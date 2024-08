RTX avvia l’espansione della Spokane facility per aumentare la produzione di Carbon Brake

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha celebrato l’inizio dei lavori di espansione presso la Spokane carbon brake production facility. Funzionari del governo locale, leader della comunità, partner del settore e la dirigenza di Collins hanno celebrato l’evento presso il sito di produzione.

“Il sito aggiungerà 70.000 piedi quadrati al suo spazio di produzione, aumentando l’impronta del sito del 50%, per aumentare la capacità produttiva. Collins ha un ruolo significativo nell’economia locale e questo progetto rafforza ulteriormente l’impegno verso la crescita della forza lavoro per soddisfare le richieste del settore, aggiungendo circa 80 posti di lavoro.

Questa struttura amplierà la carbon brakes production capacity nella Spokane region, per soddisfare la domanda da parte dei commercial aviation and military customer che è programmata per i prossimi anni”, afferma Collins Aerospace.

“Collins Aerospace è una parte fondamentale della aerospace supply chain di importanza critica nello stato di Washington e siamo orgogliosi di averli a Spokane”, ha affermato il Lieutenant Governor, Denny Heck. “Questa espansione aggiunge posti di lavoro di alta qualità e rafforza la Washington’s leadership nella produzione avanzata e nelle tecnologie aerospaziali”.

“Oggi celebriamo questa pietra miliare con i nostri partner del settore, clienti, leader della comunità e dipendenti, che sono fondamentali nel supportare questo progresso nell’innovazione tecnologica e nell’economia locale di Spokane”, ha affermato Matt Maurer, vice president and general manager for Landing Systems at Collins Aerospace. “Questa espansione è l’ultimo sviluppo nella Pacific Northwest region in termini di innovazione tecnica avanzata e capacità produttiva, per supportare la crescente domanda per i nostri carbon brakes”.

“La Spokane facility è uno dei tre carbon brake production sites presso Collins Aerospace, specializzati nella produzione di braking systems con la DURACARB® carbon disk technology”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa RTX – Collins Aerospace – Photo Credits: RTX – Collins Aerospace)