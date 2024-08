(CULTURE CORNER) – “LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub”

Cartabianca Publishing ha recentemente pubblicato il nuovo volume “LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub”, di Franco Angelotti.

“Questo è il primo libro che pubblichiamo di un pilota non professionista. Ne abbiamo in cantiere anche altri, di donne e uomini ai quali il volo ha reso la vita più completa e più emozionante. Perché volare non è solo una prerogativa di pochi, eccelsi top gun, ma una passione alla portata di tutti, che può arricchire la vita di grandi emozioni.

Ecco quindi la storia di Franco Angelotti, che a un primo sguardo potrebbe sembrare una persona “normale” che ha condotto un’esistenza serena senza particolari scossoni, tra liceo, servizio militare, lavoro, pensione. Invece, la sua vita tranquilla è stata sempre affiancata da una passione molto particolare e stimolante, che ne ha ravvivato il percorso: il volo”, afferma Cartabianca Publishing.

Noi di Md80.it abbiamo letto il nuovo libro e ora pubblichiamo una piccola recensione.

Quando si parla della figura del “pilota”, la maggior parte delle persone evoca una figura caparbia, formata tramite un addestramento molto duro, che alla fine del suo percorso diventa un professionista del volo, magari lavorando per una Compagnia Aerea civile, diventando nel tempo Comandante, o seguendo la carriera militare, magari fino ad essere un pilota da caccia, un “Top Gun”.

L’autore di “LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub” ci mostra invece un altro lato del volo, noto a chi si occupa di aviazione ma spesso sconosciuto alla gran parte delle persone: il diventare un pilota di aeroclub, che vola per passione, una grande passione. Il messaggio è che chiunque può essere in grado di spiegare le ali e diventare pilota. L’apprendere le tecniche di pilotaggio inoltre può avere anche vantaggi nella vita di tutti i giorni, plasmando in meglio il proprio carattere.

Come sottolinea l’autore nella prefazione “Questo volume non vuole essere un testo aeronautico, che parli cioè di volo in senso stretto, ma vuole narrare quanto importante e incisiva sia stata per me l’esperienza del volo nella vita, sotto diversi aspetti”.

Infatti questo libro è un vero e proprio diario che sviluppa i vari aspetti della vita da pilota di Angelotti: la parte di formazione pratica e mentale, le esperienze e le emozioni vissute in molteplici occasioni ed anche la crescita come persona, attraverso sia i momenti belli sia gli eventi più toccanti che si incontrano lungo il percorso.

La stesura in capitoli, come un vero e proprio diario, rende scorrevole la lettura e dedica il giusto spazio agli eventi trattati nelle singole parti. Molto interessante anche la sezione finale, con le riflessioni di Angelotti che possono anche essere viste come un piccolo vademecum di consigli, adatti a tutti e nella vita quotidiana.

Un libro interessante che sottolinea la passione di Angelotti per il volo ed evidenzia le emozioni ed i momenti vissuti dal pilota, attraversando le varie fasi di vita aeronautica e personale. Angelotti scrive: “Il messaggio che desidero trasmettere non è quello di esaltare le mie azioni o le mie qualità, bensì di partire da ciò che ho fatto per raccontare cosa ho appreso e cosa per me è diventato guida di vita. Tutti i racconti fanno riferimento a fatti ed esperienze realmente vissute, che hanno accompagnato e plasmato la mia vita”.

Il volo ha costituito una parte importante della mia vita, ha influito sulla mia crescita e ha condizionato fortemente la mia educazione, al punto da farmi sentire il desiderio di raccontare il mio rapporto vissuto con questa realtà, senza alcuna pretesa di educare, ma solo per il piacere di comunicare le esperienze e le emozioni vissute, ed esternare le mie riflessioni nella speranza che ognuno ne possa trarre qualcosa di positivo Franco Angelotti

Scheda bibliografica:

Titolo: LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub

Autore: Franco Angelotti

Editore: Prima edizione Cartabianca 22 luglio 2024

Genere: Trasporti, Aviazione, Narrativa

Prezzi: € 6,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 14,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/le-ali-sotto-la-giacca/

ISBN cartaceo: 9788888805559

ISBN digitale: 9788888805542

(Redazione Md80.it)