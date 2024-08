News Brevi – 29.08.2024

ENAC: SECONDA GIORNATA DELLA 14a AIR NAVIGATION CONFERENCE ICAO – Prosegue la partecipazione dell’Italia ai lavori della 14° Air Navigation Conference di ICAO. Nel corso delle discussioni tecniche il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto a supporto dei documenti “Future aerodromes to accomodate new aircraft technologies” e “Industry contribution to the ICAO Long-Term Aspirational Goal” rispettivamente presentati dal Segretariato ICAO e dagli stakeholders dell’industria aeronautica (ATAG, ACI, CANSO, IATA, IBAC e ICCAIA). Il Presidente Di Palma ha sottolineato il ruolo fondamentale ricoperto dai carburanti sostenibili, in particolare il SAF, nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore del trasporto aereo e, conseguentemente, dell’introduzione di nuovi standard per le relative certificazioni. Nel corso della giornata i vertici della delegazione italiana hanno incontrato Tanja Grobotek, European Regional Director di CANSO, e partecipato alla cerimonia di firma dell’accordo di cooperazione tra l’ECAC e la Malesia siglato dal Direttore Generale Enac Quaranta in qualità di Presidente ECAC. Infine, il Presidente Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta, il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, il Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, e il Vice Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Marco Silanos, hanno partecipato a un incontro conviviale organizzato dal Presidente dell’ICAO, Salvatore Sciacchitano, e dalla consorte, sig.ra Anna Maria.

SWISS: PROSEGUE LA SOSPENSIONE DEI VOLI DA E PER TEL AVIV E BEIRUT – SWISS informa: “Dopo un’attenta valutazione della situazione in Medio Oriente, SWISS ha deciso di estendere l’attuale sospensione dei suoi servizi da e per Tel Aviv fino a mercoledì 4 settembre incluso. I servizi SWISS da e per Beirut sono stati sospesi fino alla fine di ottobre. Questa decisione è stata presa indipendentemente dall’attuale situazione di sicurezza in Libano e si basa su considerazioni commerciali. SWISS continua a utilizzare lo spazio aereo sopra l’Iran nord-orientale per scopi di sorvolo. SWISS continuerà a evitare di utilizzare il resto dello spazio aereo iraniano e lo spazio aereo sopra Iraq e Israele fino a nuovo avviso. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente. I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili e sono in costante contatto con le autorità competenti sia in Svizzera che in loco. Sulla base di questa valutazione, SWISS deciderà al momento opportuno di riprendere i collegamenti aerei interessati. Ci scusiamo molto per l’inconveniente causato ai nostri ospiti, ma la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio ha sempre la massima priorità. Stiamo contattando i passeggeri interessati, offrendo loro una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto su richiesta”.

BAE SYSTEMS: OPPORTUNITA’ TECNOLOGICHE PER START-UP EUROPEE – BAE Systems informa: “In collaborazione con Future Forces, BAE Systems sta supportando un appello a tutte le start-up europee con working products nelle Sense, Decide and Effect technology areas. In qualità di mission partner del Future Forces Demo Day, una non-profit initiative che mira a mettere la best start-up tech di fronte a clienti e partner, stiamo supportando questo lavoro offrendo alle piccole imprese europee l’opportunità di dimostrare working products di fronte a Primes, military leaders and investors. Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7234497440987451392/“.

