Innovazione, tecnologia e sfide globali saranno i temi chiave della World Safety and Operations Conference di IATA

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il tema della 2024 World Safety and Operations Conference (WSOC) è “Embracing Innovation and Technology for Safe and Efficient Operations”. Il WSOC si svolgerà dall’1 al 3 ottobre 2024 a Marrakech, Marocco, ospitato da Royal Air Maroc.

“L’evento di quest’anno si svolge in un contesto di crescenti sfide operative, conflitti regionali, minacce alla sicurezza informatica ed eventi meteorologici estremi, tra gli altri”, afferma IATA.

“Le compagnie aeree affrontano sfide comuni con un ambiente operativo che sta diventando sempre più complesso. Allo stesso tempo, i progressi tecnologici, compresa l’intelligenza artificiale, offrono un potenziale sempre maggiore nel supportare operazioni sicure ed efficienti. Il WSOC 2024 è il forum in cui leader ed esperti del settore condividono conoscenze ed esperienze per rendere il settore ancora più resiliente e robusto di fronte alle sfide emergenti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“La safety è la massima priorità dell’aviazione e la pietra angolare delle operazioni di ogni compagnia aerea. Per Royal Air Maroc, ospitare il WSOC è un’opportunità per contribuire a rafforzare le prestazioni del settore, raddoppiando al tempo stesso i nostri sforzi. Questo è un aspetto particolarmente importante per Royal Air Maroc, mentre ci imbarchiamo per un’importante espansione per diventare una 200-aircraft airline entro il 2037. Questa crescita porterà benefici economici e sociali in tutto il Marocco e in Africa e contribuirà ai preparativi della regione per la 2030 FIFA Football World Cup”, afferma Abdelhamid Addou, Chairman of the Board and CEO of Royal Air Maroc, che terrà un discorso programmatico all’evento e parteciperà alla tavola rotonda di apertura.

“Willie Walsh e Nick Careen, IATA’s Senior Vice President Operations, Safety and Security, interverranno all’evento insieme a: Mesfin Tasew Bekele, CEO, Ethiopian Airlines; Marc Parent, CEO, CAE; Michele Merkle, Director, ICAO Air Navigation Bureau; Yannick Malinge, Senior Vice President, Head of Aviation Safety, Airbus; Lacey Pittman, Vice President, Safety Management System, The Boeing Company; Jennifer Homendy, NTSB Chair; Elmarie Marais, Chief Executive Officer, GoCrisis.

Quattro sessioni tratteranno Safety, Cabin Operations, Flight Operations and Crisis Management.

Il programma del WSOC sarà completato da una serie di workshop, tra cui:

‘ATM Performance Workshop’, incentrato sul miglioramento dell’efficienza operativa nell’Air Traffic Management (ATM) come fattore chiave per raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, offrendo miglioramenti dell’efficienza a breve termine.

L’‘How Just Should Your ‘Just Culture’ Be?’ workshop, che esamina il vero valore di una Just Culture oltre la conformità normativa, concentrandosi sul suo ruolo nel generare dati preziosi per il risk management, la riduzione delle le perdite e nel promuovere una forza lavoro motivata

Il ‘Power of Connecting the Dots across Airline Safety and Operations – Agility, Efficiency, and Peak Performance’ workshop metterà in risalto il notevole valore dell’integrazione di operations and safety per migliorare le performance complessive e i safety outcomes.

Il ‘Turbulence Aware Workshop’ esplorerà come lo IATA’s Turbulence Aware program stia rivoluzionando l’airline turbulence management and fuel efficiency, utilizzando aircraft-generated EDR data per visualizzare con precisione la posizione e l’intensità della turbolenza”, conclue IATA.

(Ufficio Stampa IATA)