Emirates raddoppia la partnership connectivity in un anno, aprendo opportunità per raggiungere quasi 1.700 città globali oltre il suo network

Nell’ultimo anno Emirates ha raddoppiato il numero di città che offre oltre il proprio network, sbloccando opportunità di viaggio verso quasi 1.700 città aggiuntive. Ciò ha consentito a una media di oltre 61.000 passeggeri di connettersi senza soluzione di continuità sui network condivisi di Emirates e dei suoi partner ogni settimana.

“Grazie alla creazione di nuove partnership e al rafforzamento di quelle esistenti nel transport ecosystem, la compagnia aerea offre una serie di opzioni di viaggio aggiuntive insieme a 31 code sharing, 118 interline e 13 rail and helicopter services partners. Avere 162 partner in oltre 100 paesi significa una rete estesa con più e migliori collegamenti per i viaggiatori, itinerari con biglietti singoli senza soluzione di continuità, trasferimenti bagagli migliorati, vantaggi per i frequent flyer, accesso alle lounge e altri vantaggi, per garantire un’esperienza di viaggio fluida in ogni punto di contatto.

Per i clienti delle partner airlines che volano con Emirates, le destinazioni più gettonate sono ancora più vicine grazie al solido network di Emirates con oltre 140 destinazioni e alla connettività senza intoppi offerta a DXB, completata da esperienze leader del settore a terra e in volo, tutte facilmente raggiungibili.

Nell’ultimo anno Emirates ha lanciato 16 nuove partnership che includono codeshares con Avianca e Batik Air Malaysia. La compagnia aerea ha anche finalizzato e implementato interline arrangements con KAM Air, Sri Lankan Airlines, Condor, Flynas, Viva Aerobus, Sun Express, Maldivian, Siberia Airlines e Kenya Airways.

Dall’aereo al treno, i clienti Emirates possono usufruire di collegamenti rapidi per le città di tutta Europa attraverso codeshare partnerships con Trenitalia, Spanish Rail Renfe, Austrian Rail OBB e Swedish Rail SJ. La compagnia aerea è stata anche la prima compagnia aerea full-service a stipulare una innovativa interline partnershipe con BLADE, una urban air-mobility company, per offrire ai clienti Emirates voli in elicottero tra Nizza e Monaco con un unico biglietto”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer Emirates Airline, ha affermato: “Nell’ultimo anno abbiamo raddoppiato la strategia di approfondimento della nostra presenza globale ed espansione della nostra impronta in sei continenti, stringendo nuove partnership con compagnie aeree, partner ferroviari e operatori di mobilità aerea che la pensano come noi per offrire un’ampia scelta di destinazioni successive, opzioni di connettività e un accesso “last mile” senza interruzioni per i viaggiatori come mai prima d’ora. Mentre la crescita organica sarà sempre al centro dei nostri piani, continueremo a sfruttare la forza delle reti complementari dei nostri partner come parte del nostro impegno per aiutare i nostri clienti a raggiungere ogni angolo del mondo nel modo più semplice possibile. La connettività di livello mondiale mantiene le economie forti e resilienti e le nostre ambizioni di crescita delle partnership sono in linea con la Dubai’s D33 strategy, per rendere la nostra casa e hub la città più connessa al mondo, attraendo affari, turismo e investimenti da tutto il mondo”.

“Nel corso degli anni, le numerose partnership di Emirates hanno aperto la strada alla compagnia aerea per formare network solidi che non solo collegano i clienti a punti unici, ma forniscono anche i vantaggi dell’ottimizzazione degli orari, connettività senza interruzioni a DXB con accesso al Terminal 3, nonché vantaggi reciproci di fedeltà. La sua partnership fondamentale con flydubai è un esempio eccezionale di come la cooperazione congiunta produca viaggi più fluidi e maggiori vantaggi per i clienti. Oggi i clienti hanno accesso a oltre 230 destinazioni in 100 paesi, con 275 codeshare flights tra cui scegliere in un giorno medio. I clienti Emirates possono prenotare voli per oltre 90 destinazioni flydubai uniche e i clienti flydubai possono scegliere tra oltre 100 destinazioni Emirates. Di conseguenza, oltre 17,5 milioni di passeggeri si sono collegati alle reti congiunte di Emirates e flydubai da quando la partnership è stata lanciata nel 2017.

Per leisure travellers diretti a destinazioni popolari come le Maldive, l’esclusiva interline partnership di Emirates con Maldivian consente ai clienti di accedere a 16 isole oltre a Male. La partnership di Emirates con Pro Flight Zambia fornisce l’accesso a 13 punti serviti dalla compagnia aerea dell’Africa meridionale.

Le principali partnership della compagnia aerea con United, Air Canada e Qantas continuano a offrire ai propri clienti un accesso senza pari a oltre 350 destinazioni in Nord, Centro e Sud America, Australia e Nuova Zelanda, ampliando le opportunità di collegamento, fornendo una reciprocità senza pari nei programmi fedeltà, nonché altri world-class customer benefits come l’accesso alle lounge”, prosegue Emirates.

“Emirates continua ad ampliare le city pairs su un singolo biglietto e ad aumentare la connettività e la scelta attraverso una serie di altre partnership strategiche nel network della compagnia aerea, tra cui:

Americhe: i clienti Emirates possono accedere a oltre 375 città tramite United, Air Canada e altre partner airlines in Canada, Messico, Isole dei Caraibi e America centrale e meridionale. I clienti che si collegano sulla rete di Emirates in poi da Dubai possono scegliere tra destinazioni uniche in Medio Oriente, Africa, Asia centrale e meridionale.

Europa: i viaggiatori possono accedere a oltre 380 città tramite sette codeshare, 33 interline e 12 rail and air mobility partners, tra cui Condor, ITA Airways, Air Malta, Air Baltic, Aegean Airlines, TAP Portugal e Siberia Airlines, oltre ai rail partners di Emirates in Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria e Svezia, che forniscono trasferimenti a terra e flessibilità per esplorare più città con un unico biglietto.

Asia: il network asiatico di Emirates è ulteriormente rafforzata dai 12 codeshare partners e dai 42 interline partners della compagnia aerea, che raggiungono oltre 500 città popolari in Estremo Oriente, Asia occidentale e Oceano Indiano, così come in Medio Oriente.

Australia: la partnership di lunga data di Emirates con Qantas fornisce l’accesso a oltre 85 città australiane, mentre i clienti Qantas possono volare con Emirates a Dubai e accedere a oltre 45 città in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, oltre all’attuale network internazionale di Qantas.

Africa: la presenza di Emirates in Africa si espande a oltre 210 punti regionali attraverso 5 codeshare e 18 interline partners, offrendo connettività e valore superiori per i clienti, con più opzioni di volo verso punti regionali più piccoli in tutto il continente.

Emirates Skywards, il programma fedeltà della compagnia aerea, ed Emirates SkyCargo lavorano a stretto contatto con i codeshare and interline partners per supportare e integrare complement network and loyalty programme frameworks, assicurando che sia i passeggeri che i cargo customers raccolgano tutti i vantaggi delle principali partnership della compagnia aerea. Dal punto di vista operativo, Emirates Airport Services svolge un ruolo fondamentale per garantire che i team siano a disposizione per assistere i clienti, in modo che possano passare senza problemi da un volo all’altro e accedere alle lounge dedicate a Dubai e fuori sede della compagnia aerea.

Per maggiori informazioni sugli airline partners https://www.emirates.com/english/travel-partners/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)