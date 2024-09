Volotea aumenta il proprio capitale di 100 milioni di euro e allarga la compagine sociale con l’ingresso di AEGEAN

Volotea ha annunciato oggi un aumento di capitale di 100 milioni di euro e l’ingresso di AEGEAN Airlines, il principale vettore greco e partner commerciale di Volotea dal 2021, nella propria compagine sociale. Questa operazione rafforza la posizione finanziaria di Volotea e consolida la partnership strategica con AEGEAN, con l’obiettivo di migliorare il posizionamento di entrambe le compagnie aeree nel continente e la loro capacità di rispondere ai cambiamenti del settore.

“Volotea ha rafforzato la sua base azionaria con un’iniezione di 50 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro verranno versati da AEGEAN. I restanti 25 milioni di euro saranno versati dagli attuali investitori della compagnia, tra cui il team di manager guidato dall’amministratore delegato e fondatore Carlos Muñoz. Un’altra tranche di fino a 50 milioni di euro dovrebbe essere versata entro il primo trimestre del 2025, con la stessa ripartizione.

Se il contributo della prima tranche di AEGEAN venisse convertito in azioni, questo corrisponderebbe ad una acquisizione del 13% delle quote di Volotea da parte del vettore greco. Se anche la seconda tranche verrà versata e successivamente convertita, la partecipazione complessiva di AEGEAN in Volotea potrebbe raggiungere il 21%”, afferma Volotea.

“L’ingresso di AEGEAN nella compagine sociale di Volotea rafforza la struttura finanziaria della compagnia di Barcellona e prevede anche una Joint Venture commerciale tra i due vettori, volta a rafforzare la posizione strategica e finanziaria di Volotea in Europa, per affrontare al meglio i prossimi sviluppi del settore, come l’approvazione da parte della Commissione Europea della fusione tra ITA Airways e Lufthansa, e l’evoluzione del panorama competitivo del mercato europeo. Inoltre, Volotea potrà rafforzare ulteriormente la sua presenza in Grecia, concentrandosi sulla crescita e sul miglioramento dei servizi nel Paese.

Dal 2021, le due compagnie aeree sono legate da un accordo bilaterale per commercializzare voli in code-share sulle rotte internazionali esistenti in Italia, Francia, Spagna e Grecia, consentendo ai clienti di ciascun vettore di beneficiare di una rete di destinazioni più vasta. A questo proposito, la Joint Venture commerciale firmata oggi ad Atene prevede anche l’ampliamento della collaborazione dell’accordo di code-share, così come l’ottimizzazione e la fornitura di servizi coordinati e potenziati, per garantire ai passeggeri una più ampia scelta in termini di connettività. L’operazione porterà anche ad un aumento dei posti in vendita e delle rotte in Grecia, in particolare verso le isole, ma anche all’attivazione di nuovi collegamenti internazionali dalla Francia e dall’Italia, mai serviti prima, per un totale complessivo di 140 collegamenti offerti dalle due compagnie. Inoltre, verranno rafforzate le posizioni di Atene e Salonicco come importanti hub internazionali e verrà ottimizzata la connettività con le isole greche, in particolare sulle rotte per Corfù, Heraklion e Rodi“, prosegue Volotea.

Afferma Carlos Muñoz, fondatore e Presidente di Volotea: “Oggi è un giorno estremamente importante per Volotea, perché questo aumento di capitale segna una significativa pietra miliare, dal punto di vista finanziario, per i nostri azionisti e rafforza l’accordo stretto con AEGEAN come partner strategico. Conosciamo AEGEAN e il suo team, guidato dal suo Presidente, Eftichios Vassilakis, nostro partner da diversi anni con cui condividiamo la stessa filosofia, i valori e la visione del consolidamento delle compagnie aeree europee. Siamo estremamente soddisfatti di questo nuovo passo nella nostra partnership di successo”.

Eftichios Vassilakis, presidente di AEGEAN, ha dichiarato: “AEGEAN e Volotea possono avere modelli operativi e prodotti diversi, ma sono per molti versi complementari e condividono una filosofia incentrata sul cliente. Stiamo investendo in Volotea perché crediamo nella strategia e nelle potenzialità del suo modello di business, ma anche per aumentare la nostra distribuzione in tre mercati molto importanti, Francia, Italia e Spagna. Con questa operazione potremo unire le forze per fornire una connettività più diretta da questi Paesi verso gli aeroporti regionali della Grecia. Carlos Muñoz e il suo team hanno fatto un eccellente lavoro per costruire la società e svilupparne il network di rotte, e siamo molto felici di unirci agli altri azionisti di Volotea, fornendo il capitale necessario al suo sviluppo. Inoltre, siamo fermamente convinti che in futuro, man mano che i due team collaboreranno e comprenderanno le reciproche capacità, verranno individuate ulteriori opportunità di lavorare in modo sinergico”.

“Volotea, riconosciuta per l’alta qualità del servizio e l’elevato tasso di soddisfazione dei clienti (NPS), è stata nominata “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa” da Skytrax (2023 e 2024) e “Compagnia Aerea Low-Cost Leader in Europa” ai World Travel Awards (2021, 2022 e 2024).

Il vettore ha chiuso l’ultimo anno fiscale con un fatturato di 694 milioni di euro, con una crescita del 24,6% rispetto all’anno precedente, e prevede di superare gli 800 milioni di euro di ricavi nel 2024, che si prospetta l’anno più redditizio di sempre. Inoltre, Volotea prevede di raggiungere un EBITDA di 110-120 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024, rispetto ai 100 milioni di euro raggiunti nello stesso periodo dello scorso anno. In termini di operatività, la compagnia aerea prevede di trasportare tra i 11,5 e i 12 milioni di passeggeri nel 2024 offrendo più di 450 rotte in 18 Paesi europei”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)