Qatar Airways presenta una nuova AI campaign dove il cliente è al centro della storia

Qatar Airways ha presentato un nuovo global ‘AI Adventure’ film, che utilizza una tecnologia all’avanguardia per rafforzare il suo impegno nello sviluppo di esperienze coinvolgenti per tutti.

“In una prima assoluta nel settore, la campagna offre l’opportunità di far parte della sua emotive story, utilizzando capacità di intelligenza artificiale avanzate, in modo da poterti collocare all’interno del film e diventare la star. Ciò riafferma l’impegno della compagnia aerea nel mettere i clienti al centro del suo cuore.

Come parte dell’innovativa campagna, gli spettatori possono scegliere tra più scene all’interno del film per recitare come protagonisti. Grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale all’avanguardia, i personaggi saranno un riflesso accurato dell’aspetto dello spettatore, adattandosi ai loro lineamenti del viso e al tono della pelle. Per far parte dell’emozionante avventura di intelligenza artificiale, visita flyqatar.com e guarda il film sul Qatar Airways YouTube channel”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer ha affermato: “In Qatar Airways andiamo oltre la semplice soddisfazione delle aspettative dei clienti: si tratta di anticipare le loro esigenze e creare esperienze che risuonino a livello personale. Il lancio di questa nuova brand campaign è una vera testimonianza di questo e della nostra etica di fornire esperienze di qualità superiore e incomparabili ai clienti”.

Il Qatar Airways Chief Commercial Officer, Mr. Thierry Antinori, ha affermato: “Dotata di capacità AI pionieristiche mai viste altrove nel settore delle compagnie aeree, la nostra ultima campagna non solo mette in mostra lo spirito innovativo che guida il nostro brand, ma racchiude anche il nostro approccio incentrato sul cliente, aiutando a trasformare ogni viaggio in un’avventura. Dopotutto, non c’è limite a quanto lontano un sogno può portarti”.

Il Qatar Airways Senior Vice President of Global Marketing & Corporate Communications, Mr. Babar Rahman, ha affermato: “Con questa ultima campagna, siamo stati in grado di racchiudere la nostra visione di leader del settore nell’innovazione. Creare una immersive brand experience in cui tutti possono essere le star, ci ha permesso di creare connessioni personalizzate in modo unico con il nostro pubblico, assicurando che ogni momento sia davvero indimenticabile”.

