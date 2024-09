Brussels Airlines classificata tra le major European airlines più affidabili durante un’intensa stagione estiva

Brussels Airlines sta guardando indietro a un’estate di successo. “Numerosi sforzi per garantire operazioni affidabili hanno funzionato bene, classificando Brussels Airlines tra le prime 5 major airlines più puntuali in Europa. La compagnia aerea nazionale belga continuerà a investire insieme ai suoi partner per migliorare ulteriormente l’affidabilità in futuro.

Durante i mesi estivi, luglio e agosto, Brussels Airlines ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri su quasi 12.000 voli. Come sempre, l’estate è la stagione più intensa nel settore dell’aviazione. Quest’anno Brussels Airlines è lieta di annunciare regularity and punctuality numbers migliorati.

Il 99% di tutti i voli di Brussels Airlines è stato operato come da programma durante luglio e agosto. Si sono verificate alcune cancellazioni, principalmente a causa di fattori esterni, come le tensioni in Medio Oriente che hanno portato alla cancellazione dei voli sulla rotta per Tel Aviv.

Il 72% di tutti i voli è partito entro 15 minuti dall’orario di partenza previsto finora quest’anno. Tra tutte le major European airlines, Brussels Airlines è tra le prime 5 compagnie aeree più puntuali finora nel 2024, secondo i dati dell’agenzia di analisi dell’aviazione Cirium.

I ritardi dei voli sono stati causati principalmente dalle condizioni meteorologiche (ad esempio temporali), dalla carenza di personale dell’Air Traffic Control in alcuni paesi europei e occasionalmente dalle lunghe file al controllo di frontiera a Brussels Airport“, afferma Brussels Airlines.

“In Brussels Airlines, vogliamo essere la compagnia aerea più affidabile che opera dall’hub più affidabile. Abbiamo preso numerose iniziative insieme a tutti i nostri partner come Brussels Airport e la polizia federale belga per migliorare la nostra regolarità e puntualità. Sono felice di vedere che i nostri sforzi hanno dato i loro frutti. Ci sono ancora aree di miglioramento, come l’ulteriore implementazione di electronic gates per il controllo passaporti per i voli verso l’Africa subsahariana. Ciò comporterà tempi di attesa più brevi al controllo di frontiera e quindi meno voli che dovremo ritardare in attesa di alcuni passeggeri”, afferma Tilman Reinshagen, Chief Operating Officer, Brussels Airlines.

“Non solo più voli sono partiti come previsto e in orario, Brussels Airlines e i suoi partner hanno anche migliorato altri parametri. Il numero di bagagli in ritardo è diminuito del 14% rispetto all’anno scorso. Meno dello 0,8% di tutti i bagagli registrati non è arrivato a destinazione in tempo.

Molti passeggeri effettuano un trasferimento a Bruxelles, ad esempio verso una delle 18 destinazioni sub-sahariane di Brussels Airlines. Il 96,6% dei passeggeri in trasferimento ha effettuato la coincidenza, il che rappresenta un miglioramento del 26% rispetto all’anno scorso.

Nonostante una regolarità già molto elevata, Brussels Airlines rimane impegnata a continuare a ridurre il numero di voli cancellati e a prendersi cura dei passeggeri che si trovano ad affrontare irregolarità.

Durante l’estate sono state implementate alcune innovazioni digitali nell’app di Brussels Airlines, per assistere meglio i passeggeri in tutte le fasi del loro viaggio e, certamente, durante le irregolarità.

Il chatbot “Charlie” su brusselsairlines.com è stato potenziato con nuove funzionalità, consentendo al chatbot di assistere meglio gli ospiti durante le irregolarità. Più le persone possono trovare facilmente le risposte alle loro domande tramite questi strumenti digitali, più agenti del servizio clienti sono disponibili per i casi più complicati, con tempi di attesa più brevi.

Brussels Airlines sta inoltre implementando un nuovo sistema che rileva automaticamente i cambiamenti nei voli e invia messaggi agli ospiti. Presto i passeggeri riceveranno notifiche per eventi come cambi di gate, boarding times e bagagli in ritardo”, prosegue Brussels Airlines.

“Quando la maggior parte delle persone si gode le meritate vacanze, i nostri dipendenti fanno di tutto per garantire che i nostri ospiti possano volare senza preoccupazioni. Vorrei ringraziare sinceramente tutti i nostri team per i loro sforzi. L’aviazione è un settore molto complesso e far partire così tanti voli in orario è un grande risultato di cui possiamo essere tutti orgogliosi”, conclude Tilman Reinshagen, Chief Operating Officer, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)