Boeing offre il CH-47 Chinook alla Polonia

Boeing offre il CH-47 Chinook heavy-lift helicopter alla Polonia. L’annuncio è stato fatto all’annuale MSPO International Defence Industry Exhibition, dove Boeing mette in evidenza sistemi di difesa avanzati, capacità e servizi.

“Il Chinook è stato una parte fondamentale delle missioni di difesa e soccorso umanitario europee per oltre cinque decenni e migliorerebbe la cooperazione della Polonia con le forze alleate, sostenendo le esigenze di difesa del paese”, ha affermato Tim Flood, senior director, International Business Development for Europe and Americas. “Inoltre, il Chinook offrirebbe ulteriori vantaggi alla Polonia attraverso la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e una maggiore autonomia per l’industria della difesa polacca”.

“Il CH-47F Block II è l’ultima iterazione del Chinook, che offre lift and range incrementati. Il Chinook Block II è una soluzione modernizzata e pronta all’uso che offre maggiore flessibilità operativa, performance migliorate e maggiore capacità. Si basa sulle comprovate capacità del CH-47 Chinook, offrendo una piattaforma aggiornata che soddisfa le capacità di cui le forze armate hanno bisogno oggi e funge da solida base per futuri upgrades accessibili”, afferma Boeing.

“L’utilizzo del Chinook in tandem con gli Apache di recente acquisizione fungerà da moltiplicatore di forza per le Polish Armed Forces grazie alle loro capacità complementari”, ha affermato Adam Hodges, Business Development for Vertical Lift Programs. “La combinazione degli elicotteri Apache e Chinook offre una maggiore efficacia operativa e la capacità di condurre una gamma più ampia di missioni”.

“Con oltre 950 velivoli in 20 paesi, il Chinook ha una lunga storia di operazioni di successo in tutto il mondo ed è stato ampiamente utilizzato in varie operazioni militari e missioni umanitarie. La Germania è il 21° cliente e la nona nazione della NATO ad aver scelto il Chinook come heavy-lift helicopter”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)