IBERIA LANCIA LA CAMPAGNA PREZZI DI FINE ESTATE – Iberia informa: “Iberia lancia oggi la sua tradizionale campagna prezzi di fine estate. Da oggi fino al 23 settembre, i viaggiatori potranno scegliere la loro destinazione ideale e ai migliori prezzi. I biglietti sono in vendita da oggi per i clienti registrati su iberia.com e dal 2 settembre saranno disponibili per tutti e su tutti i canali. La compagnia aerea offre voli verso 140 destinazioni in tutto il mondo, oggi a prezzi convenienti. Voli tra diverse città della Spagna, come Siviglia o Ibiza, a partire da 23 euro a tratta. Voli verso il resto d’Europa a partire da 28 euro a tratta, comprese le grandi capitali come Parigi, Londra, Roma o Lisbona, tra le altre. Questa offerta comprende anche tratte a lunga percorrenza: voli verso destinazioni negli Stati Uniti come New York, Miami o Los Angeles a partire da 184 euro a tratta. Iberia vola verso 18 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina e tutte sono incluse in questa promozione. Sarà quindi possibile viaggiare a San Juan de Puerto Rico, Bogotá o Rio de Janeiro a partire da 242 euro a tratta. L’Asia è la grande novità quest’anno. Nel dicembre dello scorso anno la compagnia aerea ha lanciato i voli per Doha, Qatar, e il 27 ottobre inizierà i voli per Tokyo. Entrambe le destinazioni sono ovviamente incluse in questa campagna di prezzi speciali, con biglietti rispettivamente da 358 e 366 euro a tratta”. “Se il cliente preferisce esperienze complete per evitare complicazioni, può scegliere di prenotare volo + hotel o volo + noleggio auto, tutto insieme, in modo che sia più economico che separatamente. Questa offerta è valida per gli acquisti da oggi fino al 23 settembre, per volare da oggi fino al 6 giugno 2025. Puoi consultare tutte le condizioni, nonché effettuare la prenotazione e l’acquisto dei biglietti su iberia.com e sull’app Iberia. Per pubblicizzare questa campagna di prezzi, Iberia ha ideato una diversa campagna di Marketing che fa appello al piacere di viaggiare con giochi di parole che uniscono origine e destinazione. Questi rispondono al momento vitale in cui il cliente trova se stesso e la sua possibile destinazione ideale. Si potrà vedere questa campagna a partire dal 2 settembre in TV, sui media digitali e in un circuito cittadino che comprende diverse stazioni della metropolitana di Madrid e lo schermo Callao”, conclude Iberia.

ROLLS-ROYCE: NOTEVOLI REPERTI ARCHEOLOGICI SCOPERTI NEL SITO DI FILTON, BRISTOL – Rolls-Royce informa: “Un piccolo insediamento preistorico (6000 a.C.-43 d.C.) è stato scoperto nel sito Rolls-Royce a Filton, Bristol, come parte dei continui miglioramenti infrastrutturali del sito. Gli archeologi assegnati al sito di Bristol, AOC Archaeology Group supportato da AECOM, hanno intrapreso una trincea di prova, un mezzo per esaminare un campione di un sito per verificare qualsiasi cosa che abbia importanza archeologica prima delle attività di costruzione. Durante questo lavoro hanno identificato un recinto a doppio fossato che definisce l’estremità settentrionale dell’insediamento, insieme a diverse buche per palo e vari piccoli frammenti di ceramica di base, il che suggerisce uno o più semplici piccoli edifici di qualche tipo. Diverse fosse e un piccolo recinto, probabilmente utilizzati per tenere gli animali, sono stati individuati all’interno di questo insediamento. Gli archeologi hanno anche scoperto prove di un individuo che si pensa sia vissuto durante l’insediamento romano dell’area più ampia, con i resti trovati a nord dell’insediamento con doppio fossato. Tutti i reperti, compresi i resti umani, sono attualmente in mano agli archeologi per la pulizia e l’elaborazione e alla fine saranno conservati in un museo locale”. George Mitchell, Vice President – Infrastructure, UK&I Early Lifecycle Defence, ha affermato: “La scoperta sia del piccolo insediamento preistorico che dei resti umani sepolti hanno rappresentato un affascinante arco per i nostri continui miglioramenti infrastrutturali del sito di Bristol e hanno acceso l’immaginazione del nostro team. È stato durante i lavori di bonifica del terreno, che includono la pulizia per rimuovere eventuali inquinanti accumulatisi nel corso di decenni di costruzione e collaudo di motori, che sono state scoperte le straordinarie scoperte”. Il Group Property Programme Executive, Daniel Lock, ha aggiunto: “Questi reperti archeologici hanno arricchito la ricca storia del sito di Filton, un luogo che ha resistito alle prove della Seconda guerra mondiale. Il team di Bristol non vede l’ora di sfruttare questo slancio e continuare ad aggiornare e investire nel futuro del sito”. “Tutti i lavori nelle aree interessate sono stati temporaneamente sospesi per facilitare una valutazione approfondita e la conservazione dei reperti. All’archeologo della contea è stata fornita una planimetria del sito e diverse foto di queste caratteristiche archeologiche. Sono felici che il sito sia stato registrato e scavato con una qualità adeguata e hanno firmato l’autorizzazione per l’area. Non saranno necessari ulteriori lavori archeologici in queste aree del sito precedentemente monitorate, consentendo ai lavori di trasformazione del sito di continuare in quest’area”, conclude Rolls-Royce.

