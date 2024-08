Qantas Group si prepara a ricevere il suo primo A321XLR il prossimo anno

Qantas Group informa: “I piloti Qantas hanno iniziato l’addestramento in preparazione del primo aereo Airbus A321XLR che arriverà in Australia l’anno prossimo, con la compagnia aerea che oggi conferma l’esperienza di cabina che i clienti possono aspettarsi a bordo.

Come parte del programma di rinnovo della flotta di Qantas, sono stati ordinati 28 aerei A321XLR come parte della sostituzione progressiva della sua flotta di aerei Boeing 737 nel prossimo decennio, con il primo in arrivo ad aprile 2025. L’A321XLR è la variante a più lungo raggio della famiglia Airbus A320, che consentirà a Qantas di aprire nuove rotte non-stop che non sono praticabili con gli aerei esistenti.

La nuova flotta offrirà un’esperienza di volo più confortevole per i clienti con una cabina più silenziosa, offrirà operazioni più affidabili e genererà meno emissioni per posto rispetto all’aeromobile che sostituisce.

In vista dell’arrivo del primo A321XLR, i piloti Qantas hanno iniziato l’addestramento su un nuovo CAE 7000XR Series A320 simulator che è stato spedito da Montreal, Canada, verso l’Australia all’inizio dell’anno, in un viaggio di 34 giorni. Si prevede che più di 240 piloti Qantas saranno addestrati sull’aeromobile A321XLR nei prossimi tre anni, aprendo nuovi percorsi di carriera e opportunità promozionali.

I piloti trascorreranno fino a 60 ore nel nuovo simulatore come parte del loro training program più ampio, per poi tornare ogni anno per quattro sessioni di formazione ricorrenti. Il simulatore è dotato delle ultime tecnologie e sarà uno dei pochi al mondo dotato di dual head-up display.

Il simulatore dell’A320 ha sede nel nuovo Sydney Flight Training Centre, che dovrebbe essere pienamente operativo con l’aggiunta di altri simulatori di volo e training equipment entro la fine dell’anno. Inoltre, circa 2.000 cabin crew saranno progressivamente formati sul nuovo tipo di aeromobile man mano che entrerà a far parte della flotta”.

“La cabina e i sedili del nuovo Qantas A321XLR sono stati progettati con un’attenzione particolare alla massimizzazione del comfort dei passeggeri. I clienti possono aspettarsi:

– Un Economy seat più comodo, più largo del sedile del 737 con un’imbottitura extra comfort.

– Gli overhead bins più grandi di qualsiasi aeromobile single-aisle, che consentono il 60% in più di bagagli rispetto al 737.

– Un senso di spaziosità nella cabina, con soffitti più alti, finestrini più grandi e una cabina più larga del 737.

– Wi-Fi veloce e gratuito che consente a tutti i clienti in volo di rimanere connessi su più dispositivi, nonché l’app Qantas Entertainment migliorata per lo streaming di contenuti sul proprio dispositivo.

– Posti per 197 passeggeri in due cabine, con 20 Business seats in una configurazione 2-2 e 177 Economy seats in una configurazione 3-3″, prosegue Qantas Group.

Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, ha affermato: “Qantas sarà una delle prime compagnie aeree al mondo a operare l’A321XLR e prima dell’arrivo del nostro primo aereo l’anno prossimo, abbiamo iniziato la formazione dei piloti e finalizzato i dettagli dell’esperienza del cliente. Quasi la metà di tutti i clienti che Qantas trasporta ogni anno viaggia sulla nostra flotta 737, quindi l’aereo A321XLR che abbiamo ordinato per sostituirli sarà incredibilmente importante per il nostro futuro.

I nuovi aerei significano più posti di lavoro, formazione e opportunità di promozione per il nostro personale e formeremo più di 240 piloti sul nuovo aereo nei prossimi tre anni.

L’A321XLR è un aereo fantastico per far parte della nostra flotta di prossima generazione, la sua autonomia e versatilità ci daranno l’opportunità di esplorare più rotte non-stop e di operarle in modo economicamente conveniente.

I QantasLink A220 e la Jetstar A320neo family già ricevuti come parte del nostro programma di rinnovo della flotta di gruppo stanno apportando notevoli miglioramenti nei costi di gestione, nella flessibilità della rete, nel comfort dei passeggeri e nelle emissioni”.

“L’A321XLR di Qantas sarà configurato per ospitare 197 persone (20 business, 177 economy), un aumento del 13% nell’intera cabina senza riduzione dello spazio tra i sedili e un aumento del 66% dei premium seats.

L’A321XLR può volare circa 3.000 km in più rispetto al 737 (8.700 km) e apre una gamma più ampia di rotte domestiche dirette e rotte internazionali a corto raggio (ad esempio, Sud-est asiatico, isole del Pacifico).

L’A321XLR di Qantas sarà dotato di motori Pratt & Whitney GTF PW1100G-JM. Il velivolo migliora i livelli di rumore rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Su per seat basis, si prevede che l’A321XLR bruci meno carburante rispetto all’aeromobile 737 che sostituisce.

I dipendenti Qantas stanno aiutando a dare un nome alla nuova flotta di aeromobili sotto il tema Walks, Rivers and Roads, come omaggio alle opportunità di viaggio iconiche in tutta l’Australia e all’importanza di collegare questo vasto paesaggio e oltre. Il primo aeromobile ad arrivare si chiamerà Great Ocean Road“, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Airways Limited)