Qatar Airways annuncia l’Interline Partnership con Maldivian

Qatar Airways sta elevando le esperienze di viaggio alle Maldive attraverso la sua nuova interline partnership con Maldivian, la compagnia aerea nazionale delle Maldive, offrendo ai passeggeri la possibilità di prenotare sia i voli Qatar Airways che Maldivian su qatarairways.com.

“I viaggiatori che pianificano le loro vacanze in una delle splendide isole delle Maldive possono ora incorporare sia i loro voli Qatar Airways che Maldivian in un’unica prenotazione. Una volta che i passeggeri Qatar Airways arrivano al Velana International Airport, saranno guidati al terminal domestico per il loro volo Maldivian“, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Chief Commercial Officer, Mr. Thierry Antinori, ha affermato: “Noi di Qatar Airways continuiamo ad ampliare i nostri servizi per offrire ai nostri passeggeri esperienze di viaggio innovative e invitanti. Con la nostra ultima Maldivian interline partnership, non vediamo l’ora di vedere i nostri passeggeri iniziare le loro vacanze senza intoppi, oltre a beneficiare di molti nuovi vantaggi di viaggio. Siamo orgogliosi di offrire l’opzione di un processo senza interruzioni, che consente ai passeggeri di prenotare un biglietto che include sia il volo Qatar Airways per Male, sia il connecting Maldivian flight per la loro fuga al mare”.

Il Maldivian Chief Commercial Officer, Ismail Amrah Umar, ha affermato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra interline partnership con Qatar Airways, attraverso la quale i nostri clienti sperimenteranno una connettività senza intoppi con franchigia bagaglio internazionale durante i viaggi all’interno della nostra rete di 17 destinazioni nelle Maldive. Offrendo più scelta e un accesso migliorato alla nostra solida e crescente rete di rotte, puntiamo a promuovere il turismo alle Maldive, mostrando le nostre isole incontaminate ai viaggiatori di tutto il mondo”.

“La partnership tra Qatar Airways e Maldivian consente più scelta che mai, oltre a fornire tariffe aeree competitive e orari di volo coordinati. Con il nuovo sistema che potenzia la connettività internazionale, i viaggiatori avranno ora accesso a 17 destinazioni domestiche alle Maldive, tra cui Dharavandhoo, Faresmaathodaa, Funadhoo, Fuvahmulah, Gan, Hanimaadhoo, Ifuru, Kaadedhdhoo, Kadhdhoo, Kooddoo, Maafaru, Maavarulu, Madivaru e Thimarafushi.

Maldivian è il principale domestic carrier delle Maldive, che serve anche le vicine destinazioni di Bangladesh, India e Sri Lanka. La sua flotta comprende sia seaplanes che wheelbase aircraft.

Qatar Airways, un punto di riferimento per l’eccellenza nel settore, è stata recentemente votata come ‘World’s Best Airline’ da Skytrax per l’ottava volta senza precedenti e opera verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. La pluripremiata compagnia aerea serve attualmente la rotta per Male con servizi giornalieri”, conclude Qatar Airways.

