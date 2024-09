Emirates atterra per la prima volta ad Antananarivo

Emirates è atterrata per la prima volta ad Antananarivo, Madagascar. “L’arrivo del volo EK707 è stato celebrato con un water canon salute all’Ivato International Airport, seguito da un evento esclusivo per VIP, funzionari governativi, ospiti del settore e media. His Excellency, Andry Rajoelina, President of the Republic of Madagascar e la First Lady hanno accolto la Emirates delegation, guidata da Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer; Adil Al Ghaith, Senior Vice President of Commercial Operations, Gulf, Middle East and Central Asia; Badr Abbas, Divisional Senior Vice President of Emirates SkyCargo; Sami Aqil Abdullah, Senior Vice President of Emirates Airport Services Outstation and Business Support, oltre ai media internazionali.

Per rafforzare i legami tra gli Emirati Arabi Uniti e il Madagascar, Mohammad Lootah, President, CEO of Dubai Chambers, His Excellency Jamal Al Hai, Deputy CEO of Dubai Airports e il Major General Talal Ahmed Al Shangeti, General Director Assistant of Airport Passport Sector, si sono uniti all’inaugural flight, insieme a Buti Qurwash, Senior Vice President Safety & Security at Dubai Airports, Rabie Atieh, CEO Transguard Group, Abid Hamza, CEO of Fast Logistics”, afferma Emirates.

“Al comando del volo inaugurale per Antananarivo c’erano il capitano canadese Bruce Pope e il primo ufficiale Solo Chuk, un pilota del Madagascar che vola per Emirates da 14 anni. Il volo inaugurale ha operato con quasi al completo da Mahe, Seychelles, sfruttando le opzioni di viaggio migliorate disponibili sul servizio collegato, unendo due viaggi in uno.

Dopo la cerimonia di benvenuto, Adnan Kazim, insieme ai rappresentanti senior, ha presentato l’aereo Boeing 777-300ER in volo sulla rotta in una configurazione a tre classi, a His Excellency President Rajoelina insieme a un gruppo di dignitari, rappresentanti del governo, media, ospiti e membri del settore dei viaggi. L’aereo è dotato di otto private suites in First Class, 42 lie flat seats in Business Class e 310 spaziosi posti in Economy Class”, prosegue Emirates.

His Excellency, Andry Rajoelina, President of the Republic of Madagascar, ha affermato: “In soli quattro mesi, attraverso la determinazione condivisa e il duro lavoro, abbiamo lanciato con successo questo atteso volo inaugurale tra Dubai e Antananarivo con Emirates. Questo è un momento storico per il Madagascar e sono convinto che fungerà da catalizzatore e una vera leva per il turismo e lo sviluppo economico nel nostro paese. Il Madagascar apre i suoi cieli a Emirates e, attraverso Emirates, il Madagascar si apre al mondo. Insieme, continuiamo a sognare, costruire e crescere per il bene della nostra nazione”.

Commentando l’inizio delle operazioni, Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates, ha affermato: “Il Madagascar è una nuova ed entusiasmante destinazione nella nostra vasta rete globale, che svela un mondo di meraviglie naturali, fauna selvatica rara e diversificata e una cultura ricca e vibrante. Mentre il Malagasy government continua a far crescere la sua industria turistica con l’obiettivo di attrarre un milione di turisti entro il 2028, sosteniamo con orgoglio questa visione migliorando la connettività e le opzioni di viaggio premium, per incoraggiare più viaggiatori internazionali a scoprire l’isola.

Vorremmo ringraziare le Malagasy authorities, tra cui il Ministry of Transportation, il Ministry of Tourism e Ravinala Airports Group, nonché tutti gli stakeholder e le autorità in Madagascar e negli Emirati Arabi Uniti per il loro supporto e non vediamo l’ora di fornire il nostro prodotto unico e il nostro servizio pluripremiato ai viaggiatori che hanno scelto il Madagascar come destinazione preferita per il tempo libero e gli affari”.

“EK707 parte da Dubai per le Seychelles alle 08:55, con atterraggio Mahe alle 13:35, e prosegue per Antananarivo per atterrare alle 16:50. Il volo di ritorno, EK708, parte da Antananarivo alle 18:35, atterra a Mahe alle 22:20 e decolla da Mahe alle 23:50 per Dubai, atterrando alle 04:20 del giorno successivo.

Il servizio quadrisettimanale è operativo il martedì, giovedì, sabato e domenica. Gli orari dei voli sono stati programmati per ottimizzare i collegamenti da e per i punti chiave in Europa, Estremo Oriente, Asia occidentale e Medio Oriente/GCC, semplificando i viaggi internazionali da e per il Madagascar.

Sulla tratta Mahe-Antananarivo del volo inaugurale, i passeggeri di First e Business Class sono stati deliziati con piatti di frutta tropicale con prodotti locali e uno speciale Mojito alla vaniglia, ispirato direttamente alla vaniglia del Madagascar, mescolato con acqua di cocco, menta, lime, rum e acqua gassata.

Aumentando le opzioni di viaggio premium, Emirates è l’unica compagnia aerea che opera in Madagascar con tre classi di viaggio dedicate, tra cui la First Class, sulla tratta Mahe-Antananarivo.

La pluripremiata piattaforma di intrattenimento in volo di Emirates, ice, è disponibile su ogni schermo in tutte le classi, offrendo oltre 6.500 canali di intrattenimento in più lingue.

Quarta isola più grande del mondo, il Madagascar offre ai viaggiatori un’esperienza unica. Patria di una ricchezza di preziosa biodiversità, con alcune delle specie vegetali e animali più rare al mondo e con tre siti patrimonio mondiale dell’UNESCO, i viaggiatori possono aspettarsi paesaggi mozzafiato, una cultura ricca ed escursioni nella natura irripetibili. Per proteggere le complessità del mondo naturale, il Madagascar incoraggia l’ecoturismo, consentendo ai visitatori di immergersi nell’abbondanza della natura e abbracciare la cultura locale nel rispetto dell’ambiente.

I biglietti possono essere prenotati ora su emirates.com o tramite agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)