News Brevi – 03.09.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH CON UNO SCONTO DEL 20% – Ryanair informa: “Ryanair oggi (3 settembre) lancia una promozione flash di 48 ore con uno sconto del 20% sui viaggi nei mesi di settembre e novembre. Questa promozione a tempo limitato che termina alla mezzanotte di domani (4 settembre) offre un’imperdibile gamma di destinazioni attraverso il network leader del settore di Ryanair con oltre 235 destinazioni”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Mentre l’estate sta volgendo al termine, c’è ancora tanto tempo per prenotare una vacanza al sole di fine estate, soprattutto con la promozione flash di Ryanair che offre uno sconto del 20% fino alla mezzanotte di domani (4 settembre). Visita Ryanair.com per prenotare subito i tuoi voli a prezzi vantaggiosi”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR AD AGOSTO 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di agosto 2024. Ad agosto Ryanair Group ha trasportato 20,5 milioni di passeggeri (agosto 2023: 18,9 milioni, +8%), con un load factor del 96% (96% ad agosto 2023). Ryanair ha operato oltre 111.800 voli ad agosto 2024. Il dato rolling sui 12 mesi ad agosto 2024 si attesta a 192,0 milioni di passeggeri (+8%), con un load factor del 94% (invariato).

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 4 settembre compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

PROCEDE IL ROLL-OUT DEI DELTA SYNC SEATBACK SU PIU’ AEREI – Un anno dopo il debutto di Delta Sync seatback sul primo A321ceo, i clienti che viaggiano su più di 330 aeromobili Delta possono ora godere dell’esperienza personalizzata che rende i seatback screens della compagnia aerea più simili a una smart TV, offrendo al contempo una serie di strumenti per i membri SkyMiles progettati per semplificare il loro viaggio. Delta Sync seatback è ora disponibile su cinque tipi di flotta come parte della prima fase di lancio: tutti gli A321ceo, A320, A319, la maggior parte dei 75D e molti 738, che rappresentano il 40% del totale degli in-flight entertainment enplanements. Con oltre 165.000 seatback screens nella flotta Delta, la maggior parte di qualsiasi compagnia aerea con base negli Stati Uniti, la compagnia aerea prevede di iniziare a espandere il prodotto ad altri tipi di flotta a breve. “Abbiamo presentato ai clienti un seatback product significativo e pertinente al modo in cui affrontano le loro vite”, afferma Julieta McCurry, VP of In-Flight Entertainment and Connectivity Strategy. “I membri SkyMiles hanno già effettuato l’accesso a Delta Sync seatback più di un milione di volte, usufruendo di contenuti personalizzati durante la loro giornata di viaggio”. I clienti possono anche aspettarsi una importante in-flight entertainment software release sul loro seatback, che include aggiornamenti come una nuova entertainment view per bambini, flight tool ripensati e altro ancora, nonché miglioramenti delle performance e della stabilità della piattaforma. “Abbiamo imparato molto dai nostri clienti nel primo anno di Delta Sync seatback”, afferma McCurry. “Soprattutto, abbiamo imparato che Delta ha il polso della situazione su ciò che desiderano i clienti: un’esperienza di volo fluida, elevata e personalizzata. Il nostro obiettivo rimane quello di ascoltare, imparare e innovare per offrire esattamente questo”. Annunciato per la prima volta al CES 2023, Delta sta portando avanti il suo impegno leader del settore per portare il Wi-Fi veloce e gratuito presentato da T-Mobile all’intera flotta globale. Oggi, il Wi-Fi veloce e gratuito è disponibile per i soci SkyMiles su oltre il 90% della domestic fleet di Delta e si sta estendendo alle rotte internazionali. Delta Sync seatback è un esempio di come Delta stia utilizzando la potenza della connettività per offrire ancora più valore ai clienti. Gli utenti di Delta Sync seatback possono aspettarsi diverse nuove funzionalità come parte dell’ultima versione del software, tra cui nuovi modi per semplificare il viaggio giornaliero e una nuova My Flight experience. Tra i miglioramenti, a partire da settembre, BBC News si unirà all’elenco dei premier channels sulla Delta live satellite TV1, offrendo ai clienti l’accesso gratuito al giornalismo dell’emittente.

