Dassault Aviation: la Serbia acquisirà 12 Rafale

Dassault Aviation informa: “Alla presenza del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e del Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, il Presidente e CEO di Dassault Aviation, Éric Trappier, ha firmato a Belgrado con il Minister of Defense of the Republic of Serbia, Bratislav Gasic, un contratto per l’acquisto di 12 Rafale per equipaggiare l’Air Force and Air Defence delle Serbian Armed Forces.

Questo contratto riflette l’importanza delle relazioni bilaterali tra Francia e Serbia e testimonia la determinazione di entrambi i Presidenti a rendere questa partnership un successo. Ancora una volta, conferma il Rafale come vettore essenziale della sovranità nazionale”.

“A nome di Dassault Aviation e dei suoi partner, vorrei ringraziare le autorità serbe per la fiducia che hanno riposto in noi scegliendo il Rafale e assicurare loro il nostro totale impegno a rendere la sua integrazione nelle Forze Armate Serbe un successo. La decisione della Serbia di dotarsi per la prima volta di un aereo Dassault conferma la superiorità operativa del Rafale e la sua comprovata eccellenza nel servire gli interessi sovrani di una nazione”, ha dichiarato Éric Trappier.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)