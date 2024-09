All Nippon Airways introduce il suo primo aeromobile equipaggiato con AeroSHARK

All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese, rinomata per i suoi “FLYING HONU” turtle-themed Airbus A380, ha accolto oggi un altro aereo ispirato alla vita marina nella sua flotta: il suo primo Boeing 777 equipaggiato con AeroSHARK.

“Questa rivoluzionaria surface technology è ispirata alla shark skin, riduce la resistenza e migliora la fuel efficiency. ANA è la prima compagnia aerea individuale ad operare sia le passenger che le freighter variants del Boeing 777 con questa innovazione.

Il primo Boeing 777F modificato (JA771F) ha iniziato oggi gli scheduled cargo flights, con l’intenzione di estendere la tecnologia AeroSHARK a un passenger aircraft (JA796A) entro la prossima primavera, rafforzando l’impegno di ANA nell’investimento in fuel efficient technologies che riducono le emissioni.

AeroSHARK, uno sviluppo congiunto di Lufthansa Technik e BASF, è un functional surface film ispirato alla drag-reducing structure della sharkskin. Il film presenta nervature di circa 50 micrometri di dimensione, chiamate riblets. Guidato da vicino da Lufthansa Technik, l’MRO partner di ANA ha recentemente applicato diverse centinaia di metri quadrati di questi riblet films alla fusoliera di JA771F, che è rientrato in servizio commerciale oggi con il primo AeroSHARK-optimized flight da Tokyo-Narita a Chicago-O’Hare.

Sebbene la riblet modification sia quasi invisibile, si prevede che garantisca notevoli risparmi di carburante ed emissioni. I contracted Boeing 777F and 777-300ER aircraft avranno quasi l’intera fusoliera ricoperta dallo sharkskin-inspired film, con un risparmio annuo stimato di circa 250 tonnellate di carburante e 800 tonnellate di CO2 per ogni aereo”, affermano Lufthansa Technik e ANA.

“L’introduzione della tecnologia AeroSHARK sui nostri aerei Boeing 777 segna una pietra miliare significativa nella nostra strategia di sostenibilità, a supporto del nostro obiettivo più ampio di ridurre le emissioni di carbonio in tutta la nostra flotta”, ha affermato Kohei Tsuji, member of the board, executive vice president, engineering and maintenance center at ANA. “Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea al mondo a implementare questa tecnologia innovativa sia nella versione passeggeri che in quella cargo del Boeing 777, rafforzando il nostro impegno nel fornire eccellenza e ridurre la nostra impronta di carbonio”.

“Mentre ANA inizia le operazioni con due Boeing 777 dotati di riblet films, la compagnia aerea convaliderà l’efficacia di questa tecnologia nelle operazioni quotidiane di ANA, con l’intenzione di espanderne l’uso su altri aerei dello stesso tipo. Questa iniziativa fa parte della strategia ambientale a medio e lungo termine di ANA Group, che include l’iniziativa più ampia “ANA Future Promise” volta a realizzare una società sostenibile e promuovere l’ESG management”, proseguono Lufthansa Technik e ANA.

“Trarre ispirazione dalla natura è profondamente radicato nelle arti e nella cultura giapponese. Pertanto, quale compagnia aerea potrebbe essere più adatta per il nostro nature-inspired AeroSHARK della famosa ‘Inspiration of Japan’?” ha affermato Dennis Kohr, senior vice president corporate sales Asia Pacific at Lufthansa Technik. “Siamo lieti di estendere la nostra duratura e fruttuosa collaborazione con All Nippon Airways a una soluzione comprovata per ridurre la loro impronta di carbonio. Sono fiducioso che AeroSHARK supporterà ANA nel diventare una ever-greener ‘Inspiration of Japan’”.

“Lufthansa Technik detiene attualmente i Supplemental Type Certificates (STC) per la AeroSHARK modification di vari tipi di Boeing 777, che ora viene adottata da varie compagnie aeree in tutto il mondo. Circa 20 aerei a lungo raggio sono già operativi con la tecnologia in servizio in tutto il mondo e questo numero è in costante crescita.

BASF e Lufthansa Technik rimangono inoltre impegnati a sviluppare ulteriormente AeroSHARK per aiutare più compagnie aeree a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Gli sforzi attuali includono l’estensione delle approvazioni ad altri tipi di aeromobili e la copertura di aree di superficie più grandi. I calcoli iniziali del modello suggeriscono che la sharkskin technology potrebbe potenzialmente ridurre le emissioni di CO2 fino al 3% nella sua fase di massima espansione”, concludono Lufthansa Technik e ANA.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)