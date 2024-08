Qantas Group registra un solido risultato nel FY24

Qantas Group ha registrato solidi guadagni nel FY24, investendo in clienti, nuovi aeromobili, benefit per i dipendenti e rendimenti per gli azionisti.

“Il Gruppo ha ottenuto un Underlying Profit Before Tax di $2,08 miliardi e uno Statutory Profit After Tax di $1,25 miliardi per l’anno conclusosi il 30 giugno 2024.

I guadagni complessivi sono diminuiti rispetto allo scorso anno poiché le tariffe si sono moderate con il ritorno della capacità di mercato, la spesa per le customer initiatives è aumentata e i freight revenue si sono ridotti prevalentemente nella prima metà. I Group Domestic unit revenue hanno fornito uno slancio positivo nella seconda metà dell’anno, aumentando rispetto ai livelli del 2H23.

Qantas e Jetstar hanno registrato notevoli miglioramenti nelle performance operative e nella soddisfazione dei clienti nel corso dell’anno, grazie agli investimenti nelle operazioni, al miglioramento di cibo e bevande, alla revisione delle piattaforme digitali di Qantas e alla maggiore disponibilità di frequent flyer seats.

Il rinnovo della flotta del Gruppo è proseguito con l’arrivo di 11 nuovi aeromobili durante l’anno, tra cui cinque Jetstar Airbus A321neo Long Range aircraft e due QantasLink A220, con un aumento delle spese in conto capitale a 3,1 miliardi di dollari. La nuova flotta offre miglioramenti nei costi operativi, nella flessibilità del network, nel comfort dei passeggeri e nelle emissioni.

Come parte del riconoscimento degli sforzi del suo personale, 23.000 non-executive employees riceveranno un $500 staff travel voucher da utilizzare per standby fares già fortemente scontate. Questo si aggiunge a un $500 voucher fornito ai dipendenti a febbraio, portando il totale a 1.000 dollari per l’anno.

Guardando al futuro, le prenotazioni e la domanda di viaggio rimangono stabili, con le tendenze che rimangono positive per tutti i flying brands”, afferma Qantas Group.

Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, afferma: “Questo risultato mostra la forza di fondo del portafoglio integrato del Gruppo. Qantas ha beneficiato di un aumento dei viaggi aziendali e delle risorse e di una continua elevata domanda di posti premium internazionali, mentre Jetstar ha ottenuto il suo risultato più alto, in quanto è cresciuta per soddisfare la crescente domanda dei viaggiatori leisure sensibili al prezzo e ha visto i vantaggi del suo nuovo velivolo.

L’introduzione di Classic Plus, con milioni di posti frequent flyer, ha contribuito a guidare l’impegno dei membri e i forti guadagni per Qantas Loyalty. L’investimento nell’affidabilità operativa e nelle iniziative per i clienti ha prodotto un miglioramento positivo nelle prestazioni puntuali e nella soddisfazione dei clienti, con Qantas che ha concluso l’anno come ‘most on time major domestic airline’.

La nostra solida performance finanziaria e il nostro bilancio ci consentiranno di continuare a investire nel nostro più grande programma di rinnovo della flotta di sempre, che andrà a vantaggio dei nostri clienti e del nostro personale, oltre a fornire rendimenti agli azionisti. Questi investimenti arrivano in un momento in cui gli australiani continuano a dare priorità ai viaggi rispetto ad altre categorie di spesa, con l’intenzione di viaggiare nei prossimi 12 mesi che rimane alta. Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti per la professionalità, il duro lavoro e l’impegno nel soddisfare i nostri clienti”.

“Group Domestic ha generato $1,361 miliardi di Underlying earnings, con un EBIT margin del 14%, supportato dalla Qantas and Jetstar dual brand strategy. Jetstar ha aumentato il suo domestic network del 15% anno su anno.

Gli utili di Group International sono pari a $755 millioni di Underlying EBIT, poiché il ritorno della capacità delle compagnie aeree globali ha esercitato una pressione al ribasso sulle tariffe e i rendimenti del trasporto merci sono diminuiti.

