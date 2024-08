Boeing: la China Commercial Fleet più che raddoppierà entro il 2043

La Cina più che raddoppierà la sua flotta di aerei commerciali entro il 2043, poiché la sua aviation industry si espanderà e si modernizzerà per soddisfare la crescente domanda per passenger and cargo air travel, secondo il Commercial Market Outlook (CMO) 2024 di Boeing per la Cina, la previsione a lungo termine dell’azienda sulla domanda di aerei commerciali e servizi correlati.

“Il mercato dell’aviazione commerciale cinese per passeggeri e cargo continua a espandersi, guidato dalla crescita economica e dalle compagnie aeree che costruiscono le loro reti domestiche”, ha affermato Darren Hulst, Boeing vice president of Commercial Marketing. “Come mostra questa previsione, le compagnie aeree cinesi vedranno una forte domanda, che richiederà un’ulteriore crescita delle loro flotte moderne a basso consumo di carburante”.

“La flotta commerciale cinese crescerà del 4,1% all’anno, da 4.345 a 9.740 aerei entro il 2043, e la sua crescita annuale del traffico passeggeri del 5,9% supererà la media globale del 4,7%, secondo il CMO. I volumi di passeggeri riceveranno una spinta man mano che le compagnie aeree amplieranno le loro reti, collegando i principali hub alle città più piccole.

I viaggi aerei nella mainland China cresceranno del 5,2% all’anno, creando il più grande traffic market al mondo. La domanda per 8.830 nuovi aerei nei prossimi 20 anni è composta per circa il 60% dalla crescita delle flotte e per il 40% dalla sostituzione dei vecchi jet con modelli più efficienti nei consumi”, afferma Boeing.

“Le previsioni del China CMO fino al 2043 prevedono anche:

– Si prevede che i viaggi aerei in Cina diventeranno il flusso di traffico più grande al mondo, guidando la crescita della single-aisle fleet, che rappresenta oltre tre quarti delle consegne.

– La Cina avrà la flotta widebody più grande al mondo, con una domanda di 1.575 nuovi aerei widebody.

– La flotta cargo cinese, inclusi dedicated and converted models, quasi triplicherà, con la domanda stimolata dal suo fiorente settore dell’e-commerce.

Ulteriore potenziale di crescita del settore aeronautico:

– I vettori cinesi avranno bisogno di servizi aeronautici per un valore di 780 miliardi di dollari per supportare la flotta in crescita, tra cui digital solutions, maintenance and modifications.

– Il settore aereo cinese dovrà assumere e formare circa 430.000 nuovi dipendenti per supportare nuovi piloti, maintenance technicians e cabin crew”, prosegue Boeing.

New deliveries (2024-2043)

Regional 365

Single Aisle 6.720

Widebody 1.575

Freighter 170

Totale 8.830

“Per oltre 50 anni, gli aerei Boeing sono stati il pilastro dei China’s civil aviation passenger and cargo transportation systems.

Boeing è il più grande cliente della China’s aviation manufacturing industry, con oltre 10.000 aerei Boeing che volano con parti prodotte in Cina. L’attività di Boeing in Cina contribuisce con oltre 1,5 miliardi di dollari all’anno a supporto diretto dell’economia cinese, inclusi suppliers, joint ventures, operations, training, research and development investment”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)