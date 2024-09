Lockheed Martin accoglie l’Egitto nella C-130J Super Hercules Fleet

Le Egyptian Armed Forces hanno annunciato oggi all’Egypt International Air Show che Lockheed Martin consegnerà due C-130J-30 Super Hercules tactical airlifters all’Egyptian Air Force (EAF), attraverso una Foreign Military Sale (FMS) con l’U.S. Air Force.

“L’Egitto è la 23a nazione a unirsi alla worldwide Super Hercules operating community.

In quanto tactical airlifter più avanzato e collaudato al mondo, il C-130J-30 offre capacità migliorate, versatilità aggiuntiva e maggiore potenza agli equipaggi dell’EAF. L’Egitto opera una delle flotte di C-130H più grandi al mondo, con una presenza significativa nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), supportando i requisiti delle missioni militari, di mantenimento della pace, umanitarie e di risposta ai disastri naturali. L’Egitto si unisce a sette operatori MENA che hanno scelto il C-130J come medium-sized tactical airlifter and tanker preferito”, afferma Lockheed Martin.

“L’Egitto è un distinto C-130 operator, che vola con la sua Hercules fleet per supportare alcuni dei requisiti di missione più impegnativi”, ha affermato Rod McLean, vice president and general manager of Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions line of business. “Dare il benvenuto all’Egitto nella flotta globale di C-130J Super Hercules è un onore che rappresenta davvero la partnership di lunga data tra le nostre due nazioni e con Lockheed Martin. Con questi nuovi C-130J-30, la Egyptian Air Force’s tactical airlift presence fornirà capacità ineguagliabili e una aligned force amplification per servire l’Egitto, il Nord Africa e il mondo”.

“Ad oggi, Lockheed Martin ha consegnato più di 545 C-130J e la flotta globale di Super Hercules ha superato più di 3 milioni di ore di volo.

I discriminanti del Super Hercules includono una comprovata prontezza operativa con la massima facilità di transizione, maggiore affidabilità, superior tactical airlift and combat airdrop capabilities, certificazione da parte di oltre 20 airworthiness authorities. Il C-130J offre inoltre un’interoperabilità senza pari con la NATO e le nazioni partner, solide partnership industriali e bassi life-cycle costs verificati, con significativi risparmi di carburante e una conseguente riduzione dell’impronta di carbonio rispetto ad altri medium-sized jet airlifters”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)