Volotea: al via il nuovo volo Verona – Salerno

Decolla oggi il nuovo volo da Verona alla volta di Salerno, operato in esclusiva da Volotea con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì.

“Per questo collegamento, Volotea, una delle compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, ha previsto un’offerta complessiva di quasi 13.000 posti in vendita.

Volotea continua a crescere e potenzia la sua base di Verona scegliendo Salerno come nuova destinazione e rendendo così ancora più semplice raggiungere dallo scalo veneto la Costiera Amalfitana, una meta apprezzata in tutto il mondo per la sua bellezza paesaggistica e culturale”, afferma Volotea.

“Inaugurando il collegamento esclusivo per Salerno, raggiungiamo un nuovo importante obiettivo per la nostra base operativa di Verona”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Questa nuova rotta non solo riduce le distanze tra la città veneta e uno dei centri turistici più apprezzati a livello internazionale, ma sostiene anche il territorio, aumentando l’afflusso di turisti incoming e creando nuove opportunità di viaggio”.

“Per il 2024, presso lo scalo aeroportuale scaligero, l’offerta di Volotea comprende un totale di 19 rotte, 9 verso l’Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024) e 10 verso l’estero, 2 in Spagna (Barcellona, Madrid – novità 2024), 3 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta e Zante), 2 in Francia (Parigi Orly e Bordeaux – novità 2024), 1 in Germania (Berlino), 1 in Danimarca (Copenaghen – novità 2024) e 1 in Repubblica Ceca (Praga – novità 2024).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)