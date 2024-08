IATA: domanda passeggeri in aumento dell’8% a luglio

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato i dati sulla global passenger demand a luglio 2024.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata dell’8,0% rispetto a luglio 2023. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 7,4% su base annua. Il load factor a luglio è stato dell’86,0% (+0,5 punti percentuali rispetto a luglio 2023). Non vi è stato alcun impatto negativo significativo sulla domanda dal CrowdStrike IT outage del 19 luglio.

La domanda internazionale è aumentata del 10,1% rispetto a luglio 2023. La capacità è aumentata del 10,5% su base annua e il load factor è sceso all’85,9% (-0,3 punti percentuali rispetto a luglio 2023). La domanda domestica è aumentata del 4,8% rispetto a luglio 2023. La capacità è aumentata del 2,8% anno su anno e il load factor è stato dell’86,1% (+1,7 punti percentuali rispetto a luglio 2023).

“Luglio è stato un altro mese positivo. Infatti, la passenger demand ha raggiunto il massimo storico per il settore e in tutte le regioni tranne l’Africa, nonostante le significative interruzioni causate dal CrowdStrike IT outage”, afferma Willie Walsh, IATA’s Director General. “La conclusione della stagione estiva di punta del nord è un promemoria di quanto le persone dipendano dal volo. Mentre il mix di viaggiatori si sposta dal tempo libero al lavoro, i numerosi ruoli dell’aviazione sono evidenti: riunire le famiglie, consentire l’esplorazione e alimentare il commercio. Le persone hanno bisogno e vogliono volare. E lo stanno facendo in gran numero. I load factor sono al massimo praticabile. Ma i persistenti colli di bottiglia della supply chain hanno reso più difficile l’implementazione della capacità per soddisfare l’esigenza di viaggiare. Mentre gran parte del mondo torna dalle vacanze, c’è un’urgente richiesta ai produttori e ai fornitori di risolvere i problemi della loro supply chain, in modo che il trasporto aereo rimanga accessibile e conveniente per tutti coloro che vi fanno affidamento”.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una forte crescita per gli international passenger markets a luglio 2024 rispetto a luglio 2023, con segnali che molti mercati stanno tornando a trend di crescita a lungo termine dopo la ripresa post-pandemia.

La crescita delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è rimasta forte, con un aumento della domanda del 19,1% anno su anno. La capacità è aumentata del 20,3% anno su anno e il load factor è stato dell’83,8% (-0,8 punti percentuali rispetto a luglio 2023). La maggior parte delle rotte asiatiche non ha ancora superato i livelli del 2019, ad eccezione della rotta Asia-Medio Oriente.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda dell’8,3% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,1% su base annua e il load factor è stato dell’87,5% (+0,2 ppt rispetto a luglio 2023). In termini di principali rotte internazionali, la rotta Europa-Asia è quella che si è espansa più rapidamente.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 5,8% su base annua. La capacità è aumentata del 5,5% su base annua e il load factor è stato dell’84,1% (+0,3 ppt rispetto a luglio 2023).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 5,3% su base annua. La capacità è aumentata del 6,3% su base annua e il load factor è stato dell’89,4% (-0,8 ppt rispetto a luglio 2023), il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 13,4% su base annua. La capacità è salita del 15,7% su base annua. Il load factor è stato dell’87,5% (-1,7 punti percentuali rispetto a luglio 2023). Mentre l’uragano Beryl ha avuto un forte impatto localizzato in alcune parti dei Caraibi, nel Golfo del Messico e negli Stati Uniti meridionali, ciò non ha frenato significativamente la domanda in tutta la regione.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 7,4% su base annua. La capacità è aumentata del 6,7% su base annua. Il load factor è salito al 74,3% (+0,5 punti percentuali rispetto a luglio 2023).

Domestic Passenger Markets

La domestic demand è aumentata a luglio, con una solida crescita che ha portato tutti i mercati chiave, ad eccezione dell’India, a raggiungere massimi storici. Il Brasile è cresciuto ancora una volta più rapidamente, mentre Giappone e Australia si sono ripresi dalla crescita negativa del mese precedente.

(Ufficio Stampa IATA)