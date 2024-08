Air France trasporterà 600 studenti dai dipartimenti e territori francesi d’oltremare a Parigi per i Paris 2024 Paralympic Games

Air France informa: “Come partner ufficiale dei Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Air France trasporterà 600 studenti da Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Saint Martin e Reunion Island a Parigi, dove parteciperanno agli eventi paralimpici. Questa è una grande opportunità per questi giovani di età compresa tra 9 e 18 anni di scoprire lo sport per disabili e i valori dello spirito paralimpico.

Questa operazione su larga scala fa parte del ‘Ma classe aux Jeux’ programme, istituito dal French Ministry of Education e basato sul ‘Tous aux Jeux’ ticketing scheme, avviato dal French government,, che consente a 400.000 persone di diversa estrazione (giovani, comunità sportive, persone con disabilità e dipendenti pubblici) di vivere i Paris 2024 Olympic and Paralympic Games“.

Anne Rigail, CEO di Air France, ha affermato: “Dopo il successo dei Paris 2024 Olympic Games, i Paralympic Games promettono di mettere in risalto i valori principali di Air France: inclusione, diversità e desiderio di eccellere. Questa operazione è una fantastica opportunità per questi 600 giovani di vivere un evento storico e siamo lieti di poter dare il nostro contributo, volando con loro a Parigi. In qualità di official partner of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Air France è pienamente impegnata nel ‘Games Wide Open’ approach promosso dal Paris 2024 Olympic Games Organising Committee”.

(Ufficio Stampa Air France)