Lufthansa Technik acquisisce una quota di maggioranza in ETP Thermal Dynamics

Lufthansa Technik ha acquisito una quota di maggioranza in ETP Thermal Dynamics, con sede negli Stati Uniti, segnando un passo significativo nell’espansione del suo aircraft component services portfolio nelle Americhe. “L’acquisizione di ETP consentirà a Lufthansa Technik di migliorare la sua heat exchanger capacity all’interno della sua rete e rafforzare ulteriormente la sua supply chain security.

Tramite la sua U.S. holding company Lufthansa Technik North America Holding Corp., Lufthansa Technik ha acquistato l’80% delle azioni di ETP Thermal Dynamics da Campbell Holdings Group, LLC. Con sede a Tulsa, Oklahoma, ETP Thermal Dynamics è specializzata in MRO services for heat exchangers, oil and fuel coolers. L’azienda ha anche sviluppato competenze nella produzione dei propri cores for heat exchangers. Questa acquisizione non solo fornisce a Lufthansa Technik ulteriori repair capabilities and aircraft heat exchanger components, ma estende anche la presenza dell’azienda nelle Americhe”, afferma Lufthansa Technik.

Michael Scheferhoff, Managing Director at Lufthansa Technik Component Services, ha affermato: “L’acquisizione di ETP rappresenta un passo importante nella crescita strategica di Lufthansa Technik e nell’espansione delle sue capacità negli aircraft component services nella regione. Con questa partnership, Lufthansa Technik può migliorare la sua presenza sul mercato e rafforzare la sua posizione di globally leading MRO provider”.

Rick Campbell, shareholder of ETP Thermal Dynamics, ha aggiunto: “Questa acquisizione garantisce continuità e crescita per ETP, sfruttando l’esperienza e la portata di mercato di Lufthansa Technik per migliorare le nostre capacità e i nostri servizi nell’aircraft component market”.

“Lufthansa Technik ha nominato Kenny Walling, Director of Production and Engineering at Lufthansa Technik Component Services, per assumere anche il ruolo di CEO of ETP Thermal Dynamics. Rick Campbell, ex CEO e comproprietario di ETP, continuerà come CTO per espandere la core production e il third-party business. La vicinanza delle strutture di ETP a Lufthansa Technik Component Services a Tulsa facilita ulteriormente le attività di post-acquisizione e l’integrazione”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)