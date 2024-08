News Brevi – 26.08.2024

ENAC: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IL NO AI COSTI EXTRA SUGLI AEREI PER I POSTI DEGLI ACCOMPAGNATORI DI MINORI E DISABILI – Enac in un proprio comunicato informa: “Il Consiglio di Stato conferma la piena legge del provvedimento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) che ha interdetto, per ragioni di safety, la richiesta di costi extra da parte delle compagnie aeree per la prenotazione del posto contiguo agli accompagnatori dei passeggeri minori di 12 anni e dei disabili, ritenendola pratica commerciale. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Ryanair avverso la sentenza del TAR Lazio del novembre 2022. Secondo la tesi del vettore low cost non accolta dal Consiglio di Stato, la normativa comunitaria non prevederebbe alcun obbligo in base al quale la vicinanza tra minore e accompagnatore debba essere gratuita. Infatti, gli aspetti tariffari sarebbero rimessi, dalla normativa europea di settore, alla libera scelta imprenditoriale dei vettori aerei, nel rispetto dell’art. 22 del Regolamento CE 1008/2008. Il Consiglio di Stato, diversamente, ha accolto la tesi dell’Enac secondo cui la safety assicurata dalla vicinitas dell’accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. Nella sentenza si afferma, infatti, che la necessità della contiguità dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all’obbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento”. “Accogliamo con soddisfazione la pronuncia del Consiglio di Stato, che conferma un provvedimento fortemente voluto da me e dal Direttore Generale Alessio Quaranta nel luglio del 2021, con cui abbiamo imposto alle compagnie aeree l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. Un ulteriore riconoscimento della Mission dell’Enac a favore della centralità del passeggero nel sistema dell’aviazione civile e dell’interesse pubblico: il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, nessuno escluso”, ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma.

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP “APPROVED OTA” CON TRIP.COM – Ryanair ha annunciato oggi la sua nuova partnership “Approved OTA” con Trip.com, un fornitore unico di servizi di viaggio internazionali, e le piattaforme del gruppo Trip.com TrainPal, TripBiz, BudgetAir, CheapTickets, Vliegwinkel, Vayama e Flugladen. Questa collaborazione consentirà al gruppo Trip.com di offrire i voli low-cost di Ryanair ai viaggiatori come parte della loro offerta dinamica di prodotti. I viaggiatori potranno iniziare a prenotare i voli Ryanair direttamente tramite Trip.com nelle prossime settimane. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership “Approved OTA” con Trip.com – uno dei maggiori fornitori di servizi di viaggio al mondo – che si aggiunge alla nostra crescente lista di partner “Approved OTA”. Grazie a questo nuovo accordo, i clienti di Trip.com potranno prenotare i voli low cost di Ryanair con la garanzia di una completa trasparenza dei prezzi e accesso diretto alla propria prenotazione. Non vediamo l’ora di lavorare con Trip.com e di trasportare i loro clienti a bordo della nostra rete leader di voli Ryanair nei mesi a venire” Il Group VP Global Flights Business di Trip.com e CEO di Travix, Chee Teong Ooi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Ryanair, che non solo amplia la nostra gamma di voli low cost, ma migliora anche l’esperienza di viaggio complessiva per i nostri clienti. Combinando l’ampia rete di Ryanair con la tecnologia innovativa di Trip.com, siamo ben posizionati per offrire un’esperienza di prenotazione fluida e personalizzata, che soddisfa le diverse esigenze dei viaggiatori di oggi. Questa collaborazione è un passo significativo nella nostra missione volta a fornire valore e comodità eccezionali ai viaggiatori di tutto il mondo”.

ENAC HA PARTECIPATO AL MEETING DI RIMINI ALL’INCONTRO “MOBILITA’ E RETI” – E’ proseguito il grande successo di pubblico, soprattutto tra le nuove generazioni, dello stand Enac ospitato al Meeting di Rimini 2024, presso il padiglione del MIT. Momento centrale della quinta giornata, il 24 agosto, è stato l’incontro “Mobilità e Reti”, con l’intervento del Presidente Enac, Pierluigi di Palma, con il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, il Presidente Infratel, Alfredo Maria Becchetti e il Direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, Emmanuele Forlani. Il Presidente Di Palma: “Il trasporto aereo, ponte immateriale tra culture diverse, ha consentito alle nuove generazioni di superare antichi pregiudizi e di riconoscersi quali cittadini europei. Il Meeting di Rimini 2024 rappresenta in tal senso un momento di raccordo essenziale tra giovani, istituzioni e player di settore. Condividendo le riflessioni del Vice Ministro Galeazzo Bignami, l’Enac continua a costruire la mobilità aerea del futuro e a porre i passeggeri, soprattutto i PRM e chi vive in aree periferiche, al centro della propria cultura istituzionale, per un comparto accessibile, sostenibile e generatore di ricchezza”. Presso lo stand di Enac, anche il Viceministro Galeazzo Bignami ha avuto modo di provare l’affascinante esperienza del simulatore di volo, tra le attrazioni di punta del padiglione.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO TEL AVIV – ITA Airwayas informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 3 settembre compreso. La Compagnia ha inoltre sospeso fino al prossimo 30 settembre compreso i voli programmati in orario notturno (AZ810 da Roma a Tel Aviv e AZ809 da Tel Aviv a Roma). La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

