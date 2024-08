Emirates introdurrà i Boeing 777 rimodernati su altre due città

Emirates ha annunciato l’intenzione di introdurre i suoi nuovi Boeing 777 rimodernati in altre due città, Zurigo e Riyadh, a partire dal 1° ottobre 2024. La compagnia aerea impiegherà inoltre i B777 rinnovati per le operazioni verso Ginevra e Bruxelles, rendendole le prime due città del network della compagnia aerea a sfoggiare cabine B777 rinnovate su tutti i voli.

“Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, la compagnia aerea ha in programma di offrire ai clienti un numero maggiore del proprio acclamato prodotto Premium Economy e della nuova cabina di Business Class sul Boeing 777. I B777 potenziati di Emirates opereranno come segue:

– Per Zurigo, Emirates opererà con il suo Boeing 777 rimodernato sui voli EK 85 e EK 86 a partire dal 1° ottobre 2024.

– Il Boeing 777 potenziato di Emirates con le sue ultime cabine atterrerà anche a Riyadh per la prima volta, come EK 819 e EK 820 a partire dal 1° ottobre 2024. Questo sarà il primo debutto della Premium Economy di Emirates in Medio Oriente/Gulf Cooperation Council.

– Dal 22 settembre 2024, Ginevra diventerà la prima città del network Emirates a offrire posti in Premium Economy e cabine di Business Class recentemente rinnovate su tutti i voli, con l’introduzione del B777 rimodernato sugli EK 89 ed EK 90.

– Dal 9 ottobre 2024, Emirates opererà con il suo secondo B777 rimodernato verso Bruxelles con EK 181 e EK 182 sei volte alla settimana.

L’impiego dell’aeromobile può essere anticipato se il volo viene rilasciato prima del rimodernamento”, afferma Emirates.

“Con un elenco più ampio di città servite sia dai rinnovati Boeing 777, sia dagli A380, Emirates continua ad offrire ai clienti una maggiore scelta e una migliore esperienza nei cieli in ogni classe di cabina. La compagnia aerea prevede di servire 28 città con la Premium Economy entro la fine di quest’anno. Finora sono stati adattati 25 aeromobili, mentre altri 17 saranno sottoposti ad una ristrutturazione entro dicembre 2024.

Il Boeing 777 a quattro classi è configurato con sei o otto suite di First Class, 38 poltrone di Business Class in un four-abreast arrangement, 24 poltrone di Premium Economy in una disposizione 2-4-2 e 256 poltrone di Economy Class.

I clienti che volano nel nuovo Emirates B777 in Business Class possono contare su sedili spaziosi, maggiore privacy e il lusso di un sonno ininterrotto con un letto piatto completamente reclinato a 180 gradi. Con la rimozione del sedile centrale, ogni sedile in morbida pelle largo 20,7 pollici offre l’accesso al corridoio per ogni cliente, oltre a un mini-bar personale, un tavolo in legno per pranzare o lavorare, prese di ricarica multiple per i dispositivi personali e nuovi controlli con i pulsanti del sedile.

I clienti possono aspettarsi di gustare le più raffinate creazioni culinarie con un servizio a tavola completo che comprende porcellane Royal Doulton e posate esclusive, la migliore selezione di champagne e vini del settore, oltre al pluripremiato intrattenimento in volo e al servizio del personale di cabina multinazionale della compagnia aerea.

I sedili Premium Economy in pelle color crema del Boeing 777 di Emirates, larghi 19,5 pollici e completati da un poggiatesta regolabile in 6 direzioni, offrono un maggiore comfort con un pitch di 38 pollici e inclinazione all’indietro di 8 pollici. La posizione a culla in volo in Premium Economy è supportata da un poggiapolpacci e da un poggiapiedi per un maggiore comfort, oltre a punti di ricarica accessibili sul sedile e a un tavolo da pranzo e da cocktail laterale in legno.

L’esperienza Emirates Premium Economy è completata da un’elevata offerta culinaria in volo che include elementi ispirati alla Business Class come un drink di benvenuto, bevande pregiate e una selezione di piatti gourmet serviti su stoviglie pregiate”, prosegue Emirates.

“I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’App Emirates o tramite le agenzie di viaggio.

Per maggiori informazioni sul nuovo Boeing 777 di Emirates, visitare il sito: https://www.emirates.com/it/italian/experience/our-fleet/the-new-boeing-777/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)