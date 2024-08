Paris 2024 Games: picco di arrivi di atleti paralimpici a bordo dei voli Air France

Con l’apertura del Villaggio degli atleti mercoledì 21 agosto 2024, Air France, official partner of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, vedrà un picco di atleti paralimpici arrivare a bordo dei suoi voli.

“Il 21 agosto 2024 (picco di arrivi), circa 300 atleti hanno viaggiato sui voli Air France, in particolare da San Paolo, Buenos Aires e Santiago del Cile.

Il 22 agosto 2024, 200 atleti viaggeranno sui voli Air France, in particolare da Nairobi, Bogotà e Manchester.

Le prime delegazioni paralimpiche sono arrivate a Parigi il 12 agosto e da allora gli arrivi sono continuati costantemente.

In totale, Air France prevede di trasportare il 35% degli atleti paralimpici, nonché numerosi rappresentanti delle disabled sport delegations, membri della Olympic family e appassionati di sport”, afferma Air France.

“Come per le Olimpiadi, quando Air France ha trasportato oltre 11.000 clienti con Olympic accreditation, gli arrivi continueranno per tutta la durata dei Giochi, con un picco di partenze previsto il 9 settembre, il giorno dopo la cerimonia di chiusura.

Il 21 e 22 agosto 2024, Air France prevede grandi volumi di attrezzature sportive e oltre 250 wheelchairs. Gli atleti paralimpici in wheelchairs viaggiano con una media di due wheelchairs, tra cui una da competizione.

Tutti i team operativi di Air France e SAPHIR, il servizio speciale della compagnia aerea dedicato alle persone con disabilità, sono stati completamente mobilitati per diversi mesi per preparare questi arrivi”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)