Qantas Group è tornato alla capacità internazionale pre-COVID a maggio 2024, con il ritorno di più aeromobili, tra cui altri due A380. sebbene il calo abbia rallentato nella seconda metà.

Le prestazioni e la popolarità delle rotte Perth-Londra, Perth-Roma e da luglio, Perth-Parigi, continuano a fornire fiducia nel lancio di voli non-stop per Londra e New York da Melbourne o Sydney, con l’A350-1000ULR previsto in arrivo a metà del 2026.

Il network internazionale di Jetstar ha registrato una crescita significativa e un margine dell’11% per l’anno. Alcuni dei nuovi aeromobili A321LR sono stati utilizzati per aumentare le rotte internazionali a corto raggio, consentendo ai B787 di essere ridistribuiti su rotte a lungo raggio.

Qantas Freight si è ripresa nella seconda metà del FY24 dopo una prima metà difficile, con la continuazione del programma di semplificazione della flotta che ha introdotto due A330 e tre A321 quest’anno. I rendimenti dell’international freight si sono moderati più rapidamente del previsto, ma continuano a mantenersi oltre il 150% in più rispetto ai livelli pre-COVID.

Qantas Loyalty ha continuato a registrare ottime performance nel FY24 con un record Underlying EBIT di $511 milioni, in quanto ha apportato importanti miglioramenti al programma per i membri.

Il Gruppo ha chiuso l’anno con $10,2 miliardi di liquidità. L’indebitamento netto è salito a $4,1 miliardi di dollari alla fine di giugno 2024, con la consegna di nuovi aeromobili. L’indebitamento netto è ora nella metà inferiore dell’intervallo target ($3,9 – $4,9 miliardi)”, prosegue Qantas Group.

“Il Gruppo sta riscontrando i benefici del più grande programma di rinnovo della flotta della sua storia, con 11 nuovi aeromobili in arrivo nell’ultimo anno. Questo aumenterà ancora, con 20 nuovi aeromobili in arrivo l’anno prossimo e il ritorno dei restanti due A380 nei prossimi 18 mesi.

Quindici Jetstar A321LR sono ora operativi, con circa la metà di questi che sostituiscono i vecchi A320. Il primo QantasLink A220 ha iniziato a volare a marzo, con tre dei nuovi aeromobili ora operativi sulla rete, che ricevono feedback positivi da clienti ed equipaggio.

QantasLink ha annunciato a giugno l’investimento in 14 mid-life Q400 turboprops, per sostituire gradualmente i più piccoli aeromobili Q300 e Q200, come parte del suo impegno continuo per mantenere connessa l’Australia regionale.

I produttori di aeromobili (inclusi i fornitori di sedili) continuano a riscontrare problemi nella catena di fornitura, che stanno causando ritardi nelle consegne degli aeromobili per tutte le compagnie aeree. Qantas ora prevede che il suo primo A321XLR arriverà ad aprile 2025.

Da settembre 2023, Qantas ha completato più di 120 iniziative per i clienti e miglioramenti del livello di servizio da parte di un team dedicato per rinnovare le cabine, l’introduzione del tracciamento dei bagagli e modifiche al menu specifiche per rotta”, continua Qantas Group.

“Il Gruppo sta riscontrando una domanda di viaggio stabile in tutto il portafoglio, con un andamento positivo dei ricavi in vista del 1H25.

Si prevede che i Group Domestic unit revenue aumenteranno del 2%-4% nella prima metà dell’anno finanziario rispetto all’anno precedente.

Si prevede che i Group International unit revenue diminuiranno del 7%-10% nello stesso periodo, poiché la capacità di mercato continua a ripristinarsi, tuttavia si prevede che questo tasso di declino rallenterà nel FY25. Si prevede che questi ricavi unitari diventeranno positivi nel quarto trimestre rispetto al periodo corrispondente precedente.

Si prevede che i net freight revenue nel 1H25 saranno superiori di $20-$40 milioni rispetto alla prima metà dell’anno scorso”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)