QANTAS CELEBRA IL LANCIO DEI VOLI DA MELBOURNE A HONOLULU – Qantas sta aggiungendo ulteriore capacità verso gli Stati Uniti con il lancio di voli diretti da Melbourne a Honolulu da inizio maggio 2025. “In vendita da oggi, il nuovo servizio aumenterà la capacità verso gli Stati Uniti aggiungendo oltre 40.000 posti all’anno alla capitale hawaiana, oltre agli attuali servizi da Sydney a Honolulu con Qantas e Jetstar, che operano collettivamente otto volte a settimana. I nuovi voli Qantas opereranno tre volte a settimana con un aeromobile Airbus A330. In concomitanza con il lancio del nuovo servizio di Qantas, Jetstar dal 30 aprile 2025 cesserà i suoi attuali voli bisettimanali Melbourne-Honolulu operati con il 787 Dreamliner, con l’aereo che verrà dislocato su un’altra rotta a lungo raggio. L’annuncio della rotta di Qantas arriva mentre la compagnia lancia una 7-day North and South America Red Tail Sale, con oltre 50.000 posti scontati su tutto il network Qantas da oggi”, afferma Qantas Group. Cam Wallace, Qantas CEO International, afferma: “Siamo entusiasti di continuare a migliorare la nostra rete in America con il lancio di una nuova rotta da Melbourne a Honolulu, portando una nuova destinazione tropicale ai nostri clienti di Melbourne. Il nostro nuovo servizio garantisce una connettività continua per i cittadini di Melbourne verso le Hawaii, consentendo al contempo a Jetstar di ridistribuire i suoi aerei 787 verso altre destinazioni e rotte a lungo raggio”.

ETIHAD SIGLA UNA PARTNERSHIP CON MUMBAY CITY FC – Etihad Airways ha firmato un accordo per essere Official Front of Shirt Sponsor of Mumbai City FC, in una partnership pluriennale a partire dalla stagione 2024-25. “Questa mossa dimostra il continuo impegno di Etihad nei confronti del mercato indiano e il profilo del Mumbai City come una delle squadre sportive professionistiche più performanti in India, avendo vinto due titoli della Indian Super League e due Indian Super League Cup. L’accordo, che è un record nel calcio indiano in termini di durata, coincide con i 20 anni di voli di Etihad in India e vedrà il logo di Etihad Airways in primo piano sulla parte anteriore della maglia della prima squadra e delle giovanili del Mumbai City FC e sulle divise da allenamento dalla stagione 2024-25. La partnership si basa sul legame decennale tra i paesi di origine delle due organizzazioni e rafforza i valori condivisi di lavoro di squadra ed eccellenza. Sia il club che la compagnia aerea mirano a unire le persone e a dare slancio all’ambizione”, afferma Etihad Airways. Kandarp Chandra, CEO del Mumbai City FC, afferma: “Siamo incredibilmente felici di avere Etihad a bordo come nostro Official Front of Shirt Sponsor. Sia Etihad che Mumbai City sono orgogliosi di rappresentare città globali resilienti che bilanciano tradizione e modernità”. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Ci impegniamo ad arricchire la nostra presenza nel mercato indiano attraverso partnership rilevanti e significative e siamo entusiasti di dare il benvenuto al Mumbai City FC nella famiglia Etihad. L’India continua a essere un mercato strategicamente importante per Etihad e continuiamo a impegnarci a servire la comunità indiana con comodi collegamenti da 11 destinazioni in tutta l’India verso il Medio Oriente, l’Europa e il Nord America”. “Etihad celebrerà 20 anni di voli in India questo mese e dal 1° settembre l’A380 di Etihad volerà tra Mumbai e Abu Dhabi, per dimostrare il suo impegno per la crescita in India. Gli ospiti avranno la possibilità di provare l’iconico aereo su questa popolare rotta per quattro mesi. La compagnia aerea vola verso 11 destinazioni in tutta l’India, con voli per Mumbai quattro volte al giorno, offrendo comodi collegamenti per Abu Dhabi e oltre. In totale, Etihad opera 175 voli a settimana tra Abu Dhabi e l’India”, conclude Etihad Airways.

AIRJAPAN LANCIA LA ‘EARLY AUTUMN SALE’ – AirJapan offre una special sale per le rotte Bangkok – Narita e Singapore – Narita, fino al 17 settembre 2024. “AirJapan è una compagnia aerea che offre voli di qualità e confortevoli consentendo ai clienti di personalizzare i propri servizi e tariffe in base alle proprie preferenze. Continueremo ad ampliare le opzioni che potrebbero essere fornite ai nostri clienti. La ‘Early Autumn Sale’ si tiene dal 3/9 al 17/9. Per maggiori dettagli visitare il sito Web di AirJapan”, afferma All Nippon Airways.