MIT AL MEETING DI RIMINI: PARTECIPAZIONE OLTRE LE ASPETTATIVE – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa: “Numeri da record all’Italia in Movimento, l’area dedicata alle infrastrutture e trasporti nel contesto del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, anche noto come Meeting di Rimini. Durante la manifestazione, che ha dichiarato fino a 800.000 ingressi complessivi tra il 20 e il 25 agosto, oltre 50.000 persone hanno transitato per l’area coordinata dal MIT, con migliaia di visitatori accolti ogni giorno negli spazi espositivi di Guardia Costiera, Albo Nazionale Autotrasportatori, RAM, PON Infrastrutture e Reti, Gruppo FS, ANAS, FNM, ENAV, ENAC, ANSFISA, Autostrade per l’Italia, ACI. Questi risultati, rilevati in sinergia con i coordinatori e i gestori di ciascuno spazio espositivo, sono stati resi possibili dalla forte ricerca di interattività e innovazione: sono stati più di 13.000 gli accessi complessivi alle oltre 15 tra esperienze immersive e simulatori. Sono state 110 le personalità di primo piano dal mondo della politica, delle istituzioni e della società civile che hanno visitato l’Italia in Movimento, anche partecipando ai 13 eventi organizzati presso la Piazza MIT, nello spazio centrale dell’area” (Ufficio Stampa Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

ANA SVELA LA NUOVA PREMIUM WINE SELECTION NELLE LOUNGE E SUI VOLI INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) introdurrà una nuova selezione di vini per i viaggiatori nelle lounge ANA e sui voli internazionali. “Le nuove offerte saranno disponibili nella “ANA LOUNGE” per i voli internazionali e nella “ANA SUITE LOUNGE” per i voli internazionali e domestici a settembre. I passeggeri potranno gustare i nuovi vini a bordo dei voli internazionali a partire da dicembre. Gli specialisti del vino di ANA, in consultazione con i membri di THE CONNOISSEURS, hanno ridotto da un pool globale di oltre 1.000 vini presentati a una selezione curata di 61 vini altamente valutati per questa stagione”, afferma ANA. “Creare esperienze di viaggio eccezionali per i nostri passeggeri è una delle nostre massime priorità in ANA e include offrire un viaggio culinario straordinario”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management. “Questa nuova selezione di vini riflette la nostra dedizione nell’offrire una tavolozza diversificata e sofisticata per completare i nostri menu in volo e nelle lounge. Ci auguriamo che questa selezione di vini pregiati possa migliorare ulteriormente il viaggio dei nostri stimati passeggeri”. “La carta dei vini diversificata presenta selezioni provenienti da Europa, Nord e Sud America, Oceania, Sud Africa e Giappone, ciascuna scelta in modo unico per completare i pasti in volo e nelle lounge. I First Class passengers sui voli internazionali possono godere di offerte premium, tra cui l’amato Krug Champagne, un punto fermo dal 1986, e il rinomato “Château Langoa Barton – Grand Cru Classé”, un Third Growth Medoc Classified da Bordeaux, Francia. ANA è orgogliosa di presentare una vasta gamma di vini accuratamente selezionati con la guida dei membri di THE CONNOISSEURS: Olivier Poussier, riconosciuto come miglior sommelier del mondo nel 2000, e Satoru Mori, un sommelier pluripremiato in numerose competizioni nazionali e internazionali. Mori, riconosciuto con una Medal with Yellow Ribbon nel 2022, è ampiamente rispettato nell’industria vinicola giapponese”, conclude ANA.

