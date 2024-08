ATR celebra la consegna del 1.700° aeromobile

ATR ha annunciato oggi la consegna del suo 1.700° aeromobile dall’inizio del programma, al cliente di lunga data Air Corsica. “La consegna di questo ATR 72-600 alla compagnia aerea francese completa la transizione completa della sua flotta ATR -500 series all’ultima generazione di turboprop aircraft, dimostrando il suo impegno per l’eccellenza operativa, la connettività regionale e la sostenibilità. Sottolinea inoltre la solidità e il successo duraturo del programma ATR, consolidando la sua posizione di pietra angolare nel panorama della regional aviation”, afferma ATR.

“Air Corsica è stato il primo operatore a ricevere un ATR 72-600 equipaggiato con il nuovo motore PW127XT a novembre 2022, che ha comportato una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e una riduzione di almeno il 3% del consumo di carburante rispetto al motore PW127M. Genera un risparmio di emissioni di CO2 del 45% rispetto a un regional jet di dimensioni simili. Con questa consegna, la compagnia aerea ora opera sette aeromobili ATR 72-600, equipaggiati con gli ultimi motori PW127XT, migliorando l’affidabilità, il comfort, i costi operativi e le emissioni di CO2 dei suoi connecting flights dai quattro aeroporti della Corsica, fornendo al contempo un servizio pubblico di alta qualità”, prosegue ATR.

Marie-Hélène Casanova-Servas, President of Air Corsica’s Supervisory Board, ha affermato: “Completare il rinnovo della nostra flotta con l’ATR 72-600 è un momento cruciale per Air Corsica, che riflette il nostro impegno nel fornire il miglior servizio possibile ai nostri passeggeri e nel sostenere la vitalità economica della nostra isola. Questo aeromobile di ultima generazione migliora la nostra efficienza operativa e riduce significativamente il nostro impatto ambientale, allineandosi perfettamente alla nostra visione di un futuro più sostenibile per i viaggi aerei in Corsica. Investendo in questa flotta moderna, stiamo garantendo che la nostra isola rimanga ben collegata, promuovendo crescita e opportunità per le nostre comunità”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, ha sottolineato: “La consegna del nostro 1.700° aeromobile ad Air Corsica segna una pietra miliare importante nella nostra partnership e sottolinea il nostro impegno comune nel definire lo standard per la connettività regionale. Questo risultato sottolinea anche la resilienza di ATR, l’ineguagliabile adeguatezza per il regional market e la capacità di fornire velivoli altamente efficienti e versatili, che consentono alle compagnie aeree di prosperare nel dinamico settore della regional aviation”.

“I nuovi aerei miglioreranno significativamente la connettività regionale. Collegando le comunità, stimoleranno la crescita economica attraverso una maggiore attività commerciale, il turismo e le opportunità di investimento. Mentre ATR guarda al futuro, questa pietra miliare rafforza l’incrollabile dedizione dell’azienda all’eccellenza e alla soddisfazione del cliente, preparando il terreno per un successo e un’innovazione continui nella regional aviation”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)