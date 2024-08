News Brevi – 31.08.2024

L’ICAO ONORA L’AVIATION EXPERT JOHN METTROP CON IL PRESTIGIOSO WALTER BINAGHI AIR NAVIGATION COMMISSION LAUREL AWARD – L’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha assegnato il Walter Binaghi Air Navigation Commission Laurel Award a John Mettrop Regno Unito, riconoscendo il suo contributo alla sicurezza e all’efficienza dell’aviazione globale. “La cerimonia di premiazione si è svolta durante la ICAO 14th Air Navigation Conference. Il riconoscimento del signor Mettrop arriva dopo una brillante carriera di 35 anni dedicata al progresso degli standard internazionali dell’aviazione civile. Rinomato per la sua competenza in Communication, Navigation, Surveillance (CNS) and Spectrum management, Mettrop ha svolto un ruolo fondamentale nel dare forma al quadro tecnico che sostiene la moderna sicurezza dell’aviazione. Il suo lavoro è stato determinante nello sviluppo di standard globali che garantiscono la sicurezza e l’efficienza continue dei viaggi aerei in tutto il mondo. Questo premio arriva in un momento cruciale per l’aviazione globale. Mentre il settore affronta la ripresa post-pandemia, le tecnologie emergenti e le crescenti preoccupazioni ambientali, la competenza del signor Mettrop in spectrum management è più rilevante che mai. Il suo lavoro supporta direttamente gli sforzi in corso dell’ICAO per modernizzare gli air traffic management systems e migliorare la sostenibilità dei viaggi aerei. L’implementazione di nuove radiocommunication technologies e l’uso efficiente dello spettro radio sono fondamentali per accogliere la crescita prevista del traffico aereo, mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza”, afferma l’ICAO. Mr. Junrong Liang, President of the Air Navigation Commission, ha elogiato il contributo del signor Mettrop. “Il lavoro del signor Mettrop esemplifica i più elevati standard di competenza e dedizione nel nostro campo. La sua capacità di affrontare complesse sfide tecniche promuovendo al contempo la cooperazione internazionale ha notevolmente migliorato la missione dell’ICAO di garantire viaggi aerei globali sicuri ed efficienti”. “Nel corso della sua carriera, Mettrop ha promosso partnership oltre i confini e le organizzazioni. I suoi sforzi di collaborazione con l’International Telecommunication Union (ITU), l’European Conference of Postal and Telecommunication (CEPT) e l’ICAO sono stati determinanti nel sostenere le esigenze dell’aviazione nell’allocazione dello spettro radio. Queste partnership sono state vitali per garantire le spectrum resources necessarie per la sicurezza e l’efficienza dell’aviazione. Nel suo discorso di accettazione, Mettrop ha sottolineato le entusiasmanti opportunità nel radio spectrum management for aviation. Ha immaginato un futuro in cui approcci innovativi a questo campo potrebbero migliorare ulteriormente air safety and efficiency, ispirando la prossima generazione di professionisti dell’aviazione. Il Walter Binaghi Air Navigation Commission Laurel Award, intitolato al primo Air Navigation Commission President dell’ICAO, rappresenta la dedizione dell’ICAO a coltivare competenza e innovazione nell’aviation safety. Questo prestigioso premio celebra i contributi di esperti come il Sig. Mettrop e rafforza l’importanza dell’eccellenza tecnica nella missione in corso dell’ICAO di migliorare i viaggi aerei globali. Mentre i viaggi aerei continuano a collegare più persone e luoghi in tutto il mondo, il lavoro dell’ICAO e degli esperti di aviazione come Mettrop rimane fondamentale per garantire cieli sicuri ed efficienti per tutti. I loro sforzi aprono la strada a entusiasmanti progressi nella connettività globale. Questi progressi danno sempre priorità ai più elevati standard di sicurezza e sostenibilità, affrontando le complesse sfide dell’aviazione moderna”, conclude l’ICAO.

ENAC: RIUNIONE IERI CON WIZZ AIR – Enac in un comunicato informa: “Si è svolta ieri, in Enac, una riunione con la compagnia aerea Wizz Air per un resoconto sui disservizi che hanno interessato centinaia di passeggeri, a metà agosto, presso gli aeroporti portoghesi di Madeira e di Faro”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Soddisfatti del confronto con Wizz Air, che ribadisce il ruolo di Enac, quale organismo nazionale di vigilanza sulla normativa europea a tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disservizi. L’esponenziale crescita del traffico aereo non può infatti prescindere dalla assoluta centralità del passeggero, sia in termini di sicurezza che di qualità del servizio”.

WIZZ AIR: NOTA SUL RIMBORSO DEI PASSEGGERI DEI VOLI TRA ROMA E MADEIRA – In un comunicato nella giornata di ieri, Wizz Air informa: “Come già comunicato all’ENAC nel corso di un incontro avvenuto questa mattina (NdR: ieri), Wizz Air si impegna a rimborsare i passeggeri dei voli da Roma a Madeira e da Madeira a Roma, previsti lo scorso 15 agosto, offrendo un pacchetto comprensivo delle spese sostenute per alloggio, trasporto e pasti. I clienti interessati dovranno presentare una richiesta di rimborso, comprensiva delle ricevute necessarie, attraverso il sito di Wizz Air. Wizz Air si rammarica per l’inconveniente subito dai passeggeri e assicura che il suo personale ha fatto tutto il possibile per soddisfare le loro esigenze. Ciò ha incluso anche l’organizzazione di un volo di emergenza in quella che è stata una situazione straordinaria, al di fuori del controllo della compagnia aerea, e che ha comportato numerose cancellazioni e deviazioni di voli nell’arco di diversi giorni. La sicurezza dei suoi passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air”.

DELTA SOSTIENE LA CONNETTIVITA’ E L’INTRATTENIMENTO A BORDO – Delta informa: “Julian Anugom, Director of the In-Flight Entertainment and Connectivity (IFEC) Platform at Delta Air Lines, mette in luce il suo lavoro nell’innovazione in volo. Julian Anugom, nato e cresciuto a Owerri, nello stato di Imo, Nigeria, ha assunto un ruolo innovativo nel settore dell’aviazione. In qualità di Director of the In-Flight Entertainment and Connectivity (IFEC) Platform at Delta Air Lines, il percorso di Anugom è un racconto stimolante di passione, innovazione e dedizione. Prima di entrare in Delta, Anugom ha co-fondato Connected Assurance, una società di consulenza, con due partner. La loro competenza nelle soluzioni di connettività li ha portati a svolgere attività di consulenza per la compagnia aerea per circa tre mesi. In qualità di direttore della IFEC Platform, Anugom guida lo sviluppo e il potenziamento dei sistemi di intrattenimento e connettività in volo di Delta, risolvendo al contempo problemi complessi. Il suo team ha raggiunto traguardi notevoli, tra cui lo sviluppo e il lancio di Delta Sync Wi-Fi e Delta Sync seatback”. “Delta Sync, un sistema di connettività che offre ai membri Delta SkyMiles accesso gratuito a Internet a bordo, è attualmente attivo su circa 700 aeromobili, mentre Delta Sync seatback, un prodotto che offre ai clienti un’esperienza personalizzata simile a una Smart TV da salotto, è attualmente attivo su oltre 330 aeromobili. Il team di Anugom sta sviluppando un nuovo internet system per regional aircraft, il cui lancio è previsto per l’inizio dell’anno prossimo. Si prevede che il nuovo sistema Internet verrà implementato su oltre 400 Delta regional aircraft”, conclude Delta.

SAAB SIGLA CONTRATTO CON L’U.S. ARMY – L’U.S. Army ha assegnato a Saab un Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) contract, che consente all’esercito americano di effettuare ordini fino a 494 milioni di dollari in cinque anni per l’XM919 Individual Assault Munition (IAM) programme. La soluzione di Saab è l’AT4CS TW (Confined Space Tandem Warhead). I valori degli ordini saranno stabiliti individualmente quando un ordine viene effettuato nell’ambito del contratto IDIQ. Saab ha consegnato oltre 700.000 AT4 system agli Stati Uniti.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO IN GHANA – Delta informa: “Da quando ha iniziato la sua carriera in Delta Air Lines 17 anni fa, Sarah Djabaki Annan, Operations Service Manager (ACC) in Ghana, ha mantenuto un apprezzamento duraturo per la compagnia aerea con base negli Stati Uniti per molte ragioni. L’introduzione di Annan in Delta è avvenuta quando la compagnia aerea è entrata per la prima volta nel mercato ghanese nel 2006. Ciò ha fornito ad Annan una prospettiva unica sulle sfide che Delta ha dovuto affrontare, il tutto mantenendo una reputazione di eccellenza. L’Accra-based operations manager è orgogliosa di essere associata a Delta per il suo impegno nella comunità, in particolare per le breast cancer awareness and youth development initiatives nel paese”. “Negli anni, ho assistito a cambiamenti chiave, tra cui il passaggio dalla biglietteria cartacea a quella elettronica e il progresso tecnologico degli aeroporti in Ghana e in tutto il mondo, rendendo l’esperienza di viaggio più fluida”, afferma Sarah Djabaki Annan. “Come prima compagnia aerea statunitense ad avviare il servizio per il Ghana, Delta rimane il più grande operatore nel mercato USA-Ghana, offrendo un servizio giornaliero tutto l’anno da New York-JFK. Inoltre, a fine ottobre 2024, Delta aggiornerà i suoi aeromobili che servono il Ghana con l’Airbus A330-900neo da 281 posti, aggiungendo circa 1.000 posti in più ogni settimana, offrendo il 30% in più di capacità tra il Ghana e gli Stati Uniti. L’aeromobile presenta quattro esperienze di cabina differenziate: Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin”, conclude Delta.