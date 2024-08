Enac approva il contratto di programma di Aeroporti di Puglia per il quadriennio 2024 – 2027

Aeroporti di Puglia informa: “In arrivo oltre 218 milioni di euro per gli aeroporti pugliesi. Grazie all’approvazione da parte di ENAC del contratto di Programma di Aeroporti di Puglia valido per il periodo 2024 – 2027, la rete aeroportuale migliorerà le proprie performance. Gli investimenti, infatti, serviranno per avviare una serie di interventi finalizzati al miglioramento della capacità aeroportuale degli scali, al miglioramento dei servizi destinati ai passeggeri, all’innalzamento del livello di sicurezza, nonché alla qualità dei servizi e alla tutela ambientale. I 218,5 milioni di euro verranno ripartiti tra gli aeroporti nelle seguenti percentuali: 30% per Bari, 25% per Brindisi, 23% per Taranto Grottaglie e 22% per Foggia“.

“Nel provvedimento di autorizzazione, l’ENAC, in sede di esame del Piano economico finanziario, ha sottolineato la propria valutazione positiva rispetto alla solidità finanziaria e patrimoniale di Aeroporti di Puglia, sottolineando per quest’ultima voce che tutti gli indicatori evidenziano una situazione patrimoniale e finanziaria equilibrata tale da consentire il rispetto degli impegni a lungo termine attraverso il proprio Capitale e una buona autonomia nel generare le risorse finanziarie a supporto degli investimenti, alla sostenibilità economica e alla liquidità aziendale”, prosegue Aeroporti di Puglia.

“Siamo pienamente soddisfatti per l’approvazione del Contratto di Programma da parte dell’ENAC. Si tratta di un traguardo che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni da tutta la struttura di Aeroporti di Puglia, supportata in questo percorso dall’advisor Arthur D. Little, e dalla struttura regionale. Questo contratto sancisce non solo la continuità degli investimenti destinati allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, ma anche l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, da sempre princìpi cardine della nostra strategia aziendale. L’approvazione ci permette di potenziare ulteriormente i servizi offerti ai passeggeri, migliorando l’efficienza operativa e rafforzando la competitività degli scali pugliesi, con uno sguardo sempre attento alle nuove sfide del trasporto suborbitale nel quale lo Spazioporto di Grottaglie è destinato svolgere un ruolo fondamentale. Continueremo il nostro lavoro incessante in stretta sinergia con la Regione Puglia a proseguire con determinazione su questa strada, continuando a crescere e a fornire un servizio di eccellenza al territorio pugliese e a tutti i nostri utenti. Un ringraziamento particolare a tutta la struttura di Aeroporti di Puglia per il prezioso lavoro svolto per il raggiungimento di un obiettivo che consentirà a tutto il nostro personale di guardare con ottimismo alle prossime importanti sfide che ci attendono”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Il nuovo Contratto di Programma Enac – Aeroporti di Puglia che verrà formalizzato a breve, rappresenta uno strumento importante per continuare a garantire il percorso di investimenti e la realizzazione di opere che porteranno a un ulteriore innalzamento degli standard di sicurezza, della qualità dei servizi e della tutela dei diritti. L’obiettivo dell’Enac è proprio quello di consentire, attraverso il proprio ruolo di vigilanza e controllo, che la rete aeroportuale nazionale possa competere a livello internazionale, così come evidenziato nel Piano Nazionale degli Aeroporti. L’Italia può e deve farlo. In questo ambito, la gestione degli scali pugliesi rappresenta un esempio di lungimiranza per gli investimenti fatti nel corso degli anni a favore della transizione ecologica, di quella digitale e della mobilità aerea avanzata”, ha affermato il Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma.

“L’approvazione da parte di ENAC è un passo importante e un grande riconoscimento del valore strategico che la rete aeroportuale pugliese ha non solo per la nostra regione, ma per l’intero sistema nazionale dei trasporti”, ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. “Grazie agli importanti investimenti previsti, i nostri aeroporti potranno consolidare gli eccellenti standard di servizio che già ne fanno un riferimento a livello internazionale. Il raddoppio delle aerostazioni di Bari e Brindisi, i nuovi parcheggi multipiano di Bari e Brindisi, la riqualificazione dell’aerostazione di Foggia e quella già avviata dell’aerostazione di Grottaglie, i nuovi sistemi automatizzati per la gestione dei bagagli da stiva, una digitalizzazione spinta per l’accesso ai terminal dei passeggeri, così come la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e i più alti standard di sicurezza e safety, rappresentano un fattore sempre più attrattivo per i vettori che sceglieranno di operare in Puglia. Tutto ciò a beneficio dei cittadini pugliesi e del nostro sistema delle imprese, ai quali intendiamo garantire le migliori condizioni di mobilità aerea e di connettività della Puglia con il resto d’Italia e con il mondo. Ciò rafforzerà ulteriormente il posizionamento del brand Puglia quale destinazione turistica di eccellenza, ma anche il ruolo della rete aeroportuale pugliese quale hub logistico, industriale e aerospaziale di livello internazionale. Il mio apprezzamento e ringraziamento per il lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e per la fiducia che ENAC ripone per la nostra azione e per la forza del nostro territorio. La Regione Puglia continuerà a supportare con convinzione tutte le iniziative destinate a potenziare le nostre infrastrutture, consapevole che la crescita economica e sociale della nostra comunità passa anche attraverso uno sviluppo sostenibile e innovativo del sistema aeroportuale”.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Aeroporti di Puglia)