Embraer celebra il 55° anniversario e 35 anni di quotazione in borsa con un evento presso il Brazilian stock market

Embraer informa: “Embraer ha riunito azionisti, investitori e analisti finanziari presso l’headquarters of B3, São Paulo Stock Exchange, per celebrare 35 anni come società quotata in borsa, in mezzo ai festeggiamenti per il suo 55° anniversario, celebrato il 19 agosto. Durante l’evento, i dirigenti dell’azienda hanno descritto in dettaglio la loro strategia di crescita per i prossimi anni e le ragioni alla base del rafforzamento delle performance finanziarie dell’azienda negli ultimi anni”.

“Stiamo attualmente raccogliendo i risultati di un intenso ciclo di investimenti nel nostro portafoglio prodotti esistente, che ha portato a un aumento significativo di fatturato e redditività. Il capital market ha riconosciuto questo periodo prospero per Embraer attraverso il sostanziale apprezzamento delle nostre azioni quest’anno. Siamo ottimisti e fiduciosi sul futuro, pronti a fornire risultati molto positivi nel 2024”, afferma il CFO di Embraer, Antonio Carlos Garcia.

“Con un order book al suo livello più alto in sette anni, pari a $21 miliardi nel secondo trimestre, la società prevede di concludere il 2024 con ricavi compresi tra $6,0 e $6,4 miliardi. Dal 2020, la società ha registrato un aumento del 49,8% in questa metrica, considerando la chiusura del secondo trimestre 2024. L’adjusted EBIT margin, che è stato negativo (-2,7%) nel 2020, dovrebbe chiudere il 2024 con circa 10 punti percentuali in più, nell’intervallo tra il 6,5% e il 7,5%.

In risposta all’aumento della produzione di aeromobili e alla prevista crescita futura, Embraer sta investendo in iniziative come lo sviluppo di nuove tecnologie, l’espansione dei servizi aeronautici e progetti volti a migliorare ed espandere l’attività industriale. In quanto maggiore esportatore brasiliano di alta tecnologia, l’azienda è ben posizionata in tutti i suoi segmenti operativi: commercial aviation, business aviation, defense, services“.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)