EASYJET LANCIA NEL REGNO UNITO LA ‘BIG SALE RELEASE’ – easyJet ha lanciato oggi nel Regno Unito la sua ‘Big Seat Release’, con 33,3 milioni di posti su 185.000 voli tra il 16 giugno e il 30 settembre 2025 ora in vendita, inclusi oltre 17,8 milioni di posti su oltre 100.000 voli da e per il Regno Unito. “Con voli per oltre 120 destinazioni tra cui scegliere in Europa e Nord Africa da 21 aeroporti del Regno Unito, i clienti hanno una scelta senza eguali quando cercano di prenotare la loro prossima vacanza estiva. Il programma include anche posti aggiuntivi su nuove rotte da London Southend, che decolleranno con l’apertura della nuova base britannica della compagnia aerea presso l’aeroporto la prossima primavera. I nuovi servizi includono Reus e Almeria in Spagna, la famosa isola mediterranea di Malta, Gran Canaria e Tenerife nelle Isole Canarie, Dalaman e Antalya in Turchia, Enfidha in Tunisia, Marrakech in Marocco e Pisa in Italia. La giornata di oggi vede anche il lancio di migliaia di pacchetti vacanze per l’estate 2025 disponibili per la prenotazione tramite easyJet holidays”, afferma easyJet. Ali Gayward, Country Manager UK per easyJet, ha commentato: “Siamo lieti di mettere in vendita oggi milioni di posti in più per la prossima estate, in modo che i clienti di tutto il Regno Unito possano prenotare in anticipo e usufruire di tariffe convenienti per una serie di destinazioni turistiche più gettonate d’Europa, tra cui nuove rotte per Italia, Spagna, Turchia e Nord Africa. Con centinaia di rotte disponibili da 21 aeroporti del Regno Unito, la nostra rete di voli a corto raggio offre una scelta senza pari per coloro che pianificano le loro vacanze per il prossimo anno e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”.

IATA: COMMENTO SULL’AUMENTO DELL’IVL IN NUOVA ZELANDA – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha espresso delusione per la decisione del New Zealand Government’s di aumentare l’International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL)”. “È stato un doppio colpo per il settore dei viaggi e del turismo della Nuova Zelanda, a partire dall’annuncio da parte del New Zealand Immigration di forti aumenti delle tariffe per i visti, e ora l’aumento dell’IVL. Questi cambiamenti rendono i viaggi in Nuova Zelanda più costosi e meno attraenti e potrebbero ritardare ulteriormente la ripresa del numero di visitatori oltre il 2026”, ha affermato il Dr. Xie Xingquan, IATA’s Regional Vice President for North Asia and Asia-Pacific (ad interim). “La ripresa del New Zealand aviation market è attualmente in ritardo rispetto ai principali mercati come Australia, Canada, Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Questi mercati hanno recuperato i livelli di passeggeri pre-pandemia o raggiungeranno la piena ripresa nel 2024”, prosegue IATA. “Il settore dei viaggi e del turismo è un importante contributo all’economia neozelandese. Invece di soffocarne lo sviluppo, il governo dovrebbe cercare modi per migliorare la competitività del paese come destinazione rispetto ad altri mercati”, ha affermato il Dr. Xie. “La Thailandia, ad esempio, ha scartato i piani per una tourism tax sui viaggiatori aerei a giugno per incoraggiare la spesa turistica in altre aree. Durante il processo di consultazione pubblica per l’IVL, IATA aveva presentato una richiesta in cui si sollecitava che l’IVL non venisse aumentata”, conclude IATA. “Esorto il governo a prendere in considerazione l’assegnazione dei fondi raccolti a progetti che supportino la decarbonizzazione del settore dell’aviazione”, ha concluso il Dr. Xie.

ROLLS-ROYCE: STATEMENT SUL VOLO CX383 – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce prende atto della recente media coverage relativa al volo Cathay Pacific CX383 da Hong Kong a Zurigo e conferma che l’aereo era dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB-97. Rolls-Royce prende atto anche che le autorità competenti di Hong Kong hanno avviato un’indagine ai sensi dell’ICAO Annex 13, che impedisce a Rolls-Royce di commentare l’indagine. Si impegna a collaborare strettamente con la compagnia aerea, il produttore dell’aeromobile e le autorità competenti per supportare i loro sforzi. Nel frattempo, Rolls-Royce prende atto delle dichiarazioni della compagnia aerea secondo cui ha avviato un’ispezione precauzionale della sua flotta; e anche che, nella misura in cui è necessario sostituire dei componenti, sono state garantite le spare parts e la sostituzione può essere completata mentre il motore è on-wing. Oltre a fornire supporto e guida a Cathay Pacific, Rolls-Royce terrà anche le altre compagnie aeree che utilizzano motori Trent XWB-97 pienamente informate di eventuali sviluppi rilevanti, ove opportuno”.