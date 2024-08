Boeing e la Nigeria collaboreranno per far progredire l’ecosistema aeronautico del Paese

Boeing e il Federal Ministry of Aviation and Aerospace Development of Nigeria hanno firmato un Memorandum d’intesa (MoU) per rafforzare il settore aeronautico del Paese dell’Africa occidentale.

“L’Africa continua a essere un mercato promettente, con una crescita complessiva del traffico aereo prevista ben al di sopra del tasso di crescita globale medio nei prossimi 20 anni”, afferma Boeing.

“Siamo lieti di stipulare questo importante ‘working together’ agreement con Boeing, che andrà a vantaggio delle compagnie aeree nigeriane e consentirà lo sviluppo dell’ecosistema aeronautico civile del nostro Paese”, ha affermato l’Honourable Minister of Aviation and Aerospace Festus Keyamo. “Come maggiore economia dell’Africa e con la popolazione più numerosa del continente, la Nigeria ha molto da offrire per guidare la crescita dell’aviazione in Africa. Il supporto che verrà fornito tramite questo accordo aiuterà i nostri operatori locali a crescere e ad avere successo, il che è una priorità della President Bola Ahmed Tinubu administration. Siamo ansiosi di lavorare assiduamente con Boeing nei prossimi mesi e anni per rendere tutto ciò realtà”.

“Come parte di una relazione strategica con il ministero e le compagnie aeree nigeriane, Boeing fornirà planning workshops, training, technical support and assessments agli airline operators”, prosegue Boeing.

“Questo accordo è un passo importante per stabilire un sustainable civil aviation ecosystem in Nigeria, poiché vi è un interesse e un valore condivisi nel guidare l’innovazione e il progresso”, ha affermato Anbessie Yitbarek, Boeing vice president of Commercial Sales for Africa. “L’importanza della Nigeria per Boeing risiede nel suo ricco potenziale per promuovere la crescita economica, connettere le persone e plasmare il futuro dell’aviazione in Africa e oltre”.

“Le previsioni del Boeing Commercial Market Outlook indicano che l’Africa avrà bisogno di 1.170 aerei nei prossimi due decenni. Gli aerei Boeing hanno costituito la spina dorsale della flotta commerciale africana per oltre 75 anni. Oltre 60 compagnie aeree operano circa 500 aerei Boeing in tutta l’Africa, che rappresentano quasi il 70% dell’airplane market in tutto il continente”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)