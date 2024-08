ITA Airways e AIP Capital completano il finanziamento tramite obbligazioni garantite

AIP Capital (“AIP”), gestore di investimenti alternativi specializzato in opportunità nel settore dell’aviazione commerciale, ha completato un finanziamento pari a 240 milioni di dollari a favore di una società interamente controllata da ITA Airways (“ITA”) grazie alla sua strategia di Private Credit. Il finanziamento è garantito da tre aeromobili Airbus A330-900neo del 2024, dotati di motori Rolls-Royce Trent 7000.

“L’operazione di finanziamento offrirà a ITA Airways una soluzione di capitale innovativa, rafforzando ulteriormente la sua posizione finanziaria e favorendone la crescita. Con l’introduzione degli aeromobili A330neo di ultima generazione ed eco-efficienti, ITA Airways continua a modernizzare la propria flotta per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità. L’A330neo è dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, nuove ali e una serie di innovazioni aerodinamiche che consentono una riduzione del 25% nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2″, afferma ITA Airways.

“Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con ITA Airways, fornendo una soluzione finanziaria su misura per sostenere la modernizzazione della sua flotta”, ha dichiarato Michael Kittle, Managing Director, Head of Private Credit di AIP Capital. “Questa operazione dimostra la nostra comune missione di promuovere un trasporto aereo più sostenibile e l’expertise di AIP nel creare soluzioni di capitale innovative e su larga scala per i nostri clienti nel settore aereo a livello globale”.

“Questo accordo rappresenta un traguardo significativo nell’espansione della flotta di nuova generazione di ITA Airways ed è in linea con la strategia di affiancare al capitale proprio un contributo bilanciato di capitale di debito. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita, resa possibile da una crescente credibilità con banche e investitori, acquisita grazie alle performance positive registrate nel 2023 e nella prima metà del 2024. Siamo soddisfatti della fiducia che il team di AIP ci ha accordato”, ha dichiarato Antonino Turicchi, Presidente di ITA Airways.

“Gli aeromobili di nuova generazione sono molto richiesti per il loro basso consumo di carburante, i costi operativi ridotti e le emissioni limitate, che contribuiscono a una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

Dall’inizio delle sue operazioni nell’ottobre 2021, ITA Airways ha compiuto notevoli progressi nel rinnovamento della flotta, passando da 52 a 100 aeromobili. Attualmente, il 58% della flotta è costituito da velivoli di nuova generazione, con una riduzione del 25% nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2.

L’attività di credito privato di AIP Capital, grazie alle sue capacità globali di origination e alle relazioni consolidate con gli investitori, offre soluzioni finanziarie su misura a clienti del settore aereo in tutto il mondo, garantite da aeromobili e altri asset”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)