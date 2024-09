easyJet mette in vendita il programma per l’estate 2025

easyJet informa: “easyJet ha messo in vendita oggi il programma per l’estate 2025, con più di 7 milioni di posti disponibili su quasi 40.000 voli tra il 16 giugno e il 30 settembre 2025, per giocare d’anticipo e iniziare a programmare le vacanze per la prossima estate, assicurandosi le migliori tariffe.

Grazie alle circa 226 rotte da tutti i principali aeroporti italiani, i clienti di easyJet possono scegliere tra una vasta selezione di destinazioni per andare incontro ai gusti di tutti, da chi preferisce un’estate movimentata e ricca di avventure a chi invece aspetta le ferie estive per rilassarsi sotto l’ombrellone”.

“Tra il ventaglio di mete perfette per scoprire le bellezze e il fascino del Mediterraneo la prossima estate, non può mancare la Grecia, sinonimo di spiagge dorate, tramonti spettacolari e una vivace vita notturna, con destinazioni come Mykonos e Santorini, ma anche di luoghi che sono stati culla della cultura dell’Occidente, come Atene e Creta. Un’altra meta imperdibile per la prossima estate è la Croazia, per un mix perfetto di bellezze naturali, storia e architettura, raggiungibile dall’Italia con voli easyJet verso gli aeroporti di Dubrovnik, Spalato e Pola.

Per chi invece preferisce rimanere in Italia, Sicilia e Sardegna sono sempre tra le destinazioni preferite degli italiani. Grazie ai collegamenti easyJet verso Catania, Palermo e Comiso, i passeggeri potranno godere del mare, dell’ottima cucina e scoprire il ricco patrimonio culturale dell’isola; Cagliari e Olbia, invece, sono i punti di partenza ideali per esplorare la Sardegna in tutta la sua bellezza”, prosegue easyJet.

I voli sono disponibili da oggi per la prenotazione su easyJet.com e tramite l’app mobile.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)