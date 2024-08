Il secondo IATA World Sustainability Symposium (WSS) si svolgerà a Miami

Il secondo International Air Transport Association (IATA) World Sustainability Symposium (WSS) si concentrerà sulle azioni necessarie per raggiungere l’impegno dell’airline industry di raggiungere net-zero CO2 emissions entro il 2050. L’evento si terrà a Miami, USA, il 24 e 25 settembre 2024, ospitato da American Airlines.

“La sostenibilità è una sfida esistenziale per l’umanità, così come lo è per la nostra airline industry. Raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 è un compito grande e complesso. Ma, lavorando insieme al più ampio settore dell’aviazione e con il supporto dei governi, ci arriveremo. Il WSS è un’opportunità unica per riunire tutte le parti interessate per apprendere, allineare e intraprendere le azioni critiche necessarie per galvanizzare la nostra determinazione e accelerare i progressi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Gli elementi chiave per raggiungere net-zero CO2 emissions entro il 2050, affrontati al WSS, includono:

Decarbonizzazione: concentrarsi sulla transizione dell’aviazione verso emissioni nette di CO2 pari a zero, incluso come sviluppare, scalare e fornire le soluzioni necessarie per decarbonizzare l’aviazione nei 25 anni fino al 2050. Le discussioni riguarderanno come costruire i mercati per il sustainable aviation fuel (SAF), le rimozioni di carbonio e altre tecnologie nascenti, e le sfide implicate nel finanziamento di tali progetti.

Innovazione e tecnologia: esplorare nuove tecnologie aeronautiche e innovazioni operative, con un focus sugli aspetti pratici dell’implementazione rapida di nuove tecnologie per promuovere l’obiettivo di emissioni nette di CO2 pari a zero del settore.

Politica e regolamentazione: esaminare il panorama politico globale finalizzato al raggiungimento di net-zero CO2 emissions, in particolare in relazione ai SAF, e le complessità dell’allineamento delle normative globali e dell’armonizzazione delle politiche SAF per aumentare la produzione e l’implementazione.

Finanza e trasparenza: esaminare le sfide degli investimenti, quali sono le difficoltà e le opportunità nel finanziamento di progetti di energia rinnovabile e produzione SAF e come rendere l’investment case più attraente per le parti interessate. L’attenzione sarà rivolta alle strategie per attrarre capitali, trasferire il rischio e su quale innovazione è necessaria per finanziare la transizione del settore verso zero emissioni nette. Si affronterà anche la trasparenza, in quanto è una parte essenziale della sfida degli investimenti in termini di promozione di un processo decisionale informato e basato sulla scienza tra investitori, compagnie aeree e altri stakeholder”, afferma IATA.

“Il WSS mira a unire i decisori dei settori pubblico e privato e di tutte le aree di governo, con l’obiettivo di decarbonizzare il trasporto aereo. La transizione energetica dell’aviazione ha bisogno di supporto oltre i ministeri dei trasporti, in quanto tocca quasi tutte le aree delle economie e delle società globali, regionali e locali. È necessaria una collaborazione radicale per coinvolgere tecnologia, politica e finanza e unirsi con un obiettivo univoco per raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050. La missione è urgente, poiché una moltitudine di nuovi mercati deve raggiungere la maturità nei brevi 25 anni fino al 2050. Il WSS è l’evento di definizione dell’agenda che può accelerare i progressi mentre affrontiamo questa enorme sfida”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

(Ufficio Stampa IATA)