American Airlines e Aeroporti di Roma annunciano il nuovo volo diretto tra Roma e Miami

American Airlines e Aeroporti di Roma annunciano l’introduzione dei voli diretti tra l’Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) e Miami International Airport (MIA). “Nel corso della stagione estiva 2025, grazie all’introduzione di questo nuovo volo, American collegherà l’Aeroporto di Roma Fiumicino e gli Stati Uniti d’America operando fino a 6 voli diretti giornalieri verso 6 hub statunitensi: New York (JFK), Chicago (ORD), Philadelphia (PHL), Charlotte (CLT), Dallas/Fort Worth (DFW) e Miami (MIA).

I nuovi collegamenti giornalieri tra Roma e Miami saranno introdotti a partire dal 5 luglio 2025 e opereranno per tutto il corso della prossima stagione estiva”, afferma American Airlines.

“Siamo orgogliosi di annunciare il nuovo collegamento tra Roma e Miami”, ha commentato José Freig, Vice President of International Operations di American Airlines. “L’introduzione del nuovo collegamento diretto tra Roma e Miami è parte integrante del piano di ampliamento del network globale della compagnia per la stagione estiva 2025. Siamo entusiasti di poter offrire una scelta sempre più ampia ai nostri passeggeri collegando direttamente Roma con 6 hub di American Airlines negli Stati Uniti d’America durante la prossima stagione estiva”.

“Con il lancio della nuova rotta per Miami, American Airlines consolida il proprio posizionamento di primo vettore statunitense per numero di destinazioni servite da Fiumicino”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Questo nuovo collegamento arricchisce ulteriormente l’offerta per il Nord America che, dopo i risultati record registrati quest’anno con un picco di 38 partenze giornaliere, si confermerà primo mercato di lungo raggio per Roma anche nel 2025. Nell’anno del Giubileo, si potrà volare verso Roma direttamente da oltre 15 hub nordamericani e, tramite essi, da qualsiasi centro medio-piccolo del continente americano”.

I collegamenti diretti tra Roma e Miami saranno operati con aeromobili Boeing 777-200.

Miami (MIA) – Roma (FCO) – Dal 5 luglio – Partenza 19:35, arrivo 11:55+1

Roma (FCO) – Miami (MIA) – Dal 6 luglio – Partenza 13:50, arrivo 19:25

“Tutti i voli tra Roma e gli Stati Uniti d’America sono operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, Wi-Fi ad alta velocità e un sistema di intrattenimento a bordo con 1.500 contenuti, gratuiti e regolarmente aggiornati, fruibili da ciascuna poltrona”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Aeroporti di Roma – Photo Credits: American Airlines)