JETBLUE AGGIUNGE IL MINT SERVICE VERSO BOZEMAN – JetBlue annuncia che aggiungerà il suo premium Mint service ogni fine settimana al Bozeman Yellowstone International Airport (BZN), durante il culmine della stagione sciistica del Montana. “A partire da febbraio, JetBlue, l’unica compagnia aerea che offre un servizio non-stop dal Boston Logan International Airport (BOS) e dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) verso Bozeman, offrirà il Mint service il venerdì, il sabato e la domenica da Boston e New York, offrendo ai clienti un’esperienza di volo senza pari verso una delle destinazioni più ambite delle Rocky Mountains. I biglietti sono ora disponibili per la vendita su jetblue.com. Con l’introduzione del Mint service venerdì, sabato e domenica, JetBlue non solo migliorerà l’esperienza di viaggio per i clienti, ma aumenterà anche la frequenza dei voli verso la destinazione”, afferma JetBlue. “Siamo entusiasti di presentare la nostra pluripremiata esperienza Mint a Bozeman e Big Sky, migliorando l’esperienza di viaggio per i nostri clienti che volano da Boston e New York”, ha affermato Dave Jehn, vice president, network planning and airline partnerships, JetBlue. “Con l’introduzione di Mint e l’aumento della frequenza dei voli nei fine settimana, ci impegniamo a offrire ai nostri clienti opzioni di viaggio premium, rendendo il loro viaggio un’esperienza eccezionale”.

SWISS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV E BEIRUT – SWISS informa: “SWISS ha esaminato la situazione attuale in Medio Oriente e ha deciso di continuare a sospendere i suoi voli da e per Tel Aviv fino a lunedì 2 settembre incluso. I voli da e per Beirut rimarranno sospesi fino a lunedì 30 settembre incluso. SWISS riprenderà a utilizzare la parte nord-orientale dello spazio aereo iraniano per i sorvoli da martedì 27 agosto. Tuttavia, la compagnia aerea continuerà a evitare il rimanente spazio aereo iraniano e gli spazi aerei sopra Iraq e Israele fino a nuovo avviso. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente. I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili e sono in costante contatto con le autorità competenti sia in Svizzera che in loco. Sulla base di questa valutazione, SWISS deciderà al momento opportuno di riprendere i collegamenti aerei interessati. Ci rammarichiamo molto per l’inconveniente causato ai nostri ospiti, ma la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio ha sempre la massima priorità. Stiamo contattando i passeggeri interessati, offrendo loro una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto su richiesta”.

SWISS: INFORMAZIONI SUL VOLO LX161 – SWISS informa: “Il 17 agosto, il volo LX161 da Tokyo a Zurigo ha deciso di fare scalo ad Astana (Kazakistan) a causa di un incidente medico a bordo. Il passeggero interessato è stato consegnato al personale medico sul posto. L’atterraggio è avvenuto senza incidenti. Poiché la pista di rullaggio dell’aeroporto di Astana era chiusa, l’equipaggio ha dovuto girare l’aereo di 180 gradi sulla pista. La ruota anteriore dell’aereo è rimasta incastrata nell’erba. Come di consueto in questi casi, l’aereo ha dovuto essere rimorchiato sulla pista. L’aereo Boeing 777 è stato esaminato da specialisti per eventuali danni. A bordo c’erano 319 passeggeri. SWISS ha ricevuto supporto dalla compagnia aerea affiliata Austrian Airlines in seguito all’atterraggio non programmato ad Astana. Austrian ha inviato un Boeing 777-200 nella capitale kazaka per trasportare i passeggeri SWISS a Vienna. L’aereo Austrian Airlines con a bordo i passeggeri SWISS è decollato da Astana con 331 passeggeri (inclusi 18 membri dell’equipaggio SWISS), atterrando Vienna alle 14:10 del 18 agosto. SWISS ha inviato un Boeing 777-300ER a Vienna per portare i passeggeri a Zurigo il più rapidamente possibile. Il comandante SWISS ha informato personalmente i passeggeri sul posto ad Astana in merito all’ulteriore procedura. SWISS è stata in grado di offrire a tutti i passeggeri un viaggio di ritorno con Austrian Airlines. Ha inoltre organizzato la sistemazione in hotel per i passeggeri, inclusi i trasferimenti da e per l’aeroporto”. “Vorremmo ringraziare tutti i nostri passeggeri per la loro comprensione e pazienza in questa situazione eccezionale e imprevista. Vorremmo scusarci ancora una volta per qualsiasi inconveniente causato”, afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer, SWISS. “Un grande ringraziamento va anche a tutti i dipendenti coinvolti per i loro instancabili e straordinari sforzi in questa situazione difficile”.