esporrà anche un grande cartellone pubblicitario nel suo quartier generale di Abu Dhabi, con lo slogan ‘Unstoppable passion. Unforgettable journey’, in una dimostrazione di supporto alla missione degli atleti in gara. In un video pubblicato sui canali social di Etihad, il team ha ricevuto un caloroso benvenuto all’aeroporto da parte dello staff di Etihad e di un team di volontari, prima di godersi le delizie dell’Etihad Lounge prima del volo”. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Siamo estremamente orgogliosi degli atleti degli Emirati Arabi Uniti e porgiamo i nostri più sentiti auguri per le loro prossime competizioni. In Etihad il nostro scopo è dare il via all’ambizione e non c’è modo migliore per dimostrarlo che far volare questo team di atleti ambiziosi e talentuosi”. “Nota per il suo pluripremiato servizio e per l’ospitalità, Etihad accoglie e soddisfa le esigenze dei viaggiatori dalla prenotazione all’arrivo a destinazione. L’equipaggio di cabina altamente qualificato di Etihad è lieto di assistere i viaggiatori con qualsiasi esigenza aggiuntiva durante il volo. Ciò include il supporto agli ospiti con disabilità visiva per muoversi all’interno dell’aereo, effettuare selezioni del menu e godersi la loro esperienza culinaria. L’equipaggio di cabina aggiornerà inoltre gli ospiti con problemi di udito sugli annunci fatti durante il volo, mentre potranno anche godere dell’ampio intrattenimento su E-Box con sottotitoli in più lingue. Con Etihad, gli ospiti possono portare la propria wheelchair or mobility aid o usufruire della wheelchair assistance in aeroporto, richiedendo questo servizio in anticipo. Etihad accoglie inoltre gli ospiti con disabilità qualificate per viaggiare con il loro cane da assistenza autorizzato e addestrato, che deve essere prenotato in anticipo. Per maggiori informazioni su come Etihad si prende cura delle persone con esigenze aggiuntive, visitare la Special Assistance section di etihad.com“, conclude Etihad Airways.

IL CESSNA SKYCOURIER RICEVE LA TYPE CERTIFICATION NELLE FILIPPINE – Textron Aviation ha annunciato che il Cessna SkyCourier twin utility turboprop ha ottenuto la type certification dalla Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), ampliando la capacità dell’aeromobile di supportare le attività operative nelle aree remote del sud-est asiatico. Il primo SkyCourier nella regione, una 19-seat passenger variant, dovrebbe essere consegnato nella seconda metà del 2025 a Leading Edge Air Services Corporation (LEASCOR), una sussidiaria interamente controllata da ACDI Multipurpose Cooperative nelle Filippine. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. “La domanda per lo SkyCourier continua a crescere in tutta la regione APAC grazie alle eccezionali performance e all’affidabilità dell’aeromobile”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations for Textron Aviation. “Lo SkyCourier offre la massima cabin flexibility con bassi costi operativi e ha rapidamente dimostrato di essere un eccellente strumento aziendale per i clienti e le loro missioni. Siamo entusiasti di celebrare questa grande pietra miliare per il programma”. “Grazie alla capacità di essere operato da un singolo pilota e dotato anche di una generosa payload capacity, lo SkyCourier è una soluzione ideale per le esigenze di air freight, passenger and special mission. L’aeromobile è altamente adattabile e può facilmente modificare le configurazioni per completare efficacemente praticamente qualsiasi missione, supportando un significativo ritorno sull’investimento. L’aeromobile ha anche capacità per supportare un’ampia gamma di attività operative in aree remote. ACDI Multipurpose Cooperative, la più grande cooperativa nelle Filippine, serve i membri dell’Armed Forces of the Philippines (AFP) e altro personale in uniforme. LEASCOR è stata fondata nel 2016 come air chartering arm della Cooperativa”, afferma Textron Aviation. “Siamo entusiasti di mettere in contatto le comunità svantaggiate delle Filippine con il nuovo 19-seat SkyCourier turboprop, che completerà la nostra flotta attuale”, ha affermato il Major General Gilbert S. Llanto, ACDI MPC Chairman. “Sicuramente stimolerà le nostre business lines in tourism, agriculture and food, aviation, mobility e settore edile in tutto l’arcipelago”.

BELL TEXTRON: IL CHICAGO POLICE DEPARTMENT PRENDE IN CONSEGNA UN BELL 429 E SIGLA UN ACCORDO DI ACQUISTO PER DUE BELL 407GXi – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato la consegna di un Bell 429 e la firma di un purchase agreement per due Bell 407GXi per il Chicago Police Department. I tre aeromobili si uniranno alla flotta esistente di aeromobili Bell dell’Helicopter Operations Unit. Il Chicago Police Department prevede di utilizzare il Bell 429 e i due Bell 407GXi per la risposta alle emergenze nella terza città più grande degli Stati Uniti. “Per oltre 20 anni, il Chicago Police Department ha scelto Bell come premier public safety aircraft partner. Bell è onorata di continuare questo rapporto con il Dipartimento, mentre espande le sue capacità di missione per la sicurezza pubblica in tutta Chicago”, ha affermato Lane Evans, North America managing director, Bell. La Chicago Police Department’s Helicopter Operations Unit fornisce emergency response assistance agli oltre 2,6 milioni di residenti della città, amplificando le capacità delle unità di polizia di terra. La Helicopter Operations Unit prevede di utilizzare i suoi tre nuovi velivoli Bell per missioni critiche di sicurezza pubblica come pattugliamento aereo e trasporto di unità di polizia. I tre velivoli fungeranno anche da aerial command-and-control centers, che forniranno informazioni tattiche e tecnologiche ai primi soccorritori a terra. “L’acquisizione di questi elicotteri è fondamentale nei nostri sforzi per modernizzare la nostra flotta, in modo da poter servire meglio i residenti di Chicago”, ha affermato il Superintendent Larry Snelling, Chicago Police Department. “Questi nuovi elicotteri ci daranno un aerial advantage più forte nei nostri sforzi per rafforzare la sicurezza pubblica in ogni quartiere”. Oltre all’acquisizione dei velivoli, il Chicago Police Department prevede di addestrare i suoi piloti su entrambe le piattaforme presso la Bell Training Academy in Fort Worth, TX. “Con la tecnologia all’avanguardia e i multi-mission assets, il Bell 407GXi e il Bell 429 continuano a essere gli aeromobili preferiti dalle public safety agencies in tutto il mondo. Entrambe le piattaforme offrono multi-mission capabilities distintive che faranno progredire la flotta esistente del Dipartimento”, ha affermato Ben Lassiter, regional sales manager, Bell.

ROLLS-ROYCE: BRIDGE TO PROPELLER, UN SINGOLO FORNITORE PER MARINE ENGINE SOLUTIONS – Rolls-Royce informa: “Il mercato dei marine engines e delle soluzioni per yacht di lusso è in forte espansione. Oggi siamo la scelta numero uno per gli yacht lunghi oltre 40 metri grazie ai nostri mtu engines robusti e affidabili e alla unique bridge-to-propeller strategy. I nostri integrated diesel and hybrid propulsion systems forniscono la potenza e le performance di cui i nostri clienti hanno bisogno, pur rimanendo compatti, durevoli e silenziosi. Quando i nostri clienti acquistano i nostri motori, ottengono il vantaggio aggiuntivo della systems integration expertise e del nostro mtu NautIQ intelligent electronic management system, per consentire un migliore controllo. Le nostre soluzioni ibride aiutano a ridurre l’inquinamento acustico e soddisfano le ultime normative sulle emissioni. Tutti i nostri mtu Series 2000 and 4000 engines sono già approvati per l’uso con synthetic diesel fuels come HVO senza regolazione, consentendo possibili risparmi di CO2 fino al 90%. Come fornitore leader, vogliamo garantire di supportare i nostri clienti in tutte le loro esigenze, from bridge to propeller. Ecco perché nel 2023 abbiamo acquisito gli yacht bridge and marine automation experts Team Italia Marine, combinando i loro integrated bridge products and regulation, control, automation and navigation systems con la nostra rete di distribuzione mondiale”.