NUOVO CONTRATTO PER LA JAVELIN JOINT VENTURE – L’U.S. Army ha assegnato alla Javelin Joint Venture (JJV) un follow-on fiscal year 2024 production contract for Javelin® missiles and associated equipment and services per un valore totale di 1,3 miliardi di dollari. Essendo il più grande single-year Javelin production contract fino ad oggi, questo è il primo follow-on award che fa parte di un indefinite-delivery, indefinite-quantity (IDIQ) production contract inizialmente assegnato a maggio 2023. “Ora più che mai, Javelin è riconosciuto come il combat-proven anti-armor weapon system più efficace e collaudato al mondo”, ha affermato Andy Amaro, JJV president and Javelin program director at Raytheon, an RTX business. “Con la crescente domanda in tutto il mondo, la nostra capacità di aumentare la produzione per supportare il nostro Army customer e gli utenti globali è ora più importante che mai”, ha affermato Dave Pantano, JJV vice president and Lockheed Martin Javelin program director. Javelin è sviluppato e prodotto da JJV tra Raytheon a Tucson, Arizona e Lockheed Martin a Orlando, Florida.

QANTAS GROUP: ‘SAME JOB SAME PAY’ AGREEMENT REACHED CON FAAA PER I QANTAS MAINLINE CABIN CREW – Qantas Group informa: “A dicembre 2023, il governo ha approvato la sua ‘Same Job Same Pay’ legislation, che riguarda alcuni long-standing workforce arrangements utilizzati da Qantas e da numerose altre aziende. Dopo le discussioni con la Flight Attendants Association Australia (FAAA), oggi Qantas ha confermato che sosterrà le tre Same Job Same Pay applications del sindacato per il suo short-haul cabin crew con la Fair Work Commission (FWC). Separatamente da queste domande, Qantas ha anche raggiunto un accordo di principio con la FAAA in merito alla sua long-haul cabin crew workforce. Qantas e la FAAA hanno discusso su come bilanciare gli impatti della nuova legislazione sulle short-haul and long-haul cabin crew workforces in un modo che consenta alla compagnia aerea di mantenere la migliore posizione competitiva possibile e un business sostenibile per il futuro. La decisione di supportare le applicazioni si tradurrà in un aumento di stipendio per circa 800 Qantas short-haul cabin crew, con gli importi finali da elaborare come parte delle discussioni in corso con la FAAA e l’approvazione della FWC. L’accordo di principio per modificare l’attuale Long Haul Cabin Crew Enterprise Agreement per circa 2.500 international crew per ricevere aumenti di stipendio in linea con il Qantas short-haul crew, garantisce inoltre che abbiano accesso al nuovo velivolo A350-1000 Ultra Long Range, inclusi i voli Project Sunrise. Qantas continuerà a impegnarsi con i long-haul cabin crew e i loro rappresentanti in merito alle modifiche proposte, che sono anche soggette al voto dei dipendenti”. Catherine Walsh, Chief People Officer, Qantas Group, afferma: “Il nostro personale continua a offrire un servizio eccezionale ai nostri clienti ogni giorno. Abbiamo avuto un impegno positivo con la FAAA mentre lavoriamo insieme per soddisfare i requisiti della legislazione, assicurando al contempo che la nostra attività possa continuare a crescere e competere. La decisione di supportare le Qantas Domestic Same Job Same Pay applications si tradurrà in aumenti salariali per centinaia di membri del nostro short-haul cabin crew. L’accordo di principio che abbiamo raggiunto con la FAAA, se votato dai dipendenti, comporterà anche un aumento di stipendio per la maggior parte dei long-haul cabin crew, garantendo al contempo che la nostra attività internazionale possa continuare a crescere in un ambiente fortemente competitivo”.