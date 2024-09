Al via la Post Summer Campaign di Tap Air Portugal

TAP Air Portugal lancia la Post Summer Campaign, la campagna multi-destinazione per volare in Portogallo, Africa, Brasile, Stati Uniti, Canada, Messico e Venezuela.

“La campagna è attiva dal 3 settembre per viaggiare tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025 (ad esclusione del periodo dal 15 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025).

In vendita fino al 17 settembre, questa speciale promozione si applica a tutte le destinazioni operate da TAP Air Portugal.

TAP offre collegamenti diretti per Lisbona da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli e comodi collegamenti da Lisbona per Nord America, America Latina e Africa“, afferma TAP Air Portugal.

“Grazie al programma Portugal Stopover i passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto possono beneficiare – all’andata e al ritorno – di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.

Tutte le informazioni e le condizioni della campagna sono disponibili all’indirizzo https://www.flytap.com/en_pt/discount-flights o presso le agenzie di viaggio”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)