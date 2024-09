Pegasus Airlines seleziona Lufthansa Technik per A320 Family Base Maintenance Services

Pegasus Airlines ha affidato a Lufthansa Technik la fornitura di comprehensive Base Maintenance Services per la sua Airbus A320 family fleet in rapida crescita.

L’accordo triennale recentemente firmato include oltre 60 checks sugli aeromobili A320ceo, A320neo e A321neo della seconda compagnia aerea più grande della Turchia. Tutti i contracted services saranno eseguiti all’interno di una dedicated overhaul line presso Lufthansa Technik Sofia.

“Il contratto appena concluso e quindi l’intensificazione a lungo termine della nostra cooperazione con Lufthansa Technik ci offre flessibilità e allo stesso tempo garantisce i nostri elevati standard di qualità”, ha affermato Serife Akin, Senior Purchasing Director at Pegasus Airlines. “Con la nostra dedicated overhaul line presso Lufthansa Technik Sofia, siamo ora in una posizione ottimale per i prossimi anni. Supporta il nostro obiettivo di essere una delle principali compagnie aeree low cost del settore, semplificando i viaggi aerei e offrendo tariffe accessibili ai nostri stimati clienti”.

Marcus Motschenbacher, Vice President and Chief Commercial Officer Aircraft Maintenance Services at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Siamo lieti di offrire ai nostri clienti un servizio di alta qualità e di dare un prezioso contributo per garantire la stabilità delle loro operazioni di volo con revisioni affidabili. Abbiamo già una stretta e fiduciosa collaborazione con Pegasus Airlines, che ci consente di rispondere individualmente alle loro esigenze e siamo onorati di espandere la nostra relazione commerciale di successo”.

Negli ultimi anni, questa relazione ha già coperto, ad esempio, i Landing Gear Services e collaborazioni più brevi per i Base Maintenance Services. In quest’ultimo campo, il nuovo contratto segna ora il primo accordo pluriennale tra i due partner. Inoltre, Pegasus Airlines utilizza soluzioni della AVIATAR digital platform di Lufthansa Technik per l’ottimizzazione mirata delle sue operazioni tecniche.

Oltre a Lufthansa Technik Sofia, dove verranno eseguiti i checks per Pegasus, il global base maintenance network di Lufthansa Technik comprende inoltre importanti strutture in tre continenti, che servono un’ampia gamma di clienti da tutto il mondo con comprehensive aircraft checks. Il loro service portfolio spazia da C-, IL- or D-checks su short-, medium-, and long-haul aircraft, a modifications e altri servizi.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)