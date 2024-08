Norwegian Reward offre lo Status Match con SAS EuroBonus

Norwegian informa: “Il pluripremiato benefits program Norwegian Reward offre questo autunno una scorciatoia al top-level Priority per tutti i SAS EuroBonus members con gold and diamond cards”.

“Negli ultimi anni, Norwegian si è adattata ai business travellers e ad altri che volano frequentemente, ora vogliamo invitare ancora più persone a partecipare al nostro top level. Pertanto offriamo a tutti gli EuroBonus gold and diamond members uno shortcut a Norwegian Reward Priority. Vediamo che il nostro network di rotte in Norvegia e nei paesi nordici attrae coloro che viaggiano molto per lavoro e riceviamo feedback positivi sul fatto che abbiamo poche cancellazioni e siamo puntuali”, afferma Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer, Norwegian.

“Da oggi, i SAS EuroBonus gold and diamond members possono prendere uno shortcut al top level di Norwegian Reward. In Norwegian Reward Priority, i soci ricevono molti vantaggi sui loro viaggi, come bagaglio gratuito, fast track, imbarco prioritario, scelta gratuita del posto e servizio clienti prioritario.

Per utilizzare lo status match, i clienti devono compilare un modulo sulle home page di Norwegian e dimostrare la loro gold or diamond membership con EuroBonus. Dopo l’approvazione, i clienti ricevono Norwegian Reward Priority per un periodo di prova di 60 giorni. Durante questo periodo, è necessario prenotare e completare due voli con Norwegian per continuare lo status per un anno intero dalla data di approvazione dello status”, prosegue Norwegian.

“Il Norwegian Reward benefit program esiste dal 2007. Fin dalla sua nascita, la compagnia si è costantemente adattata alle richieste e alle aspettative dei clienti e a maggio dell’anno scorso ha introdotto un nuovo top level. Il Priority level è pensato per coloro che volano di più.

Benefits con Norwegian Reward Priority:

– Free seat reservation su tutti i posti

– Priority Boarding

– Free checked baggage

– Free overhead cabin bag

– Fast Track in aeroporti slezionati

– Priority customer service

– Free hot drink on board

– Avis President’s Club-status“, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)