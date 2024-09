Emirates svela la nuova A380 livery dedicata all’Emirates Airline Foundation

Emirates ha lanciato una nuova A380 livery dedicata alla sensibilizzazione sul lavoro umanitario della Emirates Airline Foundation, che ha trasformato la vita di migliaia di bambini in tutto il mondo.

“Il design della livrea dell’A380 si ispira agli elementi giocosi del logo della Emirates Airline Foundation, incorporando il tema delle opere d’arte dei bambini con stelle pastello in verde chiaro, arancione caldo, azzurro e rosa tenue sulla fusoliera, completate da un messaggio audace che racchiude la missione della Fondazione: ‘Help to support children in need’. Anche tutti e quattro gli engine cowls dell’Emirates A380 sono stati adornati con la calda tonalità arancione, a simboleggiare un futuro migliore per i bambini più svantaggiati e vulnerabili che la Fondazione sostiene.

La nuova livrea ha portato il messaggio filantropico della compagnia aerea nei cieli e l’aereo si dirige oggi a Johannesburg, Sudafrica, dove la Fondazione sostiene due importanti progetti”, afferma Emirates.

“Operando sotto il patrocinio di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman & Chief Executive, Emirates Airline & Group, l’Emirates Airline Foundation è un’organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro che fornisce aiuti umanitari, filantropici e servizi essenziali per i bambini, con l’obiettivo di creare un impatto significativo, sostenibile e duraturo nelle comunità in cui opera.

Negli ultimi vent’anni la Emirates Airline Foundation ha supportato oltre 50 progetti, collaborando con numerose organizzazioni e ONG basate sulla comunità per approfondire il loro lavoro e soddisfare le esigenze critiche di sviluppo dei bambini per un alloggio sicuro, cibo e assistenza medica e l’emancipazione attraverso l’istruzione e lo sviluppo delle capacità, indipendentemente da geografia, background, associazioni politiche o religione. Il finanziamento dei progetti è reso possibile dalle generose donazioni effettuate a bordo o online da clienti, donatori e dipendenti Emirates.

I progetti supportati dalla Fondazione si sono concentrati principalmente nelle destinazioni Emirates, dove i dipendenti volontari della compagnia aerea possono donare attivamente il loro tempo e supervisionare la loro gestione”, prosegue Emirates.

“Attualmente la Fondazione supporta 14 ONG in 9 paesi. Nella sua sede di Dubai, la Fondazione supporta SAFE Centre for Autism, una struttura che offre un ambiente sicuro e inclusivo per i bambini che lottano con difficoltà di apprendimento complesse.

Nell’ultimo anno finanziario, altre 20 ONG hanno beneficiato della Fondazione, con oltre 500 biglietti aerei emessi da Emirates a volontari che svolgono missioni mediche, ingegneristiche e formative in tutto il mondo.

La Emirates Airline Foundation è regolamentata dall’Islamic Affairs and Charitable Activities Department di Dubai (IACAD) ed è autorizzata dal Government of Dubai.

Per saperne di più sui progetti attivi della Fondazione o per effettuare una donazione in denaro o in miglia Emirates Skywards, visitare www.emiratesairlinefoundation.org“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)