Etihad Airways aumenta le frequenze di volo e lancia una premium sale

Etihad Airways informa: “Etihad Airways offre tariffe speciali sulle sue premium cabins, consentendo ai suoi ospiti di viaggiare con stile verso destinazioni selezionate sulla sua rete in crescita.

Gli ospiti possono usufruire di tariffe scontate su rotte selezionate dal 26 al 30 agosto e i risparmi speciali sono stati estesi fino al 1° settembre esclusivamente per coloro che prenotano su etihad.com, il tutto per viaggi tra il 15 settembre 2024 e il 20 marzo 2025″.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Che tu stia pianificando una fuga invernale, riunendoti con i tuoi cari durante le festività o abbia bisogno di arrivare fresco e rilassato per un importante incontro di lavoro, Etihad ha comode opzioni di viaggio e alcune tariffe convenienti per rendere ogni viaggio straordinario”.

“La premium sale coincide con l’ulteriore espansione del network di Etihad e delle sue comode frequenze di volo. Come parte di questa crescita, la compagnia aerea sta introducendo voli più frequenti verso le principali destinazioni globali. In particolare, Boston diventerà un servizio giornaliero, Francoforte e Roma vedranno voli doppi al giorno, Bangkok e Phuket saranno servite tre volte al giorno per tutto l’inverno 2024.

I passeggeri che volano in cabine premium da Abu Dhabi possono usufruire delle nuove lounge presso lo Zayed International Airport. Le lounge Etihad sono accessibili agli ospiti che volano in The Residence, First and Business Class di Etihad e ai membri Etihad Guest idonei.

I Business Studios di Etihad sono dotati di servizi premium progettati con Armani/Casa e connettività Wi-Fi, garantendo un’esperienza di viaggio produttiva e lussuosa, offrendo a ogni ospite una maggiore privacy all’interno della propria suite.

Oltre a essere rivolto in avanti con accesso diretto al corridoio, ogni posto in Business Class è progettato per il massimo comfort e si trasforma in un letto completamente piatto con ampio storage space, per la massima praticità. Le cuffie antirumore e uno schermo TV da 18,5″ offrono un’esperienza cinematografica per godersi l’ampia offerta di intrattenimento in volo di Etihad. I Business seats sono dotati di built-in wireless charging dock and Bluetooth headphone pairing.

Gli ospiti della Business Class possono anche scegliere da un menu à la carte attentamente curato o dal servizio esclusivo “dine anytime” di Etihad“, prosegue Etihad Airways.

“Gli ospiti interessati ad approfittare di questa offerta speciale sono invitati a visitare il sito Web ufficiale di Etihad Airways o a contattare il proprio agente di viaggio preferito, oppure a prenotare tramite l’app per esplorare le destinazioni disponibili, pianificare il viaggio e assicurarsi le prenotazioni prima che questa promozione a tempo limitato